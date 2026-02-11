$43.090.06
13:50 • 2602 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат
11:56 • 7148 просмотра
Европарламент одобрил кредит для Украины на €90 млрд
Эксклюзив
09:46 • 12714 просмотра
Психолог объяснил, как работает концепция пяти языков любви в отношениях
Эксклюзив
09:00 • 22823 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
11 февраля, 06:59 • 21542 просмотра
Зеленский собирается объявить о плане по выборам и референдуму 24 февраля - FT
10 февраля, 22:52 • 36332 просмотра
В Харьковской области трое маленьких детей и мужчина погибли под завалами после российского удара
10 февраля, 20:12 • 36947 просмотра
Не считает запрет МОК оправданным: Гераскевич заявил, что не откажется от "шлема памяти" на Олимпиаде-2026Photo
10 февраля, 17:38 • 32599 просмотра
Украинцам старше 60 лет разрешили служить по контракту. Зеленский подписал указ
10 февраля, 17:08 • 32249 просмотра
Сейчас никто не может принять решение о возврате средств, выплаченных семье бойца, считавшегося погибшим - Лубинец
10 февраля, 16:55 • 25697 просмотра
В Харьковской области объявлена чрезвычайная ситуация регионального уровня в энергосфере - ОВА
Эксклюзивы
В беларуси зафиксировали вероятные транспортные средства "орешника" - спутниковые снимки

Киев • УНН

 • 854 просмотра

На бывшем военном аэродроме Кричев-6 в беларуси зафиксированы возможные транспортные средства ракетного комплекса "орешник". Спутниковые снимки Planet Labs за 9 февраля подтверждают активное развертывание военной базы.

В беларуси зафиксировали вероятные транспортные средства "орешника" - спутниковые снимки

В беларуси, на бывшем военном аэродроме Кричев-6, продолжается активное развертывание военной базы. На спутниковом снимке видны возможные транспортные средства ракетного комплекса "Орешник". Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на спутниковый снимок Planet Labs за 9 февраля, пишет УНН.

Подробности

Журналисты отмечают, что 30 декабря 2025 года министерства обороны Беларуси и России показали видео "боевого дежурства" ракетного комплекса "Орешник" в Беларуси.

Ранее американские исследователи из Миддлберийского колледжа на основе спутниковых снимков назвали бывший военный аэродром Кричев-6 возможным местом расположения комплекса "Орешник". Журналисты Радио Свобода, проанализировав новые данные, подтвердили, что официальное видео действительно могло быть снято на заброшенном военном аэродроме вблизи Кричева.

На новом спутниковом снимке за 9 февраля видно, что на территории центрального военного лагеря расположены шесть машин, которые могут принадлежать ракетному комплексу "Орешник", уточняет издание. Их размеры и пропорции соответствуют размерам техники, которую ранее показывали министерства обороны, но точно определить тип техники пока невозможно, поскольку для этого нужны изображения лучшего качества.

При этом для этих машин уже строятся ангары. Также на снимках удалось зафиксировать около 25 военных машин различных размеров и типов, несколько земляных насыпей, а также здание пока непонятного назначения.

рф использует беларусь как полигон для шантажа Европы и мира "орешниками" - Зеленский25.01.26, 15:54 • 6387 просмотров

Ольга Розгон

