ЕС не смог согласовать 20-й пакет санкций против россии – Каллас
Киев • УНН
Министры иностранных дел стран ЕС не пришли к согласию по 20-му пакету санкций против россии. Работа над ограничительными мерами продолжается, фокус на усилении давления на агрессора.
Во время заседания Совета ЕС по иностранным делам на уровне министров страны Евросоюза не достигли согласия по принятию 20-го пакета санкций против россии. Об этом заявила высокий представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас после завершения встречи, передает УНН.
По ее словам, отсутствие решения стало нежелательным сигналом, однако работа над санкционным пакетом продолжается.
К сожалению, мы не достигли согласия по 20-му пакету санкций. Это отступление и сигнал, который мы не хотели сегодня посылать, но работа продолжается
Она подчеркнула, что Европейский Союз и в дальнейшем будет сосредоточиваться на усилении давления на Россию, в частности через ограничительные меры в ответ на агрессию против Украины.
Заседание Совета ЕС также было посвящено вопросам противодействия внешнему вмешательству, информационным операциям и поддержке Украины на фоне продолжающейся войны.
Напомним
Европейский Союз продлил санкции против России до 24 февраля 2027 года. Это решение принято из-за нарушения международного права и вступит в силу 24 февраля 2026 года.