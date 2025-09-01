$41.320.06
Убийство Парубия во Львове: задержанному сообщили о подозрении
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиака
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентября
Подозреваемого по делу об убийстве Андрея Парубия задержали в Хмельницкой области: преступление было тщательно подготовлено
Европейские лидеры соберутся во Франции 4 сентября для переговоров об Украине
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобиль
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиака
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентября
Трамп ведет переговоры о развертывании частной армии в Украине - Telegraph
Реклама
УНН Lite
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 место
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасом
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизор
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси
Актуальное
Убийство Парубия во Львове: задержанному сообщили о подозрении

Киев • УНН

 • 566 просмотра

Задержанному 52-летнему львовянину сообщено о подозрении в убийстве народного депутата Украины Андрея Парубия.

Убийство Парубия во Львове: задержанному сообщили о подозрении

Задержанному львовянину сообщено о подозрении в убийстве нардепа, экс-главы ВР Андрея Парубия. Готовится ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

"Задержанному 52-летнему львовянину сообщено о подозрении в убийстве народного депутата Украины Андрея Парубия. Руководитель Львовской областной прокуратуры лично подписал сообщение о подозрении по этому делу", - говорится в сообщении.

Руководитель Львовской областной прокуратуры Николай Мерет сообщил, что "подозрение основывается на объективных доказательствах, указывающих на совершение задержанным лицом убийства народного депутата".

Его действия квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса Украины, а именно: по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием).

"Сейчас с подозреваемым продолжаются следственные действия. Продолжаются обыски по местам его проживания и пребывания. Готовится ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога", - информирует ОГП.

Стоит отметить, что после вручения подозрения ему должны избрать меру пресечения в течение 72 часов.

Дополнение

В Хмельницкой области задержан подозреваемый в убийстве Андрея Парубия.

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщал, что преступление было тщательно подготовлено: изучался график передвижений погибшего, прокладывался маршрут, продумывался план побега.

Контекст

30 августа 2025 года во Львове застрелили экс-главу Верховной Рады Андрея Парубия. Полиция сообщала, что в Парубия было произведено около 8 выстрелов.

Правоохранители рассматривают различные версии убийства бывшего спикера ВР Андрея Парубия. Пока отсутствуют данные, связывающие это преступление с убийством Ирины Фарион.

Также полиция Львовщины анализирует, поступали ли угрозы убитому нардепу Андрею Парубию.

В 2014 году Парубий попадал в список на ликвидацию за деятельность секретаря СНБО.

Справка

Андрей Парубий - народный депутат Верховной Рады 6, 7, 8 и 9 созывов, экс-глава Верховной Рады и экс-секретарь СНБО.

В 2016 году Парубия избрали председателем Верховной Рады вместо Владимира Гройсмана, которого назначили премьер-министром Украины.

Был секретарем СНБО с февраля по август 2014 года.

Против Парубия в том же году было совершено покушение с использованием боевой гранаты. Впоследствии в МВД сообщили, что покушение готовил сотрудник УГО времен Януковича.

В 2013-2014 году во время Революции Достоинства был комендантом Майдана, руководителем Самообороны Майдана.

Анна Мурашко

Криминал и ЧП
Андрей Парубий
Львов