Эксклюзив
11 марта, 19:47 • 11609 просмотра
Угрозы нефтью по $200 за баррель - к каким ценам на топливо готовиться украинцам
11 марта, 15:03 • 26715 просмотра
Инфляция ускорилась до 7,6% - как подорожали продукты и топливоPhoto
11 марта, 14:45 • 30172 просмотра
Нафтогаз: рф второй день атакует нефтяную инфраструктуру на юге, причина очевидна - блокирование поставок нероссийской нефти в Европу
Эксклюзив
11 марта, 13:06 • 26040 просмотра
Истории бывших пациентов клиники Odrex, которые больше всего поразили активистов StopOdrex
Эксклюзив
11 марта, 12:47 • 32296 просмотра
НАПК проверит образ жизни заместителя главы таможни Суворова в случае соответствующего обращения
11 марта, 09:10 • 32345 просмотра
Убийство Андрея Парубия - дело передано в суд, задержанному грозит пожизненное заключениеPhotoVideo
11 марта, 08:06 • 37940 просмотра
НБУ обеспечил банки миллионами валюты после захвата инкассаторов в Венгрии - говорит, запас наличными "достаточный"
11 марта, 07:44 • 34621 просмотра
У ЕС есть план поддержки Украины, даже если Венгрия продолжит блокировать 90 млрд евро кредита - Politico
Эксклюзив
10 марта, 17:36 • 45013 просмотра
США частично снимают нефтяные санкции с россии – насколько это опасно для Украины и как ей действовать
Эксклюзив
10 марта, 15:44 • 121302 просмотра
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
В Техасе казнили мужчину за жестокое убийство девушки и ребенка в 2013 году

Киев • УНН

 • 964 просмотра

В Хантсвилле привели в исполнение смертный приговор 51-летнему Седрику Риксу посредством инъекции. Преступник убил женщину и ребенка, а приговор стал шестым в США за 2026 год.

В Техасе казнили мужчину за жестокое убийство девушки и ребенка в 2013 году
Фото: AP

В государственном исправительном учреждении Хантсвилла с помощью смертельной инъекции был казнен 51-летний Седрик Рикс, признанный виновным в двойном убийстве тринадцатилетней давности. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Согласно материалам судебного дела, нападение произошло в мае 2013 года, когда двое детей Роксанн от предыдущего брака пытались защитить мать от агрессии Рикса. Злоумышленник убил женщину и младшего сына, а также нанес ранения 12-летнему Маркусу, которому удалось выжить лишь благодаря тому, что он притворился мертвым. Сам Седрик Рикс во время суда признал факт нападения, однако пытался оправдать свои действия неконтролируемым гневом и самообороной от детей, которые вмешались в конфликт.

Объясняя свою ярость – я был расстроен. Бывает такое. Я не знаю. Жаль, что я не могу вернуть их, например, прямо сейчас. Я не знаю, как это произошло

– заявил Седрик Рикс перед исполнением приговора, принеся извинения семье погибших.

Юридическая борьба и статистика казней в США

Адвокаты осужденного до последнего пытались оспорить приговор, подчеркивая вероятную расовую дискриминацию при формировании коллегии присяжных.

Однако Генеральная прокуратура Техаса доказала, что действия обвинения были расово нейтральными, а жестокость преступления требует соответствующего наказания в интересах общественности. Эта казнь стала второй в Техасе с начала 2026 года и шестой в стране, подтверждая статус штата как лидера по количеству исполненных смертных приговоров в США.

В Китае казнили 11 лидеров группировок, причастных к масштабному кибермошенничеству в Мьянме30.01.26, 05:42 • 4419 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Техас
Соединённые Штаты