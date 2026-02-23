Еврокомиссия: россия нанесла разрушения "Дружбе", решение о сроках ремонта - за Украиной
Киев • УНН
рф разрушила нефтепровод "Дружба", Украина обязалась его отремонтировать, самостоятельно определяя сроки. Встреча координационной группы по вопросам нефти для оценки ситуации состоится 25 февраля.
рф нанесла разрушения нефтепроводу "Дружба", Украина обязалась его отремонтировать, но они сами устанавливают сроки, а встреча координационной группы по вопросам нефти для оценки ситуации назначена на среду, 25 февраля, сообщила во время брифинга в понедельник пресс-секретарь Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен, пишет УНН.
Три важных момента, связанных с этим. россия нанесла разрушения нефтепроводу "Дружба". Нашим приоритетом является энергетическая безопасность наших государств-членов. Украина обязалась отремонтировать нефтепровод, и решение по срокам - за ней. И, наконец, в эту среду (25 февраля - ред.) мы созвали координационную группу по вопросам нефти для оценки ситуации. Вот где мы сейчас находимся
