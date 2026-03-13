$43.980.1150.930.10
Эксклюзив
12 марта, 21:38 • 11153 просмотра
Известный украинский певец эксклюзивно рассказал, сколько тратит на жизнь ежемесячно
Эксклюзив
12 марта, 16:05 • 27580 просмотра
В Украине введут День румынского языка, его будут отмечать 31 августа
12 марта, 15:30 • 29684 просмотра
Кабмин выплатит по 1500 гривен миллионам украинцев и введет кешбэк на горючее
Эксклюзив
12 марта, 15:26 • 38323 просмотра
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
12 марта, 14:55 • 23453 просмотра
Румыния и Украина строят две новые линии электропередачи для энергобезопасности
12 марта, 14:27 • 19032 просмотра
Украина и Румыния будут совместно производить дроны – Никушор Дан
Эксклюзив
12 марта, 13:11 • 15918 просмотра
Где собаки чаще всего подхватывают паразитов и как их защитить - комментарий ветеринара
Эксклюзив
12 марта, 11:13 • 22904 просмотра
Юрист призвал пересмотреть правила доступа компаний к спецрежиму Defence City
Эксклюзив
12 марта, 09:02 • 39855 просмотра
СБУ поразила один из крупнейших нефтяных узлов на юге рф - НПС "тихорецк"Video
Эксклюзив
12 марта, 07:14 • 49793 просмотра
Украинцы отменяют запланированные поездки - куда еще можно поехать в отпуск
Соцсеть X изменит систему верификации в ЕС после штрафа Еврокомиссии

Киев • УНН

 • 1850 просмотра

Компания Илона Маска предложила решение по системе верификации из-за нарушения Закона о цифровых услугах. Еврокомиссия оценит обновленную функцию.

Соцсеть X изменит систему верификации в ЕС после штрафа Еврокомиссии

Социальная сеть X, принадлежащая Илону Маску, согласилась изменить систему верификации пользователей в Европейском Союзе после штрафа в 120 млн евро. Об этом сообщил представитель Европейской комиссии Томас Ренье, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

По словам Ренье, компания предложила решение по работе синей отметки, которая используется для подтверждения аккаунтов.

X представил решение по своей синей отметке. Теперь комиссия тщательно оценит предложенные решения

– заявил Ренье.

Детали предложенных изменений пока не раскрываются.

Причина штрафа

В декабре Еврокомиссия оштрафовала X за нарушение Закона о цифровых услугах. Регулятор считает, что система платной верификации, введенная после покупки Twitter Илоном Маском в 2022 году, может вводить пользователей в заблуждение, создавая впечатление, что проверенные аккаунты являются надежными.

Компания должна либо уплатить штраф, либо предоставить финансовую гарантию. Решение ЕС вызвало дипломатический спор между Брюсселем и Вашингтоном, поскольку представители администрации Дональда Трампа обвинили Евросоюз в цензуре.

Суд заблокировал показания Маска по делу о ликвидации USAID по решению DOGE05.03.26, 02:40 • 10616 просмотров

Степан Гафтко

Новости МираТехнологии
Санкции
Социальная сеть
Европейская комиссия
Bloomberg L.P.
Вашингтон
Дональд Трамп
Европейский Союз
Илон Маск
Брюссель