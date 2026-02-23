$43.270.01
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
Еврокомиссия: россия нанесла разрушения "Дружбе", решение о сроках ремонта - за Украиной
Единственный в Украине производитель крупнокалиберных патронов остановил работу после обысков. В Офисе Генпрокурора отреагировали
Комплексная реформа мобилизации в работе, а 90% отсрочек прошла через "Резерв+" - Федоров
Генштаб подтвердил поражение в Крыму ракетного подразделения чф рф с "Бастионом" на вооружении
Каллас не ожидает сегодня прогресса по 20-му пакету санкций ЕС против рф на фоне заявлений Венгрии о блокировании
Зеленский считает, что путин уже начал Третью мировую войну
В ОП намекнули на необходимость ограничить Telegram после теракта во Львове
В Женеве 26 февраля могут возобновиться переговоры по Украине - росСМИ
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
ЕС вводит санкции против 8 человек за нарушение прав человека в россии

Киев • УНН

 • 374 просмотра

Европейский Союз ввел санкции против 8 человек, среди которых судьи, прокурор и следователь, за нарушения прав человека и репрессии в россии. Ограничения включают замораживание активов и запрет на въезд в ЕС.

ЕС вводит санкции против 8 человек за нарушение прав человека в россии

Европейский Союз ввел санкции против 8 человек в связи с нарушениями прав человека и злоупотреблениями в России. В частности, новые ограничения направлены против членов судебной власти РФ. Об этом говорится на сайте Европейского Совета, передает УНН

Сегодня Совет ввел ограничительные меры в отношении восьми лиц, ответственных за серьезные нарушения прав человека, репрессии против гражданского общества и демократической оппозиции, а также за подрыв демократии и верховенства права в России 

- говорится в сообщении. 

Сообщается, что новые санкции направлены против членов судебной власти – двух судей, одного прокурора и одного следователя, которые участвовали в политически мотивированных судебных процессах и были ответственны за вынесение приговоров российским активистам Дмитрию Скурихину и Олегу Белоусову по политически мотивированным обвинениям. 

Кроме того, меры, согласованные сегодня, направлены против руководителей исправительных колоний и следственного изолятора, где политические заключенные Алексей Горинов, Павел Кушнир, Михаил Кригер и журналистка Мария Пономаренко, выступившие против агрессивной войны России против Украины и критиковавшие режим Путина, содержались в одиночных камерах и нечеловеческих и унижающих достоинство условиях.

Лицам, указанным сегодня, заморожены активы, а гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им средства. На них также наложен запрет на въезд, что делает невозможным их въезд на территорию ЕС или транзит через нее 

- отмечается в сообщении. 

Напомним 

Украина рассматривает санкции против Александра Лукашенко как первый шаг. Готовится юридическая база для дальнейшего усиления санкционной политики из-за поддержки войны против Украины.

Павел Башинский

