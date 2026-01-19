Население Китая сокращается четвертый год подряд на фоне рекордно низкой рождаемости

$43.180.08
50.320.20
ukenru
07:52 • 1044 просмотра
Враг подтягивает резервы к Покровску: Сырский раскрыл ситуацию на Покровском направлении
07:13 • 3032 просмотра
Угрозы Трампа по поводу Гренландии заставляют Европу рассматривать альянс без США, с вариантом "коалиции желающих" с учетом мощи Украины - Politico
18 января, 11:31 • 22846 просмотра
Морозы и похолодания в Украине: какой погоды ждать дальше
Эксклюзив
18 января, 10:58 • 44176 просмотра
Одна из самых интересных и нестандартных недель всего года: астрологический прогноз на 18-25 января
18 января, 08:25 • 36305 просмотра
Европейские страны начали борьбу с российским "теневым флотом" - ISW
17 января, 12:49 • 70296 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
17 января, 12:29 • 102867 просмотра
Новые правила комендантского часа: правоохранители по пунктам объяснили, как это работает
17 января, 09:19 • 46773 просмотра
Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США: что в повестке дня
17 января, 00:18 • 56174 просмотра
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 59720 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
70-летняя харьковчанка погибла во время катания на тюбинге18 января, 22:30 • 11224 просмотра
Протесты в Иране: число погибших составляет не менее 5 тысяч человек - Reuters18 января, 23:03 • 5792 просмотра
США тайно собирали данные о военных объектах Гренландии, минуя Данию - СМИ19 января, 00:46 • 4848 просмотра
В Нью-Йорке появился мурал, посвященный погибшей украинской беженке Ирине ЗаруцкойPhoto02:25 • 3332 просмотра
ЕС готовит ответ на угрозы Трампа по Гренландии: пошлины на 93 млрд евро - FT03:32 • 3994 просмотра
публикации
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой17 января, 08:55 • 46337 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 84808 просмотра
Шоу в ВАКС: шутки, критика, эмоции и залог для ТимошенкоPhoto16 января, 16:00 • 51342 просмотра
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать15 января, 18:00 • 81897 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 110392 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джорджия Мелони
Марк Рютте
Марк Карни
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Гренландия
Дания
Польша
Реклама
УНН Lite
Threads стал популярнее X в мобильном приложении - отчет07:47 • 498 просмотра
Дженнифер Лоуренс заявила, что потеряла роль у Тарантино, потому что "была недостаточно хороша"18 января, 03:14 • 17477 просмотра
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26 • 30282 просмотра
Мать ребенка Маска подает в суд на компанию xAI из-за порнографических дипфейков, созданных чат-ботом Grok17 января, 03:45 • 27143 просмотра
Кейт Миддлтон поразила фанатов, приехав за рулем на прием в Виндзорском замкеPhoto17 января, 00:47 • 24988 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Отопление
Дипломатка
Facebook

Население Китая сокращается четвертый год подряд на фоне рекордно низкой рождаемости

Киев • УНН

 • 222 просмотра

Население Китая сократилось на 3,39 миллиона в 2025 году, достигнув 1,405 миллиарда, тогда как рождаемость упала до 7,92 миллиона, что является историческим минимумом. Уровень смертности вырос до 11,31 миллиона, что является самым высоким показателем с 1968 года.

Население Китая сокращается четвертый год подряд на фоне рекордно низкой рождаемости

Население Китая сокращалось четвертый год подряд в 2025 году на фоне падения рождаемости до рекордно низкого уровня, свидетельствуют официальные данные, опубликованные в понедельник, а эксперты предупреждают о дальнейшем сокращении, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Население страны сократилось на 3,39 миллиона до 1,405 миллиарда, что является более быстрым сокращением, чем в 2024 году, тогда как общее количество рождений в 2025 году снизилось до 7,92 миллиона, что на 17% меньше, чем 9,54 миллиона в 2024 году. Количество смертей выросло до 11,31 миллиона с 10,93 миллиона в 2024 году, свидетельствуют данные Национального бюро статистики Китая (NBS).

