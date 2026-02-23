$43.270.01
ЄС продовжив санкції проти рф через війну в Україні ще на рік

Київ • УНН

 • 60 перегляди

Європейський Союз продовжив санкції проти росії до 24 лютого 2027 року. Це рішення ухвалено через порушення міжнародного права та набуде чинності 24 лютого 2026 року.

ЄС продовжив санкції проти рф через війну в Україні ще на рік

Європейський Союз продовжив ще на рік, до 24 лютого 2027 року, дію санкцій, запроваджених проти росії через повномасштабну війну в Україні. Про це йдеться на в Офіційному журналі ЄС, передає УНН

Рада Європейського Союзу, враховуючи Договір про Європейський Союз, враховуючи пропозицію Високого представника Союзу із закордонних справ і політики безпеки (...) жоки незаконні дії Російської Федерації продовжують порушувати основоположні норми міжнародного права, включаючи, зокрема, заборону на застосування сили, закріплену у статті 2(4) Статуту Організації Об'єднаних Націй або міжнародного гуманітарного права, доцільно залишати чинними всі заходи, запроваджені Європейським Союзом 

- йдеться в заяві. 

Рішення набуде чинності в четверті роковини повномасштабного вторгнення рф - 24 лютого 2026 року.

Нагадаємо 

Європейський Союз запровадив санкції проти 8 осіб, серед яких судді, прокурор та слідчий, за порушення прав людини та репресії в росії. Обмеження включають заморожування активів та заборону на в'їзд до ЄС.

Павло Башинський

