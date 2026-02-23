$43.270.01
ЄС не зміг погодити 20-й пакет санкцій проти росії – Каллас
Telegram під питанням - чи варто блокувати месенджер та чи зменшить це ризик терактів в Україні
Чому виникає біль у скронях та як його позбутися
Теракт у Львові: підозрювану відправили під варту на 60 діб без права застави
"Скарги на клініку Odrex не закінчуються",– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Єврокомісія: росія завдала руйнувань "Дружбі", рішення про терміни ремонту - за Україною
Єдиний в Україні виробник крупнокаліберних патронів зупинив роботу після обшуків. В Офісі Генпрокурора відреагували
Комплексна реформа мобілізації у роботі, а 90% відстрочок пройшла через "Резерв+" - Федоров
Генштаб підтвердив ураження у Криму ракетного підрозділу чф рф з "Бастіоном" на озброєнні
ЄС не зміг погодити 20-й пакет санкцій проти росії – Каллас

Київ • УНН

Міністри закордонних справ країн ЄС не дійшли згоди щодо 20-го пакета санкцій проти росії. Робота над обмежувальними заходами триває, фокус на посиленні тиску на агресора.

ЄС не зміг погодити 20-й пакет санкцій проти росії – Каллас

Під час засідання Ради ЄС із закордонних справ на рівні міністрів країни Євросоюзу не досягли згоди щодо ухвалення 20-го пакета санкцій проти росії. Про це заявила висока представниця Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас після завершення зустрічі, передає УНН.

За її словами, відсутність рішення стала небажаним сигналом, однак робота над санкційним пакетом триває.

На жаль, ми не досягли згоди щодо 20-го пакета санкцій. Це відступ і сигнал, якого ми не хотіли сьогодні надсилати, але робота продовжується 

– сказала Каллас.

Вона наголосила, що Європейський Союз і надалі зосереджуватиметься на посиленні тиску на росію, зокрема через обмежувальні заходи у відповідь на агресію проти України.

Засідання Ради ЄС також було присвячене питанням протидії зовнішньому втручанню, інформаційним операціям та підтримці України на тлі триваючої війни.

Нагадаємо

Європейський Союз продовжив санкції проти росії до 24 лютого 2027 року. Це рішення ухвалено через порушення міжнародного права та набуде чинності 24 лютого 2026 року.

Андрій Тимощенков

