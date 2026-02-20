Естонія та Латвія встановлять сотні бункерів на кордоні з росією та білоруссю - ЗМІ
Київ • УНН
Естонія та Латвія розпочали реалізацію Балтійської лінії оборони, закуповуючи 600 бункерів для укріплення східного кордону. Цей проєкт вартістю 60 млн євро має завершитися до кінця 2027 року.
Естонія та Латвія розпочали практичну реалізацію Балтійської лінії оборони, яка передбачає масштабне укріплення східного кордону з росією та білоруссю. Про це пише Euronews, передає УНН.
Деталі
Державний центр оборонних інвестицій Естонії спільно з міністерством оборони Латвії оголосив тендер на закупівлю 600 бетонних бункерів. Їх планують розмістити вздовж Балтійської лінії оборони. Інформацію про спільну закупівлю оприлюднено у реєстрі державних закупівель.
За даними естонської сторони, елементи перших 28 бункерів уже доставлені в країну, дев’ять із них встановлено на південному сході Естонії. Зазначається, що спільний тендер дозволяє зменшити витрати на реалізацію проєкту.
Окрім бункерів, оборонна лінія включатиме протитанкові рови, інженерні загородження та перешкоди з колючого дроту. В Естонії повідомляють, що всі закуплені елементи загороджень уже розміщені у зонах попереднього зберігання, а роботи з облаштування укріплень тривають.
Влада обох країн наголошує, що досвід війни росії проти України показав необхідність створення потужних інженерних оборонних споруд для стримування потенційної агресії. Мета Балтійської лінії оборони – запобігання військовому конфлікту та посилення захисту східного флангу НАТО.
Балтійська лінія оборони є спільною ініціативою Естонії, Латвії та Литви. Про її створення країни оголосили у січні 2024 року. Загальна вартість проєкту оцінюється у 60 млн євро, з яких близько 30 млн передбачено на поточний рік. Завершення робіт планується до кінця 2027 року.
Нагадаємо
Гендиректор Департаменту зовнішньої розвідки Естонії Каупо Розін заявив, що росія не нападе на Естонію або іншу країну НАТО наступного року. Однак кремль все ще становить небезпеку, посилюючи свої збройні сили.
