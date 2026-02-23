Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса

Сегодня украинский бизнес балансирует между потребностями, вызванными военным временем, и необходимостью работать и генерировать прибыль. Слышит ли власть украинских предпринимателей? Понимает ли их потребности? И как бизнес преодолевает вызовы сегодняшнего дня – об этом УНН поговорил с вице-президентом Торгово-промышленной палаты Украины Ростиславом Коробкой.

- Остро стоит вопрос последствий мобилизации для различных отраслей экономики. Многие заявляют о критической ситуации. Где вы видите самые большие проблемы, в каких отраслях?

Нехватка рабочей силы на сегодня составляет около 2 млн 100 тысяч работников. В основном это рабочие – низшее и среднее звено. Это уже критично для таких отраслей, как строительство, сельское хозяйство и логистика. Что касается логистики, то это дает эффект по перевозке зерновых культур в порты, что влияет на экспорт. То есть транспорт есть, а водителей нет, потому что это категория, где больше всего забирают людей.

В строительстве вообще катастрофа, и есть необходимость говорить о привлечении рабочих из других стран, таких как Китай, Молдова, возможно, Индия и Турция. Но есть две проблемы. Мы не можем привлечь работников из Узбекистана, из стран бывшего СССР, которые являются недружественными к Украине. Служба безопасности Украины и пограничный контроль не пропускают таких рабочих. Но с ними хоть как-то возможно общаться без переводчика. Китайцы, индусы, бангладешцы и другие – основная проблема – это языковой барьер. Они дешевле, но проблематика в том, что трудно в общении. А на строительстве это и чертежи, это проекты, которые нужно читать с профессиональной точки зрения.

- Вопрос процедуры бронирования постоянно на слуху, постоянно обсуждается изменение подходов и нюансов процедуры. Были изменения за последнее время? И довольны ли этими изменениями работодатели?

Изменения происходят постоянно, в постановление №76 ("Некоторые вопросы реализации положений Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" относительно бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время" - ред.) постоянно вносятся изменения. Это различные изменения по отраслям экономики. Например, ОПК – оборонно-промышленному комплексу – сейчас дали возможность бронировать 100% персонала, при этом не указывая количество работников. Это сделано для оперативного выполнения государственного оборонного заказа.

По другим отраслям постоянно есть ограничения по количеству, то есть ты должен указывать количество работников, которое ты хочешь забронировать. Но изменения (в подходе к бронированию – ред.) происходят постоянно. И все делается для того, чтобы сократить люфт для бизнеса в бронировании. Но когда идет дискуссия между бизнесом и властью в этом вопросе, то здесь аргументов у бизнеса очень мало, ведь речь идет о потенциальной возможности обвала фронта из-за нехватки солдат. И когда мы слышим от Генерального штаба, от военных эти аргументы, то нам вообще очень трудно ставить на чаши весов войну и бизнес. Бизнеса не будет, если мы не защитим страну.

С первых дней полномасштабной войны - уже 4 года - мы проводим совещания между бизнес-ассоциациями и военными, особенно Генеральным штабом ВСУ. И они дают нам цифры по нехватке резервов, необходимое пополнение резервов ежемесячно, огромные потери. И когда нам это объясняют, и ты сидишь и слушаешь, то у тебя почти нет аргументов. Хотя бизнес отстаивает свои интересы. Но в целом ситуация с бронированием зависит от того, какая ситуация на фронте, и знает ее Генштаб, а не мы, гражданские, которые просто говорят, как нам удобно.

- Но все же какие-то предложения от бизнеса учитываются?

Конечно, учитываются. Вы знаете, приятно работать с Министерством экономики, с другими органами государственной власти, когда они эту тонкую вещь чувствуют и дают возможность людям забронировать работников для того, чтобы бизнес работал, и работал особенно на оборону.

- Как решается проблема нехватки кадров? Привлечение женщин к типичным мужским профессиям, перепрофилирование, обучение, оптимизация процессов…

Бизнесу приходится спасаться самостоятельно. Поэтому, конечно, женщины привлекаются, перепрофилируются, в частности в логистике. Но есть те сферы, где женщине трудно работать, например, на строительной технике. Но женщин привлекается больше, есть компании, которые открывают школы, где обучают женщин под себя, например Volvo, есть компания в Немишаеве, которая готовит для работы в аграрной сфере. Эти процессы идут, и они не будут останавливаться, а процент перепрофилирования женщин на эти профессии каждый год увеличивается, как минимум, на 20%. И этот рынок работает. Это первое.

