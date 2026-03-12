В Техасе казнили мужчину за жестокое убийство девушки и ребенка в 2013 году

Фото: AP

В государственном исправительном учреждении Хантсвилла с помощью смертельной инъекции был казнен 51-летний Седрик Рикс, признанный виновным в двойном убийстве тринадцатилетней давности. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Согласно материалам судебного дела, нападение произошло в мае 2013 года, когда двое детей Роксанн от предыдущего брака пытались защитить мать от агрессии Рикса. Злоумышленник убил женщину и младшего сына, а также нанес ранения 12-летнему Маркусу, которому удалось выжить лишь благодаря тому, что он притворился мертвым. Сам Седрик Рикс во время суда признал факт нападения, однако пытался оправдать свои действия неконтролируемым гневом и самообороной от детей, которые вмешались в конфликт.

Объясняя свою ярость – я был расстроен. Бывает такое. Я не знаю. Жаль, что я не могу вернуть их, например, прямо сейчас. Я не знаю, как это произошло – заявил Седрик Рикс перед исполнением приговора, принеся извинения семье погибших.

Юридическая борьба и статистика казней в США

Адвокаты осужденного до последнего пытались оспорить приговор, подчеркивая вероятную расовую дискриминацию при формировании коллегии присяжных.

Однако Генеральная прокуратура Техаса доказала, что действия обвинения были расово нейтральными, а жестокость преступления требует соответствующего наказания в интересах общественности. Эта казнь стала второй в Техасе с начала 2026 года и шестой в стране, подтверждая статус штата как лидера по количеству исполненных смертных приговоров в США.

