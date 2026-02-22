$43.270.00
Теракт во Львове 22 февраля - полиция и СБУ задержали подозреваемую в преступленииPhoto
22 февраля, 00:48 • 20640 просмотра
В результате теракта во Львове погибла 23-летняя сотрудница полиции – прокуратураVideo
21 февраля, 23:49 • 32494 просмотра
Мэр Львова Садовый назвал взрывы в центре города терактом и сообщил о госпитализации 14 пострадавшихVideo
21 февраля, 22:51 • 29097 просмотра
Украинская ракета "Фламинго" могла установить мировой рекорд дальности поражения во время атаки на Воткинский завод
21 февраля, 17:20 • 48851 просмотра
Орбан против Мадьяра. В Венгрии стартовала напряженная избирательная кампания
21 февраля, 13:53 • 47812 просмотра
ВСУ нанесли удар ракетами "Фламинго" по заводу-производителю "Искандеров"
Эксклюзив
21 февраля, 11:17 • 38566 просмотра
В Днепропетровской области компания устроила конфликт со стрельбой в военных, есть один раненый и двое задержанных
21 февраля, 11:02 • 36582 просмотра
Украина призвала Брюссель вмешаться в спор с Венгрией по поводу нефтепровода - СМИ
21 февраля, 09:59 • 29127 просмотра
Украина ввела санкции против 225 капитанов российского "теневого флота" и компаний ВПК
Эксклюзив
21 февраля, 08:00 • 25477 просмотра
Черный тмин: свойства и польза для организмаPhoto
россия использует беларусь для атак на Украину и угрожает странам НАТО - ISW

Киев • УНН

 • 36 просмотра

россия де-факто аннексировала беларусь и использует ее инфраструктуру для атак на Украину и дестабилизации НАТО. беларусь потеряла суверенитет и является соучастником агрессии.

россия использует беларусь для атак на Украину и угрожает странам НАТО - ISW

россия фактически аннексировала беларусь и системно использует ее гражданскую и военную инфраструктуру для атак по Украине, а также для операций, создающих угрозу странам НАТО. Об этом говорится в отчете Института изучения войны, передает УНН.

Детали

Аналитики отмечают, что российские войска применяют белорусскую инфраструктуру, в частности гражданские объекты и сети мобильной связи, для планирования и осуществления дроновых ударов по северным и западным регионам Украины, а также для мероприятий по дестабилизации безопасности в Европе.

По данным ISW, россия использовала белорусские сотовые вышки для обеспечения стабильного сигнала дронам, а также для прокладки маршрутов атак. Отдельные удары, во время которых беспилотники заходили в воздушное пространство стран НАТО, в частности Польши, могли быть тестированием возможностей белорусской инфраструктуры.

Аналитики подчеркивают, что эти действия являются частью так называемой "фазы ноль" - скрытой кампании россии по подготовке к возможному более масштабному противостоянию с НАТО путем подрыва европейской стабильности и логистики.

В ISW также подчеркивают, что беларусь в этой войне является соучастником действий россии, а уровень ее политической и военной зависимости свидетельствует о фактической потере суверенитета.

Институт изучения войны ранее неоднократно заявлял, что кремль рассматривает беларусь как плацдарм для войны против Украины и инструмент давления на восточный фланг НАТО.

Напомним

Эстония и Латвия начали реализацию Балтийской линии обороны, закупая 600 бункеров для укрепления восточной границы. Этот проект стоимостью 60 млн евро должен завершиться до конца 2027 года.

Андрей Тимощенков

