Розглядаються різні версії, у тому числі і російський слід: прокуратура про вбивство Парубія

$41.260.00
48.130.00
ukenru
13:59 • 3342 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Ексклюзив
13:06 • 11258 перегляди
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
11:04 • 26874 перегляди
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
Ексклюзив
10:36 • 45896 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
09:58 • 156592 перегляди
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
09:24 • 82232 перегляди
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
Ексклюзив
09:15 • 71212 перегляди
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 92571 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 264568 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 218030 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+30°
3.5м/с
30%
747мм
Популярнi новини
Українські безпілотники уразили два нафтопереробні заводи у росії - Генштаб ЗСУ30 серпня, 06:01 • 69820 перегляди
Київщина пережила 10-годинну атаку рф: наслідки у трьох районахPhoto30 серпня, 08:35 • 13797 перегляди
Ігнат: для відбиття ворожої атаки на Україну цієї ночі працювали F-1630 серпня, 09:00 • 11511 перегляди
Генпрокурор Кравченко та голова МВС Клименко доповіли Зеленському обставини вбивства Парубія 09:59 • 17680 перегляди
Трамп веде переговори щодо розгортання приватної армії в Україні - Telegraph 10:03 • 11800 перегляди
Публікації
Трамп веде переговори щодо розгортання приватної армії в Україні - Telegraph 10:03 • 12000 перегляди
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації29 серпня, 12:47 • 169513 перегляди
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників УкраїниPhotoVideo29 серпня, 12:35 • 174915 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto29 серпня, 12:28 • 264570 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 218031 перегляди
Актуальнi люди
Андрій Парубій
Володимир Гройсман
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Львів
Майдан Незалежності
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto29 серпня, 13:11 • 77957 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 211812 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 236863 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 235523 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 217820 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
Су-27
Ракетна система С-400
MIM-104 Patriot
Starlink

Розглядаються різні версії, у тому числі і російський слід: прокуратура про вбивство Парубія

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Правоохоронці розглядають різні версії вбивства колишнього спікера ВР Андрія Парубія. Наразі відсутні дані, що пов'язують цей злочин зі вбивством Ірини Фаріон.

Наразі правоохоронці розглядають різні версії вбивства колишнього спікера ВР та нардепа 9 скликання Андрія Парубія, у тому числі і російський слід. Про це заявив керівник Львівської обласної прокуратури Микола Мерет під час брифінгу, передає УНН

Деталі 

"З приводу вбивства Ірини Фаріон - в нас на сьогодні відсутні будь-які відомості, які б пов’язували ці два злочини. Це наразі те, що нам відомо. Розглядаються різні версії, у тому числі і російський слід", - сказав Мерет. 

Доповнення

30 серпня УНН з посиланням на джерело повідомляло, що у Львові стріляли в Андрія Парубія.

У поліції згодом вказали, що стрілянина сталася близько опівдня. І що політичний діяч загинув.

Стрілка розшукують, повідомляли у поліції. Як стало відомо УНН, введено план "Сирена".

В ОВА уточнили, що стрілка шукають на Львівщині.

З'явилося відео вбивства Андрія Парубія у Львові. Чоловік із сумкою Glovo вистрілив у спину ексголові ВР та втік.

Павло Башинський

ПолітикаКримінал та НП
Андрій Парубій
Львів