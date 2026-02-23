$43.270.01
Украина освобождает территории - военный объяснил, можно ли считать события на Запорожском направлении контрнаступлением
17:34 • 340 просмотра
На АЗС в Николаеве прогремел взрыв: семеро полицейских пострадали, двое в тяжелом состоянииPhoto
17:17 • 1046 просмотра
Словакия прекратит экстренные поставки электроэнергии в Украину - ФицоVideo
15:53 • 5562 просмотра
ЕС не смог согласовать 20-й пакет санкций против россии – Каллас
Эксклюзив
15:29 • 8894 просмотра
Telegram под вопросом - стоит ли блокировать мессенджер и уменьшит ли это риск терактов в Украине
Эксклюзив
14:58 • 9186 просмотра
Почему возникает боль в висках и как от нее избавиться
14:29 • 11288 просмотра
Теракт во Львове: подозреваемую отправили под стражу на 60 суток без права залога
Эксклюзив
13:20 • 37328 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
13:02 • 42959 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
12:02 • 27079 просмотра
Еврокомиссия: россия нанесла разрушения "Дружбе", решение о сроках ремонта - за Украиной
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Словакия прекратит экстренные поставки электроэнергии в Украину - Фицо

Киев • УНН

 • 1066 просмотра

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо объявил о прекращении экстренных поставок электроэнергии в Украину. Этот шаг будет отменен, если Украина возобновит транзит нефти по трубопроводу "Дружба".

Словакия прекратит экстренные поставки электроэнергии в Украину - Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо объявил о планах прекратить экстренные поставки электроэнергии в Украину из Словакии, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

В видео, опубликованном в Facebook, он сказал, что хочет поговорить непосредственно с Зеленским, чтобы обсудить ситуацию, но ему сказали, что Президент Украины сможет поговорить с ним не раньше среды.

Фицо сказал, что на практике этот шаг означает, что если Украина обратится к Словакии за помощью в стабилизации своей энергосети, она не получит никакой дальнейшей поддержки, а государственному словацкому оператору SEPS приказано не отвечать на такие запросы.

Словакия объявила чрезвычайную ситуацию в нефтяной отрасли на фоне повреждения "Дружбы"18.02.26, 13:53 • 5686 просмотров

Он сказал, что этот шаг будет отменен, как только Украина возобновит транзит нефти в Словакию по трубопроводу "Дружба". Несмотря на сообщения о повреждениях в результате войны, Фицо заявил, что трубопровод все еще работает, и назвал отказ Украины транспортировать нефть неприемлемым.

Премьер-министр Словакии также предупредил, что готов к дальнейшей эскалации спора, если не будет никаких сдвигов со стороны Киева.

Еврокомиссия: россия нанесла разрушения "Дружбе", решение о сроках ремонта - за Украиной23.02.26, 14:02 • 27087 просмотров

Антонина Туманова

