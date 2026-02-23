$43.270.01
Єдиний в Україні виробник крупнокаліберних патронів зупинив роботу після обшуків. В Офісі Генпрокурора відреагували
10:23 • 9394 перегляди
Комплексна реформа мобілізації у роботі, а 90% відстрочок пройшла через "Резерв+" - ФедоровVideo
10:16 • 10430 перегляди
Генштаб підтвердив ураження у Криму ракетного підрозділу чф рф з "Бастіоном" на озброєнні
07:26 • 22417 перегляди
Каллас не очікує сьогодні прогресу щодо 20-го пакету санкцій ЄС проти рф на тлі заяв Угорщини про блокування
06:24 • 35901 перегляди
Зеленський вважає, що путін вже розпочав Третю світову війну
22 лютого, 19:57 • 37377 перегляди
В ОП натякнули на необхідності обмежити Telegram після теракту у Львові
22 лютого, 19:22 • 58781 перегляди
У Женеві 26 лютого можуть відновитися переговори щодо України - росЗМІ
22 лютого, 14:20 • 51511 перегляди
Україна має мобілізувати ще 250 000 людей, щоб змінити ситуацію на фронті - ЗМІ
Ексклюзив
22 лютого, 13:36 • 51079 перегляди
Коридор затемнень, ретроградний Меркурій і емоційно складний для України: гороскоп на 23 лютого - 1 березня
22 лютого, 09:06 • 47509 перегляди
Теракт у Львові 22 лютого - поліція і СБУ затримали підозрювану у злочиніPhoto
Зеленський: росія розгорнула ретранслятори для управління "шахедами" на території білорусі

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна нейтралізувала частину ретрансляторів, які допомагали росіянам атакувати українців.

Зеленський: росія розгорнула ретранслятори для управління "шахедами" на території білорусі

Білоруси повинні розуміти усі ризики, які тягнуть за собою дії влади країни, як, наприклад, розгортання ретрансляторів для управління ударними дронами та розміщення "орєшника" на її території. Про це в інтерв’ю білоруському незалежному медіа "Дзеркало" заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

"Зараз Білорусь точно знає, що відбувається на її території. Вже не можна сказати, як мені раніше казав Лукашенко після початку повномасштабного вторгнення, що полетіли ракети, і вони тут давно стояли, і ми це не контролюємо.

Зараз ретранслятори сучасних дронів "Шахед" – це вже нова техніка, яка з’явилася на території Білорусі й допомагає вражати наших людей та енергетику. Бо саме завдяки цим ретрансляторам іде коригування", - заявив Зеленський.

Він додав, що "ми зробили все, щоб трьох-чотирьох їх уже не було". Він наголосив, що Україна мала це зробити, адже ці ретранслятори – технологічна підтримка для ударних дронів росіян, які атакують Україну.

Зеленський також нагадав про підготовку облаштування майданчика для розміщення "орєшніка" на території Білорусі, дозвіл на який дав лукашенко.

У білорусі зафіксували ймовірні транспортні засоби "орєшніка" - супутникові знімки 11.02.26, 15:49 • 4748 переглядiв

"І тому ми перебуваємо зараз у такому моменті, коли, на мій погляд, білоруси повинні розуміти всі ризики.

На мій погляд, НАТО повинно дивитися на "орєшнік" як на легітимну ціль. Україна буде оцінювати цю загрозу. Лукашенко робить велику помилку. Питання не тільки "орєшніка". Всі бачать, що вони зараз роблять більше шоу. Вони ще весь "орєшнік" не завезли, вони завезли відповідні машини. А вже роблять усе так, щоб лякати Європу. Але він даремно грається, тому що після цих кроків, уже не запитуючи Лукашенка, росіяни завезуть "орєшнік" на територію Білорусі", - заявив Зеленський.

росія використовує білорусь для атак на Україну та загрожує країнам НАТО - ISW22.02.26, 13:11 • 5006 переглядiв

Крім того, Президент України нагадав про військові навчання рф на території білорусі.

"Знову. Ми подивимося, наскільки вони будуть великими. Але коли вони були дуже масовані, почався наступ на територію України. Тому все це точно великі ризики для України. І, я вважаю, великі ризики для білорусів", - додав Зеленський.

рф та білорусь регулярно проводять спільні військові навчання. Останні навчання тривали у білорусі з 16 січня по 1 лютого. Це були  масштабні льотно-тактичні навчання російської та білоруської авіації, в яких були задіяні всі аеродроми та полігони ВПС і ППО.

Білорусь надає свої аеродроми для російських літаків, які атакують Україну. Саме з території білорусі 24 лютого 2022 року російські війська вторглися в Україну на півночі.

 

Євген Царенко

Війна в УкраїніПолітика
Білорусь
НАТО
Шахед-131
Володимир Зеленський
Україна