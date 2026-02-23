Зеленський заявив про підготовку розширених санкцій проти лукашенка та його оточення

Україна розглядає санкції проти самопроголошеного президента білорусі як лише перший крок і вже готує юридичну базу для подальшого посилення санкційної політики через підтримку війни проти України. Про це Президент Зеленський сказав в інтерв’ю білоруському незалежному медіа "Дзеркало", витяг з якого поширив у соцмережах, передає УНН.

Деталі

За словами Глави держави, майбутні санкції стосуватимуться не лише самого лукашенка, а й його найближчого оточення, зокрема членів родини.

"Санкції щодо лукашенка – це перший крок. Ми будемо це розвивати й зараз працюємо над юридичним базисом для продовження санкційної політики. Це буде стосуватися не тільки лукашенка, а і його оточення, його синів тощо", – зазначив Президент.

Він підкреслив, що Україна уважно відстежує військову допомогу, яку білоруський режим надає росії. При цьому Київ раніше не порушував питання лукашенка у діалозі зі США, зважаючи на прагнення американської сторони шукати дипломатичні канали комунікації з мінськом.

"Ми будемо включатися зараз у цей трек і проговорювати з американцями, що так не може бути. Що він підтримує російський режим – не тільки підтримує геополітику росії, а підтримує війною і допомагає вбивати цивільних", – наголосив Зеленський.

Президент також заявив, що Україна має задокументовані докази участі білорусі в атаках на українську територію.

"У нас є докази щодо цього. Все це є на мапах, відео, все зафіксовано – як із території білорусі завдяки ретрансляторам заходили "шахеди". І після цього було завдання ударів по нас і були втрати цивільних людей. Для нас це злочин", – підкреслив він.

За словами Глави держави, Україна вже розпочала роботу над юридичною складовою для притягнення винних до відповідальності.