Второе - это привлечение иностранных работников. Происходит оно разными путями, как законным путем, когда компании получают официальные разрешения, платят налоги за этих работников, так и какими-то другими путями. Но эти процессы также идут. Уже много китайских рабочих работают во Львовской области, и мы такие факты знаем. Они работают и дальше будут заезжать.

Третье - перепрофилирование. Это процесс небыстрый, но профессионально-технические заведения начали все активнее работать с компаниями, которые финансируют и заказывают категории работников под свои нужды.

Четвертое - привлекаются работники до 25 лет и после 60 лет.

А в целом, давайте говорить откровенно, бизнес будет использовать все возможности, весь имеющийся потенциал и ресурс для сохранения производственного потенциала. Это и привлечение ветеранов, людей с инвалидностью, а порой и тех, кто ушел в СЗЧ. Нужны работники, и каждый бизнес в своей отрасли ежедневно занимается решением этого вопроса. Это один из главных вопросов. То есть, если опросить бизнес и спросить, с какими проблемами мы сталкиваемся в своей деятельности, то на первом месте это отсутствие рабочей силы, а на втором месте - давление правоохранительных органов.

- Можем ли мы говорить, что это давление является системным?

Давайте начнем с того, что Украина - постсоциалистическая страна, и она унаследовала все те негативные явления и структуры, которые работали и работают в дальнейшем. Это система, которую нужно изменить, и это явление имеет системный характер.

Кроме того, в Украине менталитет и психология людей, в том числе бизнеса, к сожалению, заключается в том, что считается – "деньги любят тишину". То есть лучше работать тихо, спокойно и всегда договариваться, чем выносить все на всеобщее обозрение. Это связано с менталитетом и с нормативной правовой базой, которая не дает возможности в том числе и работать "в белую". Конечно, если бы мы работали все "в белую" и платили налоги, то это лучше, чем где-то находить варианты экономии.

Вопрос же не в том, что кто-то хочет заработать сверхприбыли – вопрос просто в выживании. Украинский бизнес конкурирует с иностранными компаниями, которые имеют доступ к дешевому финансовому ресурсу, а мы на сегодня имеем более чем 20% кредитной ставки в гривне, которая вообще практически не дает возможности развиваться, практически не дает возможности работать по себестоимости. Плюс у нас дорогая рабочая сила. Плюс мы понимаем, что за всех работников нужно платить налоги минимальные для того, чтобы их забронировать. Эти все нагрузки оказывают огромное давление на бизнес. И поэтому, если бизнес идет на какие-то нарушения, то это не для того, чтобы заработать какие-то сверхприбыли. И мы говорим о бизнесе, который работает – это не о схемах, это не о каких-то уклонениях от налогов. Мы говорим о том, что 80-90% бизнеса – это бизнес, который производит, генерирует добавленную стоимость. Плюс мы знаем ситуацию в энергетике. Мы сейчас работаем на генераторах. И невозможно работать на генераторах и иметь какую-то прибыль или какую-то низкую себестоимость. Это все увеличивает твою себестоимость, и ты должен как-то выживать.

Поэтому здесь можно сказать, что есть какой-то консенсус между бизнесом и властью, где находится "золотая сторона" относительно уплаты налогов и разумным управлением своими финансовыми потоками.

- А кто чаще всего становится объектом давления: малый, средний или крупный бизнес?

Нет такой информации. Но крупный бизнес имеет в своем арсенале собственную службу безопасности, он коммуницирует с органами государственной власти, и находит консенсус в рамках действующего законодательства, я подчеркиваю, в рамках действующего законодательства, для того, чтобы бизнес функционировал и были уплачены налоги в рамках той нагрузки, которая там есть. А вот малому, среднему бизнесу хуже, потому что он не может себе позволить такое лоббирование и защиту своих интересов, как крупный бизнес.

То, что касается давления, это такая история размытая. Но будет всегда конфликт интересов между СБУ, Национальной полицией, Бюро экономической безопасности, потому что бизнес не хочет платить, а органы хотят собирать максимальное количество сборов и налогов для того, чтобы наполнить бюджет.

- Но ведь средний и малый бизнес могут выстраивать диалог с органами власти, в том числе и с правоохранительными, через ассоциации. Насколько сейчас этот диалог происходит, есть ли позитивные примеры?

