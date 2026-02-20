$43.270.03
13:29 • 2678 просмотра
НБУ прекращает обращение банкнот 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов
12:53 • 6042 просмотра
ЕС планирует принять 20-й пакет санкций против россии в следующий понедельник - Каллас
12:27 • 9420 просмотра
Экспорт китайских дронов в рф использует новый маршрут через Таиланд - Bloomberg
Эксклюзив
10:00 • 20035 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
09:43 • 10401 просмотра
10 тысяч северокорейских солдат сейчас в россии и обучаются гибридной войне - Зеленский
20 февраля, 07:56 • 18027 просмотра
Экспорт оборонной продукции Украины может достичь "нескольких миллиардов долларов" в этом году - замсекретаря СНБО
Эксклюзив
19 февраля, 15:01 • 48777 просмотра
Украина подтвердила участие в Паралимпиаде-2026 и опровергла бойкот Игр
Эксклюзив
19 февраля, 14:46 • 81657 просмотра
США против Ирана: будет ли большая война на Ближнем Востоке и что выгодно Украине
19 февраля, 14:37 • 50992 просмотра
В Украине меняют подход к пассажирским поездам - хотят сохранить цены билетов "доступными"
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 87688 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эстония и Латвия установят сотни бункеров на границе с россией и беларусью - СМИ

Киев • УНН

 • 82 просмотра

Эстония и Латвия начали реализацию Балтийской линии обороны, закупая 600 бункеров для укрепления восточной границы. Этот проект стоимостью 60 млн евро должен завершиться до конца 2027 года.

Эстония и Латвия установят сотни бункеров на границе с россией и беларусью - СМИ

Эстония и Латвия приступили к практической реализации Балтийской линии обороны, которая предусматривает масштабное укрепление восточной границы с россией и беларусью. Об этом пишет Euronews, передает УНН.

Детали

Государственный центр оборонных инвестиций Эстонии совместно с министерством обороны Латвии объявил тендер на закупку 600 бетонных бункеров. Их планируют разместить вдоль Балтийской линии обороны. Информация о совместной закупке обнародована в реестре государственных закупок.

По данным эстонской стороны, элементы первых 28 бункеров уже доставлены в страну, девять из них установлены на юго-востоке Эстонии. Отмечается, что совместный тендер позволяет уменьшить затраты на реализацию проекта.

Помимо бункеров, оборонительная линия будет включать противотанковые рвы, инженерные заграждения и препятствия из колючей проволоки. В Эстонии сообщают, что все закупленные элементы заграждений уже размещены в зонах предварительного хранения, а работы по обустройству укреплений продолжаются.

Власти обеих стран подчеркивают, что опыт войны россии против Украины показал необходимость создания мощных инженерных оборонительных сооружений для сдерживания потенциальной агрессии. Цель Балтийской линии обороны – предотвращение военного конфликта и усиление защиты восточного фланга НАТО.

Балтийская линия обороны является совместной инициативой Эстонии, Латвии и Литвы. О ее создании страны объявили в январе 2024 года. Общая стоимость проекта оценивается в 60 млн евро, из которых около 30 млн предусмотрено на текущий год. Завершение работ планируется до конца 2027 года.

Напомним

Гендиректор Департамента внешней разведки Эстонии Каупо Розин заявил, что россия не нападет на Эстонию или другую страну НАТО в следующем году. Однако кремль все еще представляет опасность, усиливая свои вооруженные силы.

