ЕС вводит санкции против 8 человек за нарушение прав человека в россии
Киев • УНН
Европейский Союз ввел санкции против 8 человек, среди которых судьи, прокурор и следователь, за нарушения прав человека и репрессии в россии. Ограничения включают замораживание активов и запрет на въезд в ЕС.
Европейский Союз ввел санкции против 8 человек в связи с нарушениями прав человека и злоупотреблениями в России. В частности, новые ограничения направлены против членов судебной власти РФ. Об этом говорится на сайте Европейского Совета, передает УНН.
Сегодня Совет ввел ограничительные меры в отношении восьми лиц, ответственных за серьезные нарушения прав человека, репрессии против гражданского общества и демократической оппозиции, а также за подрыв демократии и верховенства права в России
Сообщается, что новые санкции направлены против членов судебной власти – двух судей, одного прокурора и одного следователя, которые участвовали в политически мотивированных судебных процессах и были ответственны за вынесение приговоров российским активистам Дмитрию Скурихину и Олегу Белоусову по политически мотивированным обвинениям.
Кроме того, меры, согласованные сегодня, направлены против руководителей исправительных колоний и следственного изолятора, где политические заключенные Алексей Горинов, Павел Кушнир, Михаил Кригер и журналистка Мария Пономаренко, выступившие против агрессивной войны России против Украины и критиковавшие режим Путина, содержались в одиночных камерах и нечеловеческих и унижающих достоинство условиях.
Лицам, указанным сегодня, заморожены активы, а гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им средства. На них также наложен запрет на въезд, что делает невозможным их въезд на территорию ЕС или транзит через нее
Напомним
