Ексклюзив
15:01 • 192 перегляди
Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор
Ексклюзив
14:46 • 1144 перегляди
США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні
14:37 • 1964 перегляди
В Україні змінюють підхід до пасажирських поїздів - хочуть зберегти ціни квитків "доступними"
Ексклюзив
13:31 • 11209 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
12:37 • 12070 перегляди
Резонансне інтерв’ю Залужного: експерт пояснив, чи можна вважати, що в Україні стартувала передвиборча кампанія
Ексклюзив
11:28 • 21822 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
09:20 • 23445 перегляди
"Отруєння" нардепів не пов'язані з харчуванням у їдальні, виявили норовірус - апарат ВР
09:12 • 24098 перегляди
Дрони СБУ вразили нафтобазу "Великолукська" у псковській області рф - джерело
Ексклюзив
19 лютого, 07:36 • 23274 перегляди
Ями на дорогах: чому зі снігом зникає і асфальт та куди звертатись у разі пошкодження авто
19 лютого, 07:02 • 17979 перегляди
"Вони завжди забувають, що ми не росія": Зеленський розкрив умови проведення виборів в Україні
Рубрики
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
Брюссель не тисне на Україну щодо термінів відновлення нафтопроводу "Дружба" - Єврокомісія

Київ • УНН

 • 1006 перегляди

Речниця Єврокомісії Анна-Каїса Ітконен заявила, що Брюссель не тисне на Україну щодо термінів відновлення нафтопроводу "Дружба". Цим нафтопроводом нафта з рф постачається до Угорщини та Словаччини.

Брюссель не тисне на Україну щодо термінів відновлення нафтопроводу "Дружба" - Єврокомісія

Брюссель не тисне на Україну щодо термінів відновлення нафтопроводу "Дружба", яким нафта з рф постачається Угорщині та Словаччині, заявила під час брифінгу у четвер речниця Єврокомісії Анна-Каїса Ітконен, пише УНН.

Отже, щодо відновлення Україною трубопроводу "Дружба" я хочу чітко заявити, що ми перебуваємо в контакті з усіма відповідними органами, включаючи Україну, щоб прояснити терміни ремонту. Ми не чинимо тиску і не встановлюємо Україні жодних дедлайнів

- зазначила речниця Єврокомісії.

При цьому вона вказала на "контекст, що протягом чотирьох років війни росія використовувала українську енергетичну інфраструктуру, вона стратегічно та систематично руйнувала її".

"І Україна продемонструвала неймовірні зусилля щодо ремонту та відновлення, багато в чому за підтримки держав-членів ЄС та Єврокомісії, яку ми мобілізували, щоб забезпечити тепло у лікарнях та будинках, а також працездатність галузі. Тому в цьому випадку ми не чинимо тиску, жодних дедлайнів немає. Це має бути дуже ясно", - наголосила Ітконен.

"Але, звичайно, з огляду на ситуацію, враховуючи контекст, ми, безумовно, підтримуємо зв'язок щодо будь-яких термінів. Тому що водночас ми, звичайно, знаємо, що Україна старанно працювала над підготовкою енергетичної інфраструктури в країні, зруйнованій війною. І, на жаль, це лише чергове нагадування про те, наскільки ми нестабільні, залежачи від імпорту викопного палива з росії", - підсумувала вона.

ЄС контактує з Україною щодо відновлення "Дружби", яким нафта з рф йде до Угорщини і Словаччини - ЗМІ18.02.26, 13:37 • 3770 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаСвіт
Енергетика
Опалення
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Європейська комісія
Брюссель
Словаччина
Угорщина
Україна