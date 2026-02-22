росія використовує білорусь для атак на Україну та загрожує країнам НАТО - ISW
Київ • УНН
росія, де-факто, анексувала білорусь і використовує її інфраструктуру для атак на Україну та дестабілізації НАТО. білорусь втратила суверенітет і є співучасником агресії.
росія фактично анексувала білорусь і системно використовує її цивільну та військову інфраструктуру для атак по Україні, а також для операцій, що створюють загрозу країнам НАТО. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни, передає УНН.
Деталі
Аналітики зазначають, що російські війська застосовують білоруську інфраструктуру, зокрема цивільні об’єкти та мережі мобільного зв’язку, для планування та здійснення дронових ударів по північних і західних регіонах України, а також для заходів із дестабілізації безпеки в Європі.
За даними ISW, росія використовувала білоруські стільникові вежі для забезпечення стабільного сигналу дронам, а також для прокладання маршрутів атак. Окремі удари, під час яких безпілотники заходили у повітряний простір країн НАТО, зокрема Польщі, могли бути тестуванням можливостей білоруської інфраструктури.
Аналітики наголошують, що ці дії є частиною так званої "фази нуль" - прихованої кампанії росії з підготовки до можливого масштабнішого протистояння з НАТО шляхом підриву європейської стабільності та логістики.
В ISW також підкреслюють, що білорусь у цій війні є співучасником дій росії, а рівень її політичної та військової залежності свідчить про фактичну втрату суверенітету.
Інститут вивчення війни раніше неодноразово заявляв, що кремль розглядає білорусь як плацдарм для війни проти України та інструмент тиску на східний фланг НАТО.
Нагадаємо
Естонія та Латвія розпочали реалізацію Балтійської лінії оборони, закуповуючи 600 бункерів для укріплення східного кордону. Цей проєкт вартістю 60 млн євро має завершитися до кінця 2027 року.