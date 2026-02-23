$43.270.01
Эксклюзив
13:20 • 1632 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
13:02 • 3268 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
12:02 • 5512 просмотра
Еврокомиссия: россия нанесла разрушения "Дружбе", решение о сроках ремонта - за Украиной
Эксклюзив
10:58 • 13006 просмотра
Единственный в Украине производитель крупнокалиберных патронов остановил работу после обысков. В Офисе Генпрокурора отреагировали
10:23 • 18583 просмотра
Комплексная реформа мобилизации в работе, а 90% отсрочек прошла через "Резерв+" - ФедоровVideo
10:16 • 18729 просмотра
Генштаб подтвердил поражение в Крыму ракетного подразделения чф рф с "Бастионом" на вооружении
23 февраля, 07:26 • 30053 просмотра
Каллас не ожидает сегодня прогресса по 20-му пакету санкций ЕС против рф на фоне заявлений Венгрии о блокировании
23 февраля, 06:24 • 41983 просмотра
Зеленский считает, что путин уже начал Третью мировую войну
22 февраля, 19:57 • 40713 просмотра
В ОП намекнули на необходимость ограничить Telegram после теракта во Львове
22 февраля, 19:22 • 62078 просмотра
В Женеве 26 февраля могут возобновиться переговоры по Украине - росСМИ
Еврокомиссия: россия нанесла разрушения "Дружбе", решение о сроках ремонта - за Украиной

Киев • УНН

 • 5512 просмотра

рф разрушила нефтепровод "Дружба", Украина обязалась его отремонтировать, самостоятельно определяя сроки. Встреча координационной группы по вопросам нефти для оценки ситуации состоится 25 февраля.

Еврокомиссия: россия нанесла разрушения "Дружбе", решение о сроках ремонта - за Украиной

рф нанесла разрушения нефтепроводу "Дружба", Украина обязалась его отремонтировать, но они сами устанавливают сроки, а встреча координационной группы по вопросам нефти для оценки ситуации назначена на среду, 25 февраля, сообщила во время брифинга в понедельник пресс-секретарь Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен, пишет УНН.

Три важных момента, связанных с этим. россия нанесла разрушения нефтепроводу "Дружба". Нашим приоритетом является энергетическая безопасность наших государств-членов. Украина обязалась отремонтировать нефтепровод, и решение по срокам - за ней. И, наконец, в эту среду (25 февраля - ред.) мы созвали координационную группу по вопросам нефти для оценки ситуации. Вот где мы сейчас находимся

- сказала Итконен.

Брюссель не давит на Украину по срокам восстановления нефтепровода "Дружба" - Еврокомиссия19.02.26, 16:21 • 3983 просмотра

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
Энергетика
Война в Украине
Европейская комиссия
Украина