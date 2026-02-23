$43.270.01
12:02 • 2848 перегляди
Єврокомісія: росія завдала руйнувань "Дружбі", рішення про терміни ремонту - за Україною
10:58 • 10776 перегляди
Єдиний в Україні виробник крупнокаліберних патронів зупинив роботу після обшуків. В Офісі Генпрокурора відреагували
10:23 • 15818 перегляди
Комплексна реформа мобілізації у роботі, а 90% відстрочок пройшла через "Резерв+" - Федоров
10:16 • 16314 перегляди
Генштаб підтвердив ураження у Криму ракетного підрозділу чф рф з "Бастіоном" на озброєнні
07:26 • 27888 перегляди
Каллас не очікує сьогодні прогресу щодо 20-го пакету санкцій ЄС проти рф на тлі заяв Угорщини про блокування
23 лютого, 06:24 • 40298 перегляди
Зеленський вважає, що путін вже розпочав Третю світову війну
22 лютого, 19:57 • 39885 перегляди
В ОП натякнули на необхідності обмежити Telegram після теракту у Львові
22 лютого, 19:22 • 61236 перегляди
У Женеві 26 лютого можуть відновитися переговори щодо України - росЗМІ
22 лютого, 14:20 • 52164 перегляди
Україна має мобілізувати ще 250 000 людей, щоб змінити ситуацію на фронті - ЗМІ
22 лютого, 13:36 • 51532 перегляди
Коридор затемнень, ретроградний Меркурій і емоційно складний для України: гороскоп на 23 лютого - 1 березня
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Зеленський заявив про підготовку розширених санкцій проти лукашенка та його оточення

Україна розглядає санкції проти олександра лукашенка як перший крок. Готується юридична база для подальшого посилення санкційної політики через підтримку війни проти України.

Україна розглядає санкції проти самопроголошеного президента білорусі як лише перший крок і вже готує юридичну базу для подальшого посилення санкційної політики через підтримку війни проти України. Про це Президент Зеленський сказав в інтерв’ю білоруському незалежному медіа "Дзеркало", витяг з якого поширив у соцмережах, передає УНН.

Деталі

За словами Глави держави, майбутні санкції стосуватимуться не лише самого лукашенка, а й його найближчого оточення, зокрема членів родини.

"Санкції щодо лукашенка – це перший крок. Ми будемо це розвивати й зараз працюємо над юридичним базисом для продовження санкційної політики. Це буде стосуватися не тільки лукашенка, а і його оточення, його синів тощо", – зазначив Президент.

Він підкреслив, що Україна уважно відстежує військову допомогу, яку білоруський режим надає росії. При цьому Київ раніше не порушував питання лукашенка у діалозі зі США, зважаючи на прагнення американської сторони шукати дипломатичні канали комунікації з мінськом.

"Ми будемо включатися зараз у цей трек і проговорювати з американцями, що так не може бути. Що він підтримує російський режим – не тільки підтримує геополітику росії, а підтримує війною і допомагає вбивати цивільних", – наголосив Зеленський.

Президент також заявив, що Україна має задокументовані докази участі білорусі в атаках на українську територію.

"У нас є докази щодо цього. Все це є на мапах, відео, все зафіксовано – як із території білорусі завдяки ретрансляторам заходили "шахеди". І після цього було завдання ударів по нас і були втрати цивільних людей. Для нас це злочин", – підкреслив він.

За словами Глави держави, Україна вже розпочала роботу над юридичною складовою для притягнення винних до відповідальності.

Зеленський: росія розгорнула ретранслятори для управління "шахедами" на території білорусі23.02.26, 13:54 • 1458 переглядiв

Андрій Тимощенков

ПолітикаСвіт
Санкції
Війна в Україні
Мінськ
Білорусь
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Київ