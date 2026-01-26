Чистки военного руководства КНР: Си Цзиньпин арестовал свою "правую руку" по подозрению в госперевороте

Лидер Китая Си Цзиньпин инициировал беспрецедентную волну арестов среди высшего генералитета. Устранение самых влиятельных фигур армии на фоне слухов о попытке государственного переворота демонстрирует готовность Пекина к безжалостным шагам ради обеспечения абсолютного контроля над вооруженными силами. Об этом говорится в материале Sky News, пишет УНН.

Детали

Министерство обороны Китая обнародовало сенсационное заявление о расследовании в отношении генерала Чжан Юся – человека, который считался правой рукой Си Цзиньпина в военных вопросах. Чжан занимал должность заместителя председателя Центрального военного совета и был одним из немногих действующих военачальников с реальным боевым опытом. Его устранение вместе с генералом Лю Чжэньли стало самым громким событием в серии чисток, поскольку оба офицера обвиняются в "серьезных нарушениях партийной дисциплины".

Китай сформировал пятилетний план роста на основе технологической самодостаточности

Особого драматизма ситуации добавляет тот факт, что Чжан Юся и Си Цзиньпин имеют общие корни как сыновья героев коммунистической революции. То, что президент пошел на такой шаг в отношении давнего личного союзника, подчеркивает масштаб "гнили", которую Пекин пытается искоренить в армейских рядах. Сейчас из высшего руководящего органа страны, состоявшего из семи человек, остались только Си и еще один чиновник, что по интенсивности репрессий можно сравнить только с эпохой Мао Цзэдуна.

Шпионаж, коррупция или попытка переворота

Хотя официальной причиной задержаний называют коррупцию, эксперты и мировые медиа рассматривают значительно более серьезные сценарии. По социальным сетям и дипломатическим кругам ширятся слухи о причастности генералов к заговору с целью свержения действующего режима. Кроме того, издание Wall Street Journal обнародовало информацию, согласно которой Чжан мог быть причастен к передаче ядерных секретов Китая Соединенным Штатам.

В отличие от предыдущих случаев, когда чиновники исчезали на месяцы до официальных объявлений, на этот раз реакция системы была молниеносной – обвинения появились лишь через несколько дней после исчезновения генералов. Редакционная статья в издании PLA Daily намекнула, что действия задержанных подрывали личное лидерство Си над армией. Это дает основания считать, что китайский лидер почувствовал прямую угрозу своему авторитету.

Подготовка к большой войне за Тайвань

Аналитики предполагают, что за этими чистками стоит не только страх перед переворотом, но и стратегическая подготовка к возможному конфликту вокруг Тайваня. Си Цзиньпин неоднократно заявлял о готовности вернуть остров силовым путем, а глубоко укоренившаяся коррупция в оборонном секторе ставит под сомнение реальную боеспособность армии.

Население Китая сокращается четвертый год подряд на фоне рекордно низкой рождаемости

СМИ утверждают, что уничтожение оппозиции и полное подчинение Центрального военного совета позволяет Си Цзиньпину превратить вооруженные силы в идеально послушный инструмент. Если раньше эксперты видели в таких действиях признаки паранойи или слабости, то теперь преобладает мнение о демонстрации абсолютной уверенности. Устраняя столь могущественных фигур, Пекин дает понять: в современном Китае нет неприкасаемых, а армия должна быть готова к выполнению любого приказа лидера без всяких колебаний.

Си Цзиньпин усиливает чистки в Китае: за год наказано почти миллион чиновников