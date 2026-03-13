Соцсеть X изменит систему верификации в ЕС после штрафа Еврокомиссии

Социальная сеть X, принадлежащая Илону Маску, согласилась изменить систему верификации пользователей в Европейском Союзе после штрафа в 120 млн евро. Об этом сообщил представитель Европейской комиссии Томас Ренье, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

По словам Ренье, компания предложила решение по работе синей отметки, которая используется для подтверждения аккаунтов.

X представил решение по своей синей отметке. Теперь комиссия тщательно оценит предложенные решения – заявил Ренье.

Детали предложенных изменений пока не раскрываются.

Причина штрафа

В декабре Еврокомиссия оштрафовала X за нарушение Закона о цифровых услугах. Регулятор считает, что система платной верификации, введенная после покупки Twitter Илоном Маском в 2022 году, может вводить пользователей в заблуждение, создавая впечатление, что проверенные аккаунты являются надежными.

Компания должна либо уплатить штраф, либо предоставить финансовую гарантию. Решение ЕС вызвало дипломатический спор между Брюсселем и Вашингтоном, поскольку представители администрации Дональда Трампа обвинили Евросоюз в цензуре.

