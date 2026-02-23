$43.270.01
Еврокомиссия: россия нанесла разрушения "Дружбе", решение о сроках ремонта - за Украиной
10:58 • 10407 просмотра
Единственный в Украине производитель крупнокалиберных патронов остановил работу после обысков. В Офисе Генпрокурора отреагировали
10:23 • 15353 просмотра
Комплексная реформа мобилизации в работе, а 90% отсрочек прошла через "Резерв+" - ФедоровVideo
10:16 • 15867 просмотра
Генштаб подтвердил поражение в Крыму ракетного подразделения чф рф с "Бастионом" на вооружении
07:26 • 27497 просмотра
Каллас не ожидает сегодня прогресса по 20-му пакету санкций ЕС против рф на фоне заявлений Венгрии о блокировании
23 февраля, 06:24 • 40024 просмотра
Зеленский считает, что путин уже начал Третью мировую войну
22 февраля, 19:57 • 39743 просмотра
В ОП намекнули на необходимость ограничить Telegram после теракта во Львове
22 февраля, 19:22 • 61123 просмотра
В Женеве 26 февраля могут возобновиться переговоры по Украине - росСМИ
22 февраля, 14:20 • 52110 просмотра
Украина должна мобилизовать еще 250 000 человек, чтобы изменить ситуацию на фронте - СМИ
22 февраля, 13:36 • 51497 просмотра
Коридор затмений, ретроградный Меркурий и эмоционально сложный для Украины: гороскоп на 23 февраля - 1 марта
Зеленский заявил о подготовке расширенных санкций против лукашенко и его окружения

Киев • УНН

 • 44 просмотра

Украина рассматривает санкции против александра лукашенко как первый шаг. Готовится юридическая база для дальнейшего усиления санкционной политики из-за поддержки войны против Украины.

Зеленский заявил о подготовке расширенных санкций против лукашенко и его окружения

Украина рассматривает санкции против самопровозглашенного президента Беларуси как лишь первый шаг и уже готовит юридическую базу для дальнейшего усиления санкционной политики из-за поддержки войны против Украины. Об этом Президент Зеленский сказал в интервью белорусскому независимому медиа "Зеркало", выдержку из которого распространил в соцсетях, передает УНН.

Подробности

По словам Главы государства, будущие санкции будут касаться не только самого Лукашенко, но и его ближайшего окружения, в частности членов семьи.

"Санкции в отношении Лукашенко – это первый шаг. Мы будем это развивать и сейчас работаем над юридическим базисом для продолжения санкционной политики. Это будет касаться не только Лукашенко, но и его окружения, его сыновей и т.д.", – отметил Президент.

Он подчеркнул, что Украина внимательно отслеживает военную помощь, которую белорусский режим оказывает России. При этом Киев ранее не поднимал вопрос Лукашенко в диалоге с США, учитывая стремление американской стороны искать дипломатические каналы коммуникации с Минском.

"Мы будем включаться сейчас в этот трек и проговаривать с американцами, что так не может быть. Что он поддерживает российский режим – не только поддерживает геополитику России, а поддерживает войной и помогает убивать гражданских", – подчеркнул Зеленский.

Президент также заявил, что Украина имеет задокументированные доказательства участия Беларуси в атаках на украинскую территорию.

"У нас есть доказательства по этому поводу. Все это есть на картах, видео, все зафиксировано – как с территории Беларуси благодаря ретрансляторам заходили "шахеды". И после этого были нанесения ударов по нам и были потери гражданских людей. Для нас это преступление", – подчеркнул он.

По словам Главы государства, Украина уже начала работу над юридической составляющей для привлечения виновных к ответственности.

Андрей Тимощенков

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Война в Украине
Минск
Беларусь
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Киев