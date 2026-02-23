Словакия прекратит экстренные поставки электроэнергии в Украину - Фицо
Киев • УНН
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо объявил о прекращении экстренных поставок электроэнергии в Украину. Этот шаг будет отменен, если Украина возобновит транзит нефти по трубопроводу "Дружба".
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо объявил о планах прекратить экстренные поставки электроэнергии в Украину из Словакии, передает УНН со ссылкой на The Guardian.
Детали
В видео, опубликованном в Facebook, он сказал, что хочет поговорить непосредственно с Зеленским, чтобы обсудить ситуацию, но ему сказали, что Президент Украины сможет поговорить с ним не раньше среды.
Фицо сказал, что на практике этот шаг означает, что если Украина обратится к Словакии за помощью в стабилизации своей энергосети, она не получит никакой дальнейшей поддержки, а государственному словацкому оператору SEPS приказано не отвечать на такие запросы.
Он сказал, что этот шаг будет отменен, как только Украина возобновит транзит нефти в Словакию по трубопроводу "Дружба". Несмотря на сообщения о повреждениях в результате войны, Фицо заявил, что трубопровод все еще работает, и назвал отказ Украины транспортировать нефть неприемлемым.
Премьер-министр Словакии также предупредил, что готов к дальнейшей эскалации спора, если не будет никаких сдвигов со стороны Киева.