Когда началась каденция Руслана Андреевича Кравченко на посту Генерального прокурора, то начались на системной основе встречи в рамках Украинского совета бизнеса и отраслевых ассоциаций. Сюда входят практически все отраслевые ассоциации: ритейлеры, строители, аграрии и другие. И диалог бизнеса с Офисом Генерального прокурора существует на системной основе. Практически каждый месяц Генеральный прокурор и его заместители отвечают на все вопросы и разбираются непосредственно по кейсам. Бизнес на встрече говорит о каком-то кейсе - этот кейс сразу берется на контроль и изучается. Если там есть правонарушение, то по нему работают, а если нет, то закрывается уголовное производство. Даже, если досудебное расследование ведет Нацпол, или СБУ, или другие органы досудебного расследования.

Радует, то, что они по крайней мере пытаются что-то делать для того, чтобы белый бизнес видел и понимал, что ведется работа.

- А можете говорить о конкретных кейсах?

С моей стороны это будет некорректно. Я могу однозначно сказать, что ведется активная работа по борьбе, в частности, с незаконным оборотом подакцизных товаров, нелегальной продажей смартфонов.

- А какое взаимодействие сейчас с БЭБ, который является профильным органом по бизнесу, особенно после смены руководства?

В целом, взаимодействие улучшилось, они стали более открытыми, когда пришел новый руководитель, господин Цивинский. Он начал встречаться с бизнесом, чтобы понять подходы к работе. Это уже позитивный момент, но процесс перезагрузки БЭБ продолжается. И в основном это касается региональных подразделений и переаттестации сотрудников. А это длительный и экономически затратный процесс. Поэтому откровенно, мы сейчас как бизнес очень с опаской смотрим, как оно будет работать и по какому подходу то, что они декларируют, как оно будет происходить.

Самое главное же - это не сделать так, чтобы бизнес наказать и он закрылся. Самое главное - это превентивные меры и эффективность уплаты налогов, борьба с тенью. Функции БЭБ – это работа с тем же уклонением от уплаты налогов, подакцизные товары, зерновые и многое другое. Мы понимаем, что с теми бюджетами и количеством сотрудников они не могут охватить все, но мы ожидаем, что принципы и подходы к работе будут меняться. А мы со своей стороны будем анализировать и давать свою информацию, аналитику.

- А предоставлял ли бизнес какие-то свои рекомендации, например, Генеральному прокурору? Или законодательным органам относительно остановки давления со стороны правоохранительных органов?

Конечно, и предоставлял, и предоставляет, и будет предоставлять. Мы встречаемся с различными партиями, фракциями Верховной Рады для того, чтобы донести эти изменения.

- Как вы оцениваете инициативу Генерального прокурора по запуску платформы "СтопДавление"? Известно ли вам об обращениях представителей бизнеса через эту платформу?

Кравченко презентовал эту платформу ("СтопДавление" - ред.) на заседании Украинского совета бизнеса. Мы расцениваем ее как очень позитивный шаг по взаимодействию с бизнесом. Есть кейсы, когда люди обращаются, - оно работает, и Генеральная прокуратура реагирует на публичные кейсы и на эту платформу. Это очень позитивная история.

- Много жалоб со стороны бизнеса на действия налоговой: давление, отнесение к рисковым, блокировка налоговых накладных. Происходят ли какие-то позитивные изменения в этой сфере?

Меняется команда, меняется стиль общения с бизнесом, открытость, проводятся встречи, идет системное общение с бизнесом, решаются проблемные кейсы. Но есть проблема – региональные налоговые – областные налоговые администрации еще не дотягивают по своему уровню открытости до центрального аппарата. Много над чем еще надо работать.

- В целом, коммуникация органов государственной власти, насколько, как вы оцениваете, она достаточна в условиях войны?

Знаете, даже само общение в условиях войны, когда нужны бомбоубежища, специализированные помещения для этого общения, это уже позитивно. Обычный бизнес будет говорить, что недостаточно. Но если сравнивать тенденции за довоенное время и сейчас – этого общения становится больше.

И оно как следствие приводит к тому, что бизнес остается в Украине, работает и как-то развивается. Поэтому и власть понимает, что тот, кто остается здесь, его нужно оберегать. Но это должен быть белый бизнес, который платит налоги. Потому что действительно очень много уклонений, схем.

И есть такой вопрос, как введение налога на добавленную стоимость для ФОПов, которое во время последнего своего визита поставила глава Международного валютного фонда как условие выделения средств. Это показывает, что много проблем: дробление платежей, оптимизация наемных работников и тому подобное. Поэтому мы имели встречу с Министерством финансов для того, чтобы найти общий язык даже относительно минимального барьера налогообложения - не миллион гривен, а хотя бы хотим 2.