У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат
Європарламент схвалив кредит для України на €90 млрд
Психолог пояснив, як працює концепція п'яти мов кохання у стосунках
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
Зеленський збирається оголосити про план щодо виборів та референдуму 24 лютого - FT
10 лютого, 22:52
На Харківщині троє маленьких дітей та чоловік загинули під завалами після російського удару
10 лютого, 20:12
Не вважає заборону МОК виправданою: Гераскевич заявив, що не відмовиться від "шолома пам'яті" на Олімпіаді-2026
10 лютого, 17:38
Українцям віком від 60 років дозволили служити за контрактом. Зеленський підписав указ
10 лютого, 17:08
Наразі ніхто не може ухвалити рішення щодо повернення коштів, виплачених родині бійця, що вважався загиблим - Лубінець
10 лютого, 16:55
На Харківщині оголошено надзвичайну ситуацію регіонального рівня в енергосфері - ОВА
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
Whitelist для Starlink: як правильно зареєструвати термінал через ЦНАП або Дію, покрокова інструкція
10 лютого, 13:55
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
10 лютого, 12:23
У білорусі зафіксували ймовірні транспортні засоби "орєшніка" - супутникові знімки

Київ • УНН

 • 16 перегляди

На колишньому військовому аеродромі Кричев-6 у білорусі зафіксовано можливі транспортні засоби ракетного комплексу орєшнік. Супутникові знімки Planet Labs за 9 лютого підтверджують активне розгортання військової бази.

У білорусі зафіксували ймовірні транспортні засоби "орєшніка" - супутникові знімки

У білорусі, на колишньому військовому аеродромі Кричев-6, триває активне розгортання військової бази. На супутниковому знімку видно можливі транспортні засоби ракетного комплексу орєшнік. Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на супутниковий знімок Planet Labs за 9 лютого, пише УНН.

Деталі

Журналісти зазначають, що 30 грудня 2025 року міністерства оборони Білорусі та Росії показали відео "бойового чергування" ракетного комплексу Орєшнікв Білорусі.

Раніше американські дослідники з Мідлберійського коледжу на основі супутникових знімків назвали колишній військовий аеродром Кричів-6 можливим місцем розташування комплексу Орєшнік. Журналісти Радіо Свобода, проаналізувавши нові дані, підтвердили, що офіційне відео справді могло бути знято на покинутому військовому аеродромі поблизу Кричева.

На новому супутниковому знімку за 9 лютого видно, що на території центрального військового табору розташовані шість машин, які можуть належати ракетному комплексу Орєшнік, уточнює видання. Їхні розміри і пропорції відповідають розмірам техніки, яку раніше показували міністерства оборони, але точно визначити тип техніки поки неможливо, оскільки для цього потрібні зображення кращої якості.

При цьому для цих машин уже будуються ангари. Також на знімках вдалося зафіксувати близько 25 військових машин різних розмірів і типів, кілька земляних насипів, а також будівлю поки незрозумілого призначення.

рф використовує білорусь як полігон для шантажу Європи та світу "орєшніками" - Зеленський25.01.26, 15:54 • 6387 переглядiв

Ольга Розгон

Війна в УкраїніНовини Світу
Техніка
Радіо Свобода
Білорусь