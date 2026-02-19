Брюссель не давит на Украину по срокам восстановления нефтепровода "Дружба" - Еврокомиссия

Брюссель не давит на Украину относительно сроков восстановления нефтепровода "Дружба", по которому нефть из РФ поставляется в Венгрию и Словакию, заявила во время брифинга в четверг пресс-секретарь Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен, пишет УНН.

Итак, относительно восстановления Украиной трубопровода "Дружба" я хочу четко заявить, что мы находимся в контакте со всеми соответствующими органами, включая Украину, чтобы прояснить сроки ремонта. Мы не оказываем давления и не устанавливаем Украине никаких дедлайнов - отметила пресс-секретарь Еврокомиссии.

При этом она указала на "контекст, что в течение четырех лет войны Россия использовала украинскую энергетическую инфраструктуру, она стратегически и систематически разрушала ее".

"И Украина продемонстрировала невероятные усилия по ремонту и восстановлению, во многом при поддержке государств-членов ЕС и Еврокомиссии, которую мы мобилизовали, чтобы обеспечить тепло в больницах и домах, а также работоспособность отрасли. Поэтому в этом случае мы не оказываем давления, никаких дедлайнов нет. Это должно быть очень ясно", - подчеркнула Итконен.

"Но, конечно, учитывая ситуацию, учитывая контекст, мы, безусловно, поддерживаем связь относительно любых сроков. Потому что в то же время мы, конечно, знаем, что Украина усердно работала над подготовкой энергетической инфраструктуры в стране, разрушенной войной. И, к сожалению, это лишь очередное напоминание о том, насколько мы нестабильны, завися от импорта ископаемого топлива из России", - подытожила она.

