Убийство Парубия во Львове: полиция вышла на след стрелка - источники

Киев • УНН

 • 350 просмотра

Полиция вышла на след убийцы народного депутата Андрея Парубия, которого застрелили во Львове. Стрелка видели по камерам, он был одет в форму Glovo.

Убийство Парубия во Львове: полиция вышла на след стрелка - источники

Полиция вышла на след убийцы народного депутата, экс-главы ВР Андрея Парубия, которого застрелили сегодня во Львове. Об этом журналисту УНН сообщили источники.

Детали

Источники прокомментировали, вышла ли полиция на след убийцы.

"По факту – да. Потому что видят его по камерам", - рассказал собеседник.

Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея Парубия

Контекст

30 августа УНН со ссылкой на источник сообщало, что во Львове стреляли в Андрея Парубия.

В полиции впоследствии указали, что стрельба произошла около полудня. И что политический деятель погиб.

Стрелка разыскивают, сообщали в полиции. Как стало известно УНН, введен план "Сирена".

В ОВА уточнили, что стрелка ищут на Львовщине.

Впоследствии стало известно, что стрелок был одет в форму Glovo и был на велосипеде.

Справка

Андрей Парубий - народный депутат Верховной Рады 6, 7, 8 и 9 созывов, экс-глава Верховной Рады и экс-секретарь СНБО.

В 2016 году Парубия избрали председателем Верховной Рады вместо Владимира Гройсмана, которого назначили премьер-министром Украины.

Был секретарем СНБО с февраля по август 2014 года.

Против Парубия в том же году было совершено покушение с использованием боевой гранаты. Впоследствии в МВД сообщили, что покушение готовил сотрудник УГО времен Януковича.

В 2013-2014 году во время Революции Достоинства был комендантом Майдана, руководителем Самообороны Майдана.

Анна Мурашко

Андрей Парубий
Майдан Незалежности
Владимир Гройсман
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Министерство внутренних дел Украины
Верховная Рада
Украина
Львов