Убийство Парубия во Львове: задержанному сообщили о подозрении

Задержанному львовянину сообщено о подозрении в убийстве нардепа, экс-главы ВР Андрея Парубия. Готовится ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

"Задержанному 52-летнему львовянину сообщено о подозрении в убийстве народного депутата Украины Андрея Парубия. Руководитель Львовской областной прокуратуры лично подписал сообщение о подозрении по этому делу", - говорится в сообщении.

Руководитель Львовской областной прокуратуры Николай Мерет сообщил, что "подозрение основывается на объективных доказательствах, указывающих на совершение задержанным лицом убийства народного депутата".

Его действия квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса Украины, а именно: по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием).

"Сейчас с подозреваемым продолжаются следственные действия. Продолжаются обыски по местам его проживания и пребывания. Готовится ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога", - информирует ОГП.

Стоит отметить, что после вручения подозрения ему должны избрать меру пресечения в течение 72 часов.

Дополнение

В Хмельницкой области задержан подозреваемый в убийстве Андрея Парубия.

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщал, что преступление было тщательно подготовлено: изучался график передвижений погибшего, прокладывался маршрут, продумывался план побега.

Контекст

30 августа 2025 года во Львове застрелили экс-главу Верховной Рады Андрея Парубия. Полиция сообщала, что в Парубия было произведено около 8 выстрелов.

Правоохранители рассматривают различные версии убийства бывшего спикера ВР Андрея Парубия. Пока отсутствуют данные, связывающие это преступление с убийством Ирины Фарион.

Также полиция Львовщины анализирует, поступали ли угрозы убитому нардепу Андрею Парубию.

В 2014 году Парубий попадал в список на ликвидацию за деятельность секретаря СНБО.

Справка

Андрей Парубий - народный депутат Верховной Рады 6, 7, 8 и 9 созывов, экс-глава Верховной Рады и экс-секретарь СНБО.

В 2016 году Парубия избрали председателем Верховной Рады вместо Владимира Гройсмана, которого назначили премьер-министром Украины.

Был секретарем СНБО с февраля по август 2014 года.

Против Парубия в том же году было совершено покушение с использованием боевой гранаты. Впоследствии в МВД сообщили, что покушение готовил сотрудник УГО времен Януковича.

В 2013-2014 году во время Революции Достоинства был комендантом Майдана, руководителем Самообороны Майдана.