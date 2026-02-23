ЕС продлил санкции против рф из-за войны в Украине еще на год
Киев • УНН
Европейский Союз продлил санкции против россии до 24 февраля 2027 года. Это решение принято из-за нарушения международного права и вступит в силу 24 февраля 2026 года.
Европейский Союз продлил еще на год, до 24 февраля 2027 года, действие санкций, введенных против России из-за полномасштабной войны в Украине. Об этом говорится в Официальном журнале ЕС, передает УНН.
Совет Европейского Союза, учитывая Договор о Европейском Союзе, учитывая предложение Высокого представителя Союза по иностранным делам и политике безопасности (...) пока незаконные действия Российской Федерации продолжают нарушать основополагающие нормы международного права, включая, в частности, запрет на применение силы, закрепленный в статье 2(4) Устава Организации Объединенных Наций или международного гуманитарного права, целесообразно оставлять в силе все меры, введенные Европейским Союзом
Решение вступит в силу в четвертую годовщину полномасштабного вторжения РФ - 24 февраля 2026 года.
Напомним
Европейский Союз ввел санкции против 8 человек, среди которых судьи, прокурор и следователь, за нарушение прав человека и репрессии в России. Ограничения включают замораживание активов и запрет на въезд в ЕС.