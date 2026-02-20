Естонія та Латвія встановлять сотні бункерів на кордоні з росією та білоруссю - ЗМІ

$43.270.03
50.920.34
13:29 • 2690 перегляди
НБУ припиняє обіг банкнот 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років
12:53 • 6072 перегляди
ЄС планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти росії наступного понеділка - Каллас
12:27 • 9452 перегляди
Експорт китайських дронів до рф використовує новий маршрут через Таїланд - Bloomberg
Ексклюзив
10:00 • 20066 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
09:43 • 10414 перегляди
10 тисяч північнокорейських солдатів зараз у росії і навчаються гібридній війні - Зеленський
20 лютого, 07:56 • 18033 перегляди
Експорт оборонної продукції України може сягнути "кількох мільярдів доларів" цього року - заступник секретаря РНБО
Ексклюзив
19 лютого, 15:01 • 48782 перегляди
Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор
Ексклюзив
19 лютого, 14:46 • 81661 перегляди
США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні
19 лютого, 14:37 • 50994 перегляди
В Україні змінюють підхід до пасажирських поїздів - хочуть зберегти ціни квитків "доступними"
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 87703 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Трамп доручив розсекретити урядові документи про позаземне життя та НЛО20 лютого, 06:27 • 28116 перегляди
Зірка "Ейфорії" та "Анатомії Грей" Ерік Дейн помер у 53 роки після боротьби з БАС20 лютого, 06:37 • 30378 перегляди
США та Канада перехопили 5 російських літаків біля Аляски 19 лютого - NORAD20 лютого, 07:52 • 16157 перегляди
Трамп схоже насилу не засинав на інавгураційному засіданні Ради миру - ЗМІVideo20 лютого, 08:31 • 24804 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto11:49 • 11509 перегляди
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість13:32 • 3874 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto11:49 • 11964 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Ексклюзив
10:00 • 20055 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 52739 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 87697 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Сергій Лисак
Музикант
Україна
Сполучені Штати Америки
Запорізька область
Одеса
Село
"Знайшла кохання на схилі літ" - Лілія Сандулеса таємно вийшла заміж вп'яте під час війни13:28 • 2018 перегляди
Трамп схоже насилу не засинав на інавгураційному засіданні Ради миру - ЗМІVideo20 лютого, 08:31 • 25221 перегляди
Зірка "Ейфорії" та "Анатомії Грей" Ерік Дейн помер у 53 роки після боротьби з БАС20 лютого, 06:37 • 30773 перегляди
Трамп доручив розсекретити урядові документи про позаземне життя та НЛО20 лютого, 06:27 • 28480 перегляди
MELOVIN прокоментував чутки про зраду свого колишнього коханого19 лютого, 21:12 • 26174 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Іскандер (ОТРК)
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Естонія та Латвія встановлять сотні бункерів на кордоні з росією та білоруссю - ЗМІ

Київ • УНН

 • 86 перегляди

Естонія та Латвія розпочали реалізацію Балтійської лінії оборони, закуповуючи 600 бункерів для укріплення східного кордону. Цей проєкт вартістю 60 млн євро має завершитися до кінця 2027 року.

Естонія та Латвія встановлять сотні бункерів на кордоні з росією та білоруссю - ЗМІ

Естонія та Латвія розпочали практичну реалізацію Балтійської лінії оборони, яка передбачає масштабне укріплення східного кордону з росією та білоруссю. Про це пише Euronews, передає УНН.

Деталі

Державний центр оборонних інвестицій Естонії спільно з міністерством оборони Латвії оголосив тендер на закупівлю 600 бетонних бункерів. Їх планують розмістити вздовж Балтійської лінії оборони. Інформацію про спільну закупівлю оприлюднено у реєстрі державних закупівель.

За даними естонської сторони, елементи перших 28 бункерів уже доставлені в країну, дев’ять із них встановлено на південному сході Естонії. Зазначається, що спільний тендер дозволяє зменшити витрати на реалізацію проєкту.

Окрім бункерів, оборонна лінія включатиме протитанкові рови, інженерні загородження та перешкоди з колючого дроту. В Естонії повідомляють, що всі закуплені елементи загороджень уже розміщені у зонах попереднього зберігання, а роботи з облаштування укріплень тривають.

Влада обох країн наголошує, що досвід війни росії проти України показав необхідність створення потужних інженерних оборонних споруд для стримування потенційної агресії. Мета Балтійської лінії оборони – запобігання військовому конфлікту та посилення захисту східного флангу НАТО.

Балтійська лінія оборони є спільною ініціативою Естонії, Латвії та Литви. Про її створення країни оголосили у січні 2024 року. Загальна вартість проєкту оцінюється у 60 млн євро, з яких близько 30 млн передбачено на поточний рік. Завершення робіт планується до кінця 2027 року.

Нагадаємо

Гендиректор Департаменту зовнішньої розвідки Естонії Каупо Розін заявив, що росія не нападе на Естонію або іншу країну НАТО наступного року. Однак кремль все ще становить небезпеку, посилюючи свої збройні сили.

Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України21.01.26, 14:43 • 65359 переглядiв

Андрій Тимощенков

ПолітикаСвіт
Державний бюджет
Війна в Україні
Білорусь
Латвія
НАТО
Литва
Естонія
Україна