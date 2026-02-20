Эстония и Латвия установят сотни бункеров на границе с россией и беларусью - СМИ
Киев • УНН
Эстония и Латвия начали реализацию Балтийской линии обороны, закупая 600 бункеров для укрепления восточной границы. Этот проект стоимостью 60 млн евро должен завершиться до конца 2027 года.
Эстония и Латвия приступили к практической реализации Балтийской линии обороны, которая предусматривает масштабное укрепление восточной границы с россией и беларусью. Об этом пишет Euronews, передает УНН.
Детали
Государственный центр оборонных инвестиций Эстонии совместно с министерством обороны Латвии объявил тендер на закупку 600 бетонных бункеров. Их планируют разместить вдоль Балтийской линии обороны. Информация о совместной закупке обнародована в реестре государственных закупок.
По данным эстонской стороны, элементы первых 28 бункеров уже доставлены в страну, девять из них установлены на юго-востоке Эстонии. Отмечается, что совместный тендер позволяет уменьшить затраты на реализацию проекта.
Помимо бункеров, оборонительная линия будет включать противотанковые рвы, инженерные заграждения и препятствия из колючей проволоки. В Эстонии сообщают, что все закупленные элементы заграждений уже размещены в зонах предварительного хранения, а работы по обустройству укреплений продолжаются.
Власти обеих стран подчеркивают, что опыт войны россии против Украины показал необходимость создания мощных инженерных оборонительных сооружений для сдерживания потенциальной агрессии. Цель Балтийской линии обороны – предотвращение военного конфликта и усиление защиты восточного фланга НАТО.
Балтийская линия обороны является совместной инициативой Эстонии, Латвии и Литвы. О ее создании страны объявили в январе 2024 года. Общая стоимость проекта оценивается в 60 млн евро, из которых около 30 млн предусмотрено на текущий год. Завершение работ планируется до конца 2027 года.
Напомним
Гендиректор Департамента внешней разведки Эстонии Каупо Розин заявил, что россия не нападет на Эстонию или другую страну НАТО в следующем году. Однако кремль все еще представляет опасность, усиливая свои вооруженные силы.
