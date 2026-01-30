В Китае казнили 11 лидеров группировок, причастных к масштабному кибермошенничеству в Мьянме
Киев • УНН
Китайские власти казнили 11 лидеров транснациональных преступных сетей, причастных к кибермошенничеству и убийствам. Эти лица обманули граждан Китая на миллиарды долларов и совершили жестокие преступления.
Китайские власти в четверг, 29 января, привели в исполнение смертные приговоры в отношении 11 человек, которые были ключевыми фигурами в транснациональной преступной сети, занимавшейся телекоммуникационным мошенничеством и азартными играми. Эти казни стали результатом масштабной кампании Пекина по ликвидации криминальных синдикатов, которые базировались в приграничных районах Мьянмы и обманывали граждан Китая на миллиарды долларов. Об этом сообщает Fox News, пишет УНН.
Детали
Среди казненных были ведущие члены известного криминального клана Мин, в частности Мин Гопин и Мин Чжэньчжэнь, которые руководили сетью "мошеннических парков" в приграничной зоне Коканг. Суд города Вэньчжоу признал их виновными не только в финансовых махинациях на сумму более 1,4 миллиарда долларов, но и в жестоких преступлениях: умышленных убийствах 14 граждан Китая, незаконном удержании людей и пытках. Смертные приговоры были вынесены еще в сентябре 2025 года и подтверждены Верховным народным судом после отклонения апелляций.
Деятельность этой группы привела к многочисленным смертям и нанесла огромный экономический ущерб. Справедливость была восстановлена согласно закону
Эта казнь является мощным сигналом для других группировок, действующих в Юго-Восточной Азии, где цифровые мошеннические центры стали целой индустрией. Пекин значительно усилил давление на власти соседних стран, в частности Мьянмы, Лаоса и Камбоджи, чтобы добиться экстрадиции тысяч подозреваемых. Только за последний год в рамках этого сотрудничества в Китай было депортировано более 7 600 человек, причастных к киберпреступности, что подчеркивает решимость КНР полностью искоренить угрозу телекоммуникационного мошенничества.
