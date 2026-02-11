У білорусі зафіксували ймовірні транспортні засоби "орєшніка" - супутникові знімки

У білорусі, на колишньому військовому аеродромі Кричев-6, триває активне розгортання військової бази. На супутниковому знімку видно можливі транспортні засоби ракетного комплексу орєшнік. Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на супутниковий знімок Planet Labs за 9 лютого, пише УНН.

Деталі

Журналісти зазначають, що 30 грудня 2025 року міністерства оборони Білорусі та Росії показали відео "бойового чергування" ракетного комплексу Орєшнікв Білорусі.

Раніше американські дослідники з Мідлберійського коледжу на основі супутникових знімків назвали колишній військовий аеродром Кричів-6 можливим місцем розташування комплексу Орєшнік. Журналісти Радіо Свобода, проаналізувавши нові дані, підтвердили, що офіційне відео справді могло бути знято на покинутому військовому аеродромі поблизу Кричева.

На новому супутниковому знімку за 9 лютого видно, що на території центрального військового табору розташовані шість машин, які можуть належати ракетному комплексу Орєшнік, уточнює видання. Їхні розміри і пропорції відповідають розмірам техніки, яку раніше показували міністерства оборони, але точно визначити тип техніки поки неможливо, оскільки для цього потрібні зображення кращої якості.

При цьому для цих машин уже будуються ангари. Також на знімках вдалося зафіксувати близько 25 військових машин різних розмірів і типів, кілька земляних насипів, а також будівлю поки незрозумілого призначення.

рф використовує білорусь як полігон для шантажу Європи та світу "орєшніками" - Зеленський