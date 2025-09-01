Вбивство Парубія у Львові: затриманому повідомили про підозру

Затриманому львів’янину повідомлено про підозру у вбивстві нардепа, ексголови ВР Андрія Парубія. Готується клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

"Затриманому 52-річному львів’янину повідомлено про підозру у вбивстві народного депутата України Андрія Парубія. Керівник Львівської обласної прокуратури особисто підписав повідомлення про підозру у цій справі", - йдеться в повідомленні.

Керівник Львівської обласної прокуратури Микола Мерет повідомив, що "підозра ґрунтується на об’єктивних доказах, які вказують на вчинення затриманою особою вбивства народного депутата".

Його дії кваліфіковано за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме: за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю).

"Наразі з підозрюваним тривають слідчі дії. Тривають обшуки за місцями його проживання і перебування. Готується клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави", - інформує ОГП.

Варто зазначити, що після вручення підозри йому мають обрати міру запобіжного протягом 72 годин.

Доповнення

На Хмельниччині затримано підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомляв, що злочин був ретельно підготовлений: вивчався графік пересувань загиблого, прокладався маршрут, продумувався план втечі.

Контекст

30 серпня 2025 року у Львові застрелили ексголову Верховної Ради Андрія Парубія. Поліція повідомляла, що у Парубія було здійснено близько 8 пострілів.

Правоохоронці розглядають різні версії вбивства колишнього спікера ВР Андрія Парубія. Наразі відсутні дані, що пов'язують цей злочин зі вбивством Ірини Фаріон.

Також поліція Львівщини аналізує, чи надходили погрози вбитому нардепу Андрію Парубію.

У 2014 році Парубій потрапляв у список на ліквідацію за діяльність секретаря РНБО.

Довідково

Андрій Парубій - народний депутат Верховної Ради 6, 7, 8 і 9 скликань, ексголова Верховної Ради та екссекретар РНБО.

У 2016 році Парубія обрали головою Верховної Ради замість Володимира Гройсмана, якого призначили прем’єр-міністром України.

Був секретарем РНБО з лютого по серпень 2014 року.

Проти Парубія того ж року був скоєний замах з використанням бойової гранати. Згодом у МВС повідомили, що замах готував співробітник УДО часів Януковича.

У 2013-2014 році під час Революції Гідності був комендантом Майдану, керівником Самооборони Майдану.