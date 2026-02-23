ЄС вводить санкції проти 8 осіб за порушення прав людини в росії

$43.270.01
Ексклюзив
13:20 • 1736 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
13:02 • 3400 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
12:02 • 5558 перегляди
Єврокомісія: росія завдала руйнувань "Дружбі", рішення про терміни ремонту - за Україною
Ексклюзив
10:58 • 13034 перегляди
Єдиний в Україні виробник крупнокаліберних патронів зупинив роботу після обшуків. В Офісі Генпрокурора відреагували
10:23 • 18609 перегляди
Комплексна реформа мобілізації у роботі, а 90% відстрочок пройшла через "Резерв+" - ФедоровVideo
10:16 • 18744 перегляди
Генштаб підтвердив ураження у Криму ракетного підрозділу чф рф з "Бастіоном" на озброєнні
23 лютого, 07:26 • 30065 перегляди
Каллас не очікує сьогодні прогресу щодо 20-го пакету санкцій ЄС проти рф на тлі заяв Угорщини про блокування
23 лютого, 06:24 • 41995 перегляди
Зеленський вважає, що путін вже розпочав Третю світову війну
22 лютого, 19:57 • 40721 перегляди
В ОП натякнули на необхідності обмежити Telegram після теракту у Львові
22 лютого, 19:22 • 62084 перегляди
У Женеві 26 лютого можуть відновитися переговори щодо України - росЗМІ
Папа Лев XIV закликав до негайного припинення вогню та бомбардувань в Україні23 лютого, 04:34
ЗСУ знищили 720 окупантів протягом доби на всіх напрямках - Генштаб23 лютого, 04:51
Зміни руху поїздів торкнулися шести областей, частину рейсів замінили автобусами07:45
Сумнозвісне фото колишнього принца Ендрю після арешту вивісили в Луврі08:38
Нідерланди отримали наймолодшого прем'єр-міністра в історії - король прийняв присягу нового коаліційного уряду11:50
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
13:20 • 1778 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Ексклюзив
13:02 • 3452 перегляди
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 118416 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 128247 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 133930 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Кирило Буданов
Дженніфер Лопес
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Словаччина
Дніпро (місто)
“Не можу повірити, що вам 18”: Дженніфер Лопес емоційно звернулася до дітей у день їхнього повноліттяVideo11:24 • 11401 перегляди
Сумнозвісне фото колишнього принца Ендрю після арешту вивісили в ЛувріPhoto08:38 • 31583 перегляди
Брітні Спірс опублікувала відверте фото без одягу з відпочинку на пляжіPhoto21 лютого, 15:47 • 59093 перегляди
Зендею помітили з новою обручкою на тлі чуток про таємний шлюб з Томом ГолландомPhoto21 лютого, 08:33 • 59787 перегляди
Ерік Дейн з "Анатомії Грей" дав останню пораду своїм донькам у посмертному інтерв'ю21 лютого, 07:37 • 59119 перегляди
ЄС вводить санкції проти 8 осіб за порушення прав людини в росії

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 60 перегляди

Європейський Союз запровадив санкції проти 8 осіб, серед яких судді, прокурор та слідчий, за порушення прав людини та репресії в росії. Обмеження включають заморожування активів та заборону на в'їзд до ЄС.

ЄС вводить санкції проти 8 осіб за порушення прав людини в росії

Європейський Союз запровадив санкції проти 8 осіб у зв'язку з порушеннями прав людини та зловживаннями в росії. Зокрема, нові обмеження спрямовані проти членів судової влади рф. Про це йдеться на сайті Європейської Ради, передає УНН

Сьогодні Рада ввела обмежувальні заходи щодо восьми осіб, відповідальних за серйозні порушення прав людини, репресії проти громадянського суспільства та демократичної опозиції, а також за підрив демократії та верховенства права в росії 

- йдеться в повідомленні. 

Повідомляється, що нові санкції спрямовані проти членів судової влади – двох суддів, одного прокурора та одного слідчого, які брали участь у політично мотивованих судових процесах і були відповідальними за винесення вироків російським активістам Дмитру Скуріхіну та Олегу Белоусову за політично мотивованими звинуваченнями. 

Крім того, заходи, узгоджені сьогодні, спрямовані проти керівників виправних колоній та слідчого ізолятора, де політичні в’язні Олексій Горінов, Павло Кушнір, Михайло Крігер та журналістка Марія Пономаренко, які виступили проти агресивної війни росії проти України та критикували режим путіна, утримувалися в одиночних камерах та нелюдських і принижуючих гідність умовах.

Особам, зазначеним сьогодні, заморожено активи, а громадянам та компаніям ЄС заборонено надавати їм кошти. На них також накладено заборону на в’їзд, що унеможливлює їх в’їзд на територію ЄС або транзит через неї 

- зазначається в повідомленні. 

Нагадаємо 

Україна розглядає санкції проти олександра лукашенка як перший крок. Готується юридична база для подальшого посилення санкційної політики через підтримку війни проти України.

Павло Башинський

ПолітикаСвіт
Санкції
Війна в Україні
Європейська рада
Європейський Союз
Україна