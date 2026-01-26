$43.140.03
Эксклюзив
08:52 • 1898 просмотра
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
Эксклюзив
07:43 • 6162 просмотра
Был ли Киев готов к блэкаутам? В прокуратуре рассказали об уголовных производствах, в которых проверяются действия столичных должностных лиц
25 января, 18:28 • 18847 просмотра
Нардеп Орест Саламаха погиб в ДТП под Львовом
25 января, 16:32 • 29373 просмотра
Ситуация в Киеве остается сверхсложной - Клименко
25 января, 16:17 • 26227 просмотра
Документ о двусторонних гарантиях безопасности с США готов на 100% - Зеленский
25 января, 15:48 • 24482 просмотра
Рейтинг сильнейших армий мира: Украина заняла 20 место
25 января, 12:24 • 20429 просмотра
Украина отмечает День Департамента кибербезопасности СБУ: ключевая битва продолжается "в цифре"
25 января, 11:02 • 17947 просмотра
Зеленский обсудил с президентом Литвы поддержку энергетики и оборонное сотрудничество
25 января, 10:05 • 16718 просмотра
россия может применить химическое оружие массового поражения в Украине, если война зайдет в тупик – СМИ
Эксклюзив
25 января, 08:49 • 16644 просмотра
Неделя перезапуска будущего: астрологический прогноз на 26 января - 1 февраля 2026 года
Чистки военного руководства КНР: Си Цзиньпин арестовал свою "правую руку" по подозрению в госперевороте

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Лидер Китая Си Цзиньпин инициировал волну арестов среди высшего генералитета, устраняя влиятельных фигур армии. Это происходит на фоне слухов о попытке государственного переворота и подготовке к конфликту за Тайвань.

Чистки военного руководства КНР: Си Цзиньпин арестовал свою "правую руку" по подозрению в госперевороте

Лидер Китая Си Цзиньпин инициировал беспрецедентную волну арестов среди высшего генералитета. Устранение самых влиятельных фигур армии на фоне слухов о попытке государственного переворота демонстрирует готовность Пекина к безжалостным шагам ради обеспечения абсолютного контроля над вооруженными силами. Об этом говорится в материале Sky News, пишет УНН.

Детали

Министерство обороны Китая обнародовало сенсационное заявление о расследовании в отношении генерала Чжан Юся – человека, который считался правой рукой Си Цзиньпина в военных вопросах. Чжан занимал должность заместителя председателя Центрального военного совета и был одним из немногих действующих военачальников с реальным боевым опытом. Его устранение вместе с генералом Лю Чжэньли стало самым громким событием в серии чисток, поскольку оба офицера обвиняются в "серьезных нарушениях партийной дисциплины".

Китай сформировал пятилетний план роста на основе технологической самодостаточности23.10.25, 16:34 • 3293 просмотра

Особого драматизма ситуации добавляет тот факт, что Чжан Юся и Си Цзиньпин имеют общие корни как сыновья героев коммунистической революции. То, что президент пошел на такой шаг в отношении давнего личного союзника, подчеркивает масштаб "гнили", которую Пекин пытается искоренить в армейских рядах. Сейчас из высшего руководящего органа страны, состоявшего из семи человек, остались только Си и еще один чиновник, что по интенсивности репрессий можно сравнить только с эпохой Мао Цзэдуна.

Шпионаж, коррупция или попытка переворота

Хотя официальной причиной задержаний называют коррупцию, эксперты и мировые медиа рассматривают значительно более серьезные сценарии. По социальным сетям и дипломатическим кругам ширятся слухи о причастности генералов к заговору с целью свержения действующего режима. Кроме того, издание Wall Street Journal обнародовало информацию, согласно которой Чжан мог быть причастен к передаче ядерных секретов Китая Соединенным Штатам.

В отличие от предыдущих случаев, когда чиновники исчезали на месяцы до официальных объявлений, на этот раз реакция системы была молниеносной – обвинения появились лишь через несколько дней после исчезновения генералов. Редакционная статья в издании PLA Daily намекнула, что действия задержанных подрывали личное лидерство Си над армией. Это дает основания считать, что китайский лидер почувствовал прямую угрозу своему авторитету.

Подготовка к большой войне за Тайвань

Аналитики предполагают, что за этими чистками стоит не только страх перед переворотом, но и стратегическая подготовка к возможному конфликту вокруг Тайваня. Си Цзиньпин неоднократно заявлял о готовности вернуть остров силовым путем, а глубоко укоренившаяся коррупция в оборонном секторе ставит под сомнение реальную боеспособность армии.

Население Китая сокращается четвертый год подряд на фоне рекордно низкой рождаемости19.01.26, 10:07 • 4640 просмотров

СМИ утверждают, что уничтожение оппозиции и полное подчинение Центрального военного совета позволяет Си Цзиньпину превратить вооруженные силы в идеально послушный инструмент. Если раньше эксперты видели в таких действиях признаки паранойи или слабости, то теперь преобладает мнение о демонстрации абсолютной уверенности. Устраняя столь могущественных фигур, Пекин дает понять: в современном Китае нет неприкасаемых, а армия должна быть готова к выполнению любого приказа лидера без всяких колебаний. 

Си Цзиньпин усиливает чистки в Китае: за год наказано почти миллион чиновников18.01.26, 07:23 • 8623 просмотра

Степан Гафтко