Уровень рождаемости в Китае снизился до 5,63 на 1000 человек.

Рождаемость в 2025 году была "примерно на том же уровне, что и в 1738 году, когда население Китая составляло всего около 150 миллионов", сказал И Фусянь, демограф из Университета Висконсин-Мэдисон.

Уровень смертности в Китае, который в 2025 году составлял 8,04 на 1000 человек, был самым высоким с 1968 года.

Население Китая сокращается с 2022 года и быстро стареет, что усложняет план Пекина по увеличению внутреннего потребления и сдерживанию долга.

Данные NBS показали, что количество людей старше 60 лет достигло около 23% от общей численности населения. К 2035 году количество людей старше 60 лет достигнет 400 миллионов - примерно равно населению Соединенных Штатов и Италии вместе взятых - это означает, что сотни миллионов людей покинут рабочую силу в то время, когда пенсионные бюджеты уже истощены. Китай уже повысил пенсионный возраст, и теперь ожидается, что мужчины будут работать до 63 лет, а не до 60, а женщины до 58 лет, а не до 55.

Количество браков в Китае сократилось на одну пятую в 2024 году, что является самым большим падением за всю историю наблюдений, при этом более 6,1 миллиона пар зарегистрировали брак, по сравнению с 7,68 миллионами в 2023 году.

Браки обычно являются ведущим показателем рождаемости в Китае.

Демографы говорят, что решение, принятое в мае 2025 года, разрешить парам вступать в брак где угодно в стране, а не только по месту жительства, вероятно, приведет к временному росту рождаемости.

Количество браков выросло на 22,5% по сравнению с предыдущим годом до 1,61 миллиона в третьем квартале 2025 года, что ставит Китай на путь остановки почти десятилетнего ежегодного снижения количества браков. Полные данные за 2025 год будут опубликованы позднее в этом году.

Власти также пытаются пропагандировать "позитивные взгляды на брак и деторождение", пытаясь устранить влияние политики одного ребенка, которая действовала с 1980 по 2015 год и помогала бороться с бедностью, но изменяла китайские семьи и общество.

Движение населения обострило демографическую проблему, поскольку большое количество людей переезжает из сельских ферм в город, где рожать детей дороже.

Данные свидетельствуют, что уровень урбанизации Китая в 2025 году составлял 68%, по сравнению с примерно 43% в 2005 году.

Политики сделали планирование народонаселения ключевой частью экономической стратегии страны, и в этом году Пекин столкнется с общими потенциальными расходами около 180 миллиардов юаней (25,8 миллиарда долларов США) на стимулирование рождаемости, согласно оценкам Reuters.

Ключевыми расходами являются национальная субсидия на детей, которую впервые ввели в прошлом году, а также обязательство о том, что женщины в течение всей беременности "не будут иметь никаких собственных расходов" в 2026 году, а все медицинские расходы, включая экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), будут полностью возмещаться из национального фонда медицинского страхования.

Китай имеет один из самых низких уровней рождаемости в мире – около 1 рождения на женщину, что значительно ниже коэффициента замещения 2,1. Другие страны Восточной Азии, включая Тайвань, Южную Корею и Сингапур, имеют аналогично низкий уровень рождаемости – около 1,1 рождения на женщину.

Количество женщин репродуктивного возраста в Китае, которую ООН определяет как женщин в возрасте от 15 до 49 лет, к концу века сократится более чем на две трети до менее чем 100 миллионов.

Си Цзиньпин усиливает чистки в Китае: за год наказано почти миллион чиновников18.01.26, 07:23 • 7858 просмотров

Юлия Шрамко

Новости Мира
Село
Государственный бюджет
Пенсионный возраст
Брак
Организация Объединенных Наций
Сингапур
Тайвань
Южная Корея
Италия
Китай
Соединённые Штаты