На АЗС в Николаеве прогремел взрыв: семеро полицейских пострадали, двое в тяжелом состоянии

Киев • УНН

 • 330 просмотра

В Николаеве на неработающей АЗС произошел взрыв, в результате которого пострадали семеро патрульных полицейских. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, их жизнь спасают врачи.

На АЗС в Николаеве прогремел взрыв: семеро полицейских пострадали, двое в тяжелом состоянии

В Николаеве произошел взрыв на территории неработающей АЗС, пострадали семеро сотрудников патрульной полиции, приехавших на пересменку и припарковавших там свои авто. Об этом сообщил глава Нацполиции Иван Выговский, передает УНН.

Сегодня в 18:10 в городе Николаев произошел взрыв на территории неработающей АЗС. В результате пострадали семеро сотрудников Управления патрульной полиции, которые приехали на пересменку и припарковали там свои авто. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Врачи борются за их жизнь 

- сообщил глава Нацполиции.

Выговский упомянул о теракте против полицейских во Львове и подчеркнул, что "это не совпадение".

Враг прицельно пытается убивать украинских полицейских, которые ежедневно стоят на защите людей и государства. Расцениваем эти события как целенаправленную атаку на систему правопорядка и дестабилизацию ситуации внутри страны 

- резюмировал Выговский.

Теракт во Львове: подозреваемую отправили под стражу на 60 суток без права залога23.02.26, 16:29 • 11288 просмотров

Напомним 

В ночь на 22 февраля в центре Львова прогремели два взрыва. Предварительно, на линию "102" поступило сообщение о проникновении в магазин на ул. Данилишина, 20 во Львове. После прибытия на место происшествия экипажа патрульной полиции прогремел взрыв. По прибытии второго экипажа произошел еще один взрыв. В результате теракта погибла 23-летняя полицейская и более 20 человек были ранены.

Правоохранителям удалось оперативно установить причастное к теракту лицо. Женщину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины в Старом Самборе.

В тот же день ей сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263 УК Украины - террористический акт, повлекший гибель человека, и незаконное обращение с оружием.

33-летняя подозреваемая в теракте в центре Львова взята под стражу на срок 60 суток без права внесения залога.

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Военное положение
Война в Украине
Национальная полиция Украины
Львов
Николаев