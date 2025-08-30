$41.260.00
13:59
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
Эксклюзив
13:06 • 11089 просмотра
В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобильPhotoVideo
11:04 • 26706 просмотра
Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея ПарубияVideo
Эксклюзив
10:36 • 45712 просмотра
Убийство Парубия во Львове: стрелок был замаскирован под курьера, на месте нашли 7 гильз
Эксклюзив
09:58 • 156262 просмотра
Убийство Андрея Парубия во Львове: стали известны детали
09:24 • 82140 просмотра
Стрельба в Парубия во Львове: политического деятеля застрелили, нападавшего ищут - полиция
Эксклюзив
09:15 • 71159 просмотра
Во Львове стреляли в Андрея Парубия - источник
Эксклюзив
29 августа, 14:32 • 92543 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28 • 264392 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Эксклюзив
29 августа, 12:17 • 217864 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Рассматриваются различные версии, в том числе и российский след: прокуратура об убийстве Парубия

Киев • УНН

 • 46 просмотра

Правоохранители рассматривают различные версии убийства бывшего спикера ВР Андрея Парубия. В настоящее время отсутствуют данные, связывающие это преступление с убийством Ирины Фарион.

В настоящее время правоохранительные органы рассматривают различные версии убийства бывшего спикера ВР и нардепа 9 созыва Андрея Парубия, в том числе и российский след. Об этом заявил руководитель Львовской областной прокуратуры Николай Мерет во время брифинга, передает УНН

Детали 

"По поводу убийства Ирины Фарион - у нас на сегодня отсутствуют какие-либо сведения, которые бы связывали эти два преступления. Это пока то, что нам известно. Рассматриваются различные версии, в том числе и российский след", - сказал Мерет. 

Дополнение

30 августа УНН со ссылкой на источник сообщал, что во Львове стреляли в Андрея Парубия.

В полиции впоследствии указали, что стрельба произошла около полудня. И что политический деятель погиб.

Стрелка разыскивают, сообщали в полиции. Как стало известно УНН, введен план "Сирена".

В ОВА уточнили, что стрелка ищут на Львовщине.

Появилось видео убийства Андрея Парубия во Львове. Мужчина с сумкой Glovo выстрелил в спину экс-главе ВР и скрылся.

Павел Башинский

Андрей Парубий
Львов