ukenru
Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за угрозы со стороны Кубы и вводит новую систему пошлин
29 января, 21:40 • 13648 просмотра
30 января на территорию Европы упадет неконтролируемая китайская ракета длиной 13 метров и весом 11 тоннPhoto
29 января, 19:28 • 13880 просмотра
Рассчитываем, что договоренности будут выполняться: Зеленский заявил, что в Эмиратах говорили об энергетическом перемирии
29 января, 18:35 • 14326 просмотра
В мирном процессе по Украине достигнут значительный прогресс - Виткофф
Эксклюзив
29 января, 17:45 • 19721 просмотра
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
29 января, 13:51 • 19856 просмотра
Еврокомиссия выделяет 153 миллиона евро экстренной помощи Украине и Молдове
29 января, 13:24 • 32259 просмотра
Украина и SpaceX решают проблему использования Starlink на российских БПЛА: Федоров поблагодарил Маска за быструю реакцию
29 января, 13:06 • 28894 просмотра
В сети сообщают о якобы "энергетическом перемирии" между Россией и Украиной
29 января, 12:04 • 32305 просмотра
НБУ снизил учетную ставку до 15% впервые с весны прошлого года
29 января, 11:56 • 28820 просмотра
Местами до -30°: на Украину надвигаются сильные морозы
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы

Эксклюзив

29 января, 17:45
29 января, 17:45
В Китае казнили 11 лидеров группировок, причастных к масштабному кибермошенничеству в Мьянме

Киев • УНН

 • 746 просмотра

Китайские власти казнили 11 лидеров транснациональных преступных сетей, причастных к кибермошенничеству и убийствам. Эти лица обманули граждан Китая на миллиарды долларов и совершили жестокие преступления.

В Китае казнили 11 лидеров группировок, причастных к масштабному кибермошенничеству в Мьянме

Китайские власти в четверг, 29 января, привели в исполнение смертные приговоры в отношении 11 человек, которые были ключевыми фигурами в транснациональной преступной сети, занимавшейся телекоммуникационным мошенничеством и азартными играми. Эти казни стали результатом масштабной кампании Пекина по ликвидации криминальных синдикатов, которые базировались в приграничных районах Мьянмы и обманывали граждан Китая на миллиарды долларов. Об этом сообщает Fox News, пишет УНН.

Детали

Среди казненных были ведущие члены известного криминального клана Мин, в частности Мин Гопин и Мин Чжэньчжэнь, которые руководили сетью "мошеннических парков" в приграничной зоне Коканг. Суд города Вэньчжоу признал их виновными не только в финансовых махинациях на сумму более 1,4 миллиарда долларов, но и в жестоких преступлениях: умышленных убийствах 14 граждан Китая, незаконном удержании людей и пытках. Смертные приговоры были вынесены еще в сентябре 2025 года и подтверждены Верховным народным судом после отклонения апелляций.

Чистки военного руководства КНР: Си Цзиньпин арестовал свою "правую руку" по подозрению в госперевороте26.01.26, 11:24 • 8577 просмотров

Деятельность этой группы привела к многочисленным смертям и нанесла огромный экономический ущерб. Справедливость была восстановлена согласно закону

– сообщили в государственном агентстве Синьхуа.

Эта казнь является мощным сигналом для других группировок, действующих в Юго-Восточной Азии, где цифровые мошеннические центры стали целой индустрией. Пекин значительно усилил давление на власти соседних стран, в частности Мьянмы, Лаоса и Камбоджи, чтобы добиться экстрадиции тысяч подозреваемых. Только за последний год в рамках этого сотрудничества в Китай было депортировано более 7 600 человек, причастных к киберпреступности, что подчеркивает решимость КНР полностью искоренить угрозу телекоммуникационного мошенничества.

США потеряли ключевой контакт в военном руководстве Китая после чисток Си Цзиньпина - Reuters29.01.26, 17:00 • 2952 просмотра

Степан Гафтко

Новости Мира
Камбоджа
Лаос
Фокс Ньюс
Мьянма
Китай