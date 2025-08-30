Розглядаються різні версії, у тому числі і російський слід: прокуратура про вбивство Парубія
Київ • УНН
Правоохоронці розглядають різні версії вбивства колишнього спікера ВР Андрія Парубія. Наразі відсутні дані, що пов'язують цей злочин зі вбивством Ірини Фаріон.
Наразі правоохоронці розглядають різні версії вбивства колишнього спікера ВР та нардепа 9 скликання Андрія Парубія, у тому числі і російський слід. Про це заявив керівник Львівської обласної прокуратури Микола Мерет під час брифінгу, передає УНН.
Деталі
"З приводу вбивства Ірини Фаріон - в нас на сьогодні відсутні будь-які відомості, які б пов’язували ці два злочини. Це наразі те, що нам відомо. Розглядаються різні версії, у тому числі і російський слід", - сказав Мерет.
Доповнення
30 серпня УНН з посиланням на джерело повідомляло, що у Львові стріляли в Андрія Парубія.
У поліції згодом вказали, що стрілянина сталася близько опівдня. І що політичний діяч загинув.
Стрілка розшукують, повідомляли у поліції. Як стало відомо УНН, введено план "Сирена".
В ОВА уточнили, що стрілка шукають на Львівщині.
З'явилося відео вбивства Андрія Парубія у Львові. Чоловік із сумкою Glovo вистрілив у спину ексголові ВР та втік.