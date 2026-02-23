На АЗС в Николаеве прогремел взрыв: семеро полицейских пострадали, двое в тяжелом состоянии
Киев • УНН
В Николаеве на неработающей АЗС произошел взрыв, в результате которого пострадали семеро патрульных полицейских. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, их жизнь спасают врачи.
В Николаеве произошел взрыв на территории неработающей АЗС, пострадали семеро сотрудников патрульной полиции, приехавших на пересменку и припарковавших там свои авто. Об этом сообщил глава Нацполиции Иван Выговский, передает УНН.
Сегодня в 18:10 в городе Николаев произошел взрыв на территории неработающей АЗС. В результате пострадали семеро сотрудников Управления патрульной полиции, которые приехали на пересменку и припарковали там свои авто. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Врачи борются за их жизнь
Выговский упомянул о теракте против полицейских во Львове и подчеркнул, что "это не совпадение".
Враг прицельно пытается убивать украинских полицейских, которые ежедневно стоят на защите людей и государства. Расцениваем эти события как целенаправленную атаку на систему правопорядка и дестабилизацию ситуации внутри страны
Напомним
В ночь на 22 февраля в центре Львова прогремели два взрыва. Предварительно, на линию "102" поступило сообщение о проникновении в магазин на ул. Данилишина, 20 во Львове. После прибытия на место происшествия экипажа патрульной полиции прогремел взрыв. По прибытии второго экипажа произошел еще один взрыв. В результате теракта погибла 23-летняя полицейская и более 20 человек были ранены.
Правоохранителям удалось оперативно установить причастное к теракту лицо. Женщину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины в Старом Самборе.
В тот же день ей сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263 УК Украины - террористический акт, повлекший гибель человека, и незаконное обращение с оружием.
33-летняя подозреваемая в теракте в центре Львова взята под стражу на срок 60 суток без права внесения залога.