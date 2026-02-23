Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт

В Украине официально заработал специальный режим Defence City, призванный стать драйвером развития отечественного оборонно-промышленного комплекса. Впрочем, за два месяца работы программы пока только одна компания смогла получить статус резидента. Вице-президент "Украинского международного института восстановления", эксперт ГС "Экономический дискуссионный клуб" Игорь Гарбарук в эксклюзивном комментарии УНН объяснил, что, по его мнению, проблема заключается в отсутствии системного подхода государства и необходимости точечной доработки законодательства.

Defence City может стать действенным инструментом развития ОПК

По убеждению Игоря Гарбарука, сам механизм Defence City может быть действенным, однако только при условии реальной синергии государства и производителей.

"Для того, чтобы оно (Defence City – ред.) работало не декларативно, с ним нужно работать. То есть, фактически, в этом должно быть заинтересовано и государство, и производители оружия. И чтобы это было такое синергетическое сотрудничество", – отметил экономический эксперт.

Что касается производителей оружия, Гарбарук отмечает, что они должны нести ответственность за качество вооружения и техники, которую производят. Ведь оборонное производство – это высокопрофессиональный сегмент, где ошибки могут стоить жизней.

В этом контексте, по мнению эксперта, необходимо усилить контроль качества товаров, изготовленных предприятиями ОПК.

Действительно ли требования к резидентам чрезмерны?

Несмотря на критику части представителей рынка и ряда экспертов, Гарбарук не считает критерии вступления в Defence City совсем нереалистичными.

"Я, честно говоря, пересмотрел все требования, которые к этому проекту, этой программе есть – ничего невыполнимого там нет", – отметил эксперт.

По его словам, ключевое требование касается структуры доходов, и потенциальным резидентам нужно качественно готовить документы, необходимые для заявки на присоединение к спецрежиму. "Компания должна быть белой, не просто ФЛП какой-то", – отметил Игорь Гарбарук.

Однако для того, чтобы Defence City работал эффективно, законодательство необходимо адаптировать к нынешним реалиям рынка.

Одним из наиболее дискуссионных требований Defence City является полное отсутствие уголовных производств, в которых фигурируют потенциальные резиденты. Эксперт указывает на то, что в нынешних условиях следователи часто бесконтрольно и без какой-либо ответственности открывают необоснованные уголовные дела.

"То, что наши службы (правоохранительные органы – ред.) возбуждаются и выдвигают обвинения и так далее, это другой вопрос. И, возможно, действительно во время войны, опять же, учитывая то, что, скажем так, наши службы тоже проявляют активность, иногда правильно, иногда абсолютно без ответственности, нужно сделать одну простую вещь: должна быть уголовная ответственность тех людей, которые открывают эти (необоснованные – ред.) дела. Вот и все. Когда только будет уголовная ответственность идти за следователем, за тем, кто инициирует это уголовное дело, тогда их (необоснованных уголовных дел – ред.) будет значительно-значительно-значительно меньше", – пояснил Гарбарук.

В этом контексте ключевым критерием оценки предприятия должен быть приговор суда, а не сам факт открытия уголовного производства.

"Пока нет приговора суда, это все, скажем так, вилами по воде писано", – отметил Гарбарук.

В то же время, по его мнению, представителям рынка стоило бы выступить с инициативой по пересмотру нормы об отсутствии уголовных дел, в которых фигурируют потенциальные резиденты.

ОПК должен стать основой экономики на ближайшие 10-12 лет

Игорь Гарбарук убежден, что Defence City – это не только о налоговом режиме, а о стратегической модели экономики в целом. Именно он может стать основой украинской экономики в ближайшее десятилетие.

"Оборонно-промышленный комплекс должен стать и быть основой экономики Украины на ближайшие 10-12 лет. Дальше будем видеть, но ближайшие 10-12 лет это 100% оборонно-промышленный комплекс должен быть основой. А уже вокруг него должно формироваться все остальное", – отметил Гарбарук.

Он подчеркивает необходимость системной государственной поддержки национальных производителей, чтобы именно украинские предприятия, а не иностранные получали государственные заказы.

Важным аспектом, по словам экономического эксперта, является также развитие экспорта товаров ОПК. "Мы должны действительно развивать экспорт. И он должен развиваться исключительно при поддержке того же государства", – отметил Гарбарук.

Здесь, по его мнению, Украине следует брать пример с Турции, США и Германии, которые активно лоббируют на международной арене товары национальных оборонных компаний.

Поэтому, эксперт убежден, что Defence City должен быть не только механизмом быстрого запуска производства вооружения и техники, но и инструментом долгосрочного повышения качества товаров и конкурентоспособности отечественного ОПК.

Напомним

В Украине заработал спецрежим Defence City. Это элемент системной государственной политики в сфере безопасности и обороны. Этот правовой режим должен создать благоприятные условия для масштабирования оборонного производства, привлечения инвестиций и развития украинского ОПК.

Резиденты Defence City получают комплекс экономических и операционных стимулов, которые должны уменьшить фискальную нагрузку и ускорить развитие производства. Речь идет, в частности, об освобождении от налога на прибыль при условии реинвестирования предприятиями ОПК средств в свое развитие, а также освобождении от земельного, имущественного и экологического налогов.

Кроме того, для резидентов будут действовать упрощенные таможенные процедуры; специальные гарантии защиты информации и конфиденциальности данных предприятия во время действия режима; государственная поддержка релокации и повышения защищенности производственных мощностей в случае необходимости.

Предприятие может получить статус резидента Defence City при условии, что юридическое лицо соответствует требованиям относительно доли квалифицированного дохода (доход от реализации оборонных товаров собственного производства или выполнения работ и/или оказания услуг по оборонным товарам) за предыдущий календарный год, а также в отношении такого лица отсутствуют обстоятельства для дисквалификации.

Доля квалифицированного дохода должна составлять не менее 75% общего дохода юридического лица (с учетом исключений) и не менее 50% общего дохода для субъектов самолетостроения.

Резидентом не может быть компания, которая зарегистрирована в соответствии с законодательством иностранного государства или которая нарушила требования по раскрытию информации о структуре собственности или конечных бенефициарах.

Не может быть включено в реестр также предприятие, среди акционеров/участников которого есть лица, связанные с государством-агрессором, или в отношении которого применены санкции, или которое связано с лицом, в отношении которого применены санкции.

В Defence City не могут войти юридические лица, в отношении которых в течение последних 12 месяцев был установлен факт нарушения обязанностей по государственному контракту по оборонным закупкам; которые не являются плательщиком налога на прибыль или внесены в реестр неприбыльных учреждений и организаций.

Предприятие не может стать резидентом, если оно имеет налоговый долг более 10 минимальных заработных плат; если оно находится и работает на временно оккупированной территории Украины, а также является фигурантом уголовных производств.

Минобороны сообщило о том, что первая компания получила статус резидента.