Зеленский заявил о подготовке расширенных санкций против лукашенко и его окружения

Украина рассматривает санкции против самопровозглашенного президента Беларуси как лишь первый шаг и уже готовит юридическую базу для дальнейшего усиления санкционной политики из-за поддержки войны против Украины. Об этом Президент Зеленский сказал в интервью белорусскому независимому медиа "Зеркало", выдержку из которого распространил в соцсетях, передает УНН.

Подробности

По словам Главы государства, будущие санкции будут касаться не только самого Лукашенко, но и его ближайшего окружения, в частности членов семьи.

"Санкции в отношении Лукашенко – это первый шаг. Мы будем это развивать и сейчас работаем над юридическим базисом для продолжения санкционной политики. Это будет касаться не только Лукашенко, но и его окружения, его сыновей и т.д.", – отметил Президент.

Он подчеркнул, что Украина внимательно отслеживает военную помощь, которую белорусский режим оказывает России. При этом Киев ранее не поднимал вопрос Лукашенко в диалоге с США, учитывая стремление американской стороны искать дипломатические каналы коммуникации с Минском.

"Мы будем включаться сейчас в этот трек и проговаривать с американцами, что так не может быть. Что он поддерживает российский режим – не только поддерживает геополитику России, а поддерживает войной и помогает убивать гражданских", – подчеркнул Зеленский.

Президент также заявил, что Украина имеет задокументированные доказательства участия Беларуси в атаках на украинскую территорию.

"У нас есть доказательства по этому поводу. Все это есть на картах, видео, все зафиксировано – как с территории Беларуси благодаря ретрансляторам заходили "шахеды". И после этого были нанесения ударов по нам и были потери гражданских людей. Для нас это преступление", – подчеркнул он.

По словам Главы государства, Украина уже начала работу над юридической составляющей для привлечения виновных к ответственности.