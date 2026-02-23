На АЗС в Николаеве прогремел взрыв: семеро полицейских пострадали, двое в тяжелом состоянии

В Николаеве произошел взрыв на территории неработающей АЗС, пострадали семеро сотрудников патрульной полиции, приехавших на пересменку и припарковавших там свои авто. Об этом сообщил глава Нацполиции Иван Выговский, передает УНН.

Сегодня в 18:10 в городе Николаев произошел взрыв на территории неработающей АЗС. В результате пострадали семеро сотрудников Управления патрульной полиции, которые приехали на пересменку и припарковали там свои авто. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Врачи борются за их жизнь