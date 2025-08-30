Рассматриваются различные версии, в том числе и российский след: прокуратура об убийстве Парубия
Киев • УНН
Правоохранители рассматривают различные версии убийства бывшего спикера ВР Андрея Парубия. В настоящее время отсутствуют данные, связывающие это преступление с убийством Ирины Фарион.
В настоящее время правоохранительные органы рассматривают различные версии убийства бывшего спикера ВР и нардепа 9 созыва Андрея Парубия, в том числе и российский след. Об этом заявил руководитель Львовской областной прокуратуры Николай Мерет во время брифинга, передает УНН.
Детали
"По поводу убийства Ирины Фарион - у нас на сегодня отсутствуют какие-либо сведения, которые бы связывали эти два преступления. Это пока то, что нам известно. Рассматриваются различные версии, в том числе и российский след", - сказал Мерет.
Дополнение
30 августа УНН со ссылкой на источник сообщал, что во Львове стреляли в Андрея Парубия.
В полиции впоследствии указали, что стрельба произошла около полудня. И что политический деятель погиб.
Стрелка разыскивают, сообщали в полиции. Как стало известно УНН, введен план "Сирена".
В ОВА уточнили, что стрелка ищут на Львовщине.
Появилось видео убийства Андрея Парубия во Львове. Мужчина с сумкой Glovo выстрелил в спину экс-главе ВР и скрылся.