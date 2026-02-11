В беларуси зафиксировали вероятные транспортные средства "орешника" - спутниковые снимки

В беларуси, на бывшем военном аэродроме Кричев-6, продолжается активное развертывание военной базы. На спутниковом снимке видны возможные транспортные средства ракетного комплекса "Орешник". Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на спутниковый снимок Planet Labs за 9 февраля, пишет УНН.

Подробности

Журналисты отмечают, что 30 декабря 2025 года министерства обороны Беларуси и России показали видео "боевого дежурства" ракетного комплекса "Орешник" в Беларуси.

Ранее американские исследователи из Миддлберийского колледжа на основе спутниковых снимков назвали бывший военный аэродром Кричев-6 возможным местом расположения комплекса "Орешник". Журналисты Радио Свобода, проанализировав новые данные, подтвердили, что официальное видео действительно могло быть снято на заброшенном военном аэродроме вблизи Кричева.

На новом спутниковом снимке за 9 февраля видно, что на территории центрального военного лагеря расположены шесть машин, которые могут принадлежать ракетному комплексу "Орешник", уточняет издание. Их размеры и пропорции соответствуют размерам техники, которую ранее показывали министерства обороны, но точно определить тип техники пока невозможно, поскольку для этого нужны изображения лучшего качества.

При этом для этих машин уже строятся ангары. Также на снимках удалось зафиксировать около 25 военных машин различных размеров и типов, несколько земляных насыпей, а также здание пока непонятного назначения.

рф использует беларусь как полигон для шантажа Европы и мира "орешниками" - Зеленский