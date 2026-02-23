ЄС продовжив санкції проти рф через війну в Україні ще на рік
Київ • УНН
Європейський Союз продовжив ще на рік, до 24 лютого 2027 року, дію санкцій, запроваджених проти росії через повномасштабну війну в Україні. Про це йдеться на в Офіційному журналі ЄС, передає УНН.
Рада Європейського Союзу, враховуючи Договір про Європейський Союз, враховуючи пропозицію Високого представника Союзу із закордонних справ і політики безпеки (...) жоки незаконні дії Російської Федерації продовжують порушувати основоположні норми міжнародного права, включаючи, зокрема, заборону на застосування сили, закріплену у статті 2(4) Статуту Організації Об'єднаних Націй або міжнародного гуманітарного права, доцільно залишати чинними всі заходи, запроваджені Європейським Союзом
Рішення набуде чинності в четверті роковини повномасштабного вторгнення рф - 24 лютого 2026 року.
Нагадаємо
Європейський Союз запровадив санкції проти 8 осіб, серед яких судді, прокурор та слідчий, за порушення прав людини та репресії в росії. Обмеження включають заморожування активів та заборону на в'їзд до ЄС.