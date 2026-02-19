Брюссель не тисне на Україну щодо термінів відновлення нафтопроводу "Дружба" - Єврокомісія
Київ • УНН
Речниця Єврокомісії Анна-Каїса Ітконен заявила, що Брюссель не тисне на Україну щодо термінів відновлення нафтопроводу "Дружба". Цим нафтопроводом нафта з рф постачається до Угорщини та Словаччини.
Отже, щодо відновлення Україною трубопроводу "Дружба" я хочу чітко заявити, що ми перебуваємо в контакті з усіма відповідними органами, включаючи Україну, щоб прояснити терміни ремонту. Ми не чинимо тиску і не встановлюємо Україні жодних дедлайнів
При цьому вона вказала на "контекст, що протягом чотирьох років війни росія використовувала українську енергетичну інфраструктуру, вона стратегічно та систематично руйнувала її".
"І Україна продемонструвала неймовірні зусилля щодо ремонту та відновлення, багато в чому за підтримки держав-членів ЄС та Єврокомісії, яку ми мобілізували, щоб забезпечити тепло у лікарнях та будинках, а також працездатність галузі. Тому в цьому випадку ми не чинимо тиску, жодних дедлайнів немає. Це має бути дуже ясно", - наголосила Ітконен.
"Але, звичайно, з огляду на ситуацію, враховуючи контекст, ми, безумовно, підтримуємо зв'язок щодо будь-яких термінів. Тому що водночас ми, звичайно, знаємо, що Україна старанно працювала над підготовкою енергетичної інфраструктури в країні, зруйнованій війною. І, на жаль, це лише чергове нагадування про те, наскільки ми нестабільні, залежачи від імпорту викопного палива з росії", - підсумувала вона.
