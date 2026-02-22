россия использует беларусь для атак на Украину и угрожает странам НАТО - ISW
Киев • УНН
россия де-факто аннексировала беларусь и использует ее инфраструктуру для атак на Украину и дестабилизации НАТО. беларусь потеряла суверенитет и является соучастником агрессии.
россия фактически аннексировала беларусь и системно использует ее гражданскую и военную инфраструктуру для атак по Украине, а также для операций, создающих угрозу странам НАТО. Об этом говорится в отчете Института изучения войны, передает УНН.
Детали
Аналитики отмечают, что российские войска применяют белорусскую инфраструктуру, в частности гражданские объекты и сети мобильной связи, для планирования и осуществления дроновых ударов по северным и западным регионам Украины, а также для мероприятий по дестабилизации безопасности в Европе.
По данным ISW, россия использовала белорусские сотовые вышки для обеспечения стабильного сигнала дронам, а также для прокладки маршрутов атак. Отдельные удары, во время которых беспилотники заходили в воздушное пространство стран НАТО, в частности Польши, могли быть тестированием возможностей белорусской инфраструктуры.
Аналитики подчеркивают, что эти действия являются частью так называемой "фазы ноль" - скрытой кампании россии по подготовке к возможному более масштабному противостоянию с НАТО путем подрыва европейской стабильности и логистики.
В ISW также подчеркивают, что беларусь в этой войне является соучастником действий россии, а уровень ее политической и военной зависимости свидетельствует о фактической потере суверенитета.
Институт изучения войны ранее неоднократно заявлял, что кремль рассматривает беларусь как плацдарм для войны против Украины и инструмент давления на восточный фланг НАТО.
Напомним
