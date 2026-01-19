Население Китая сокращается четвертый год подряд на фоне рекордно низкой рождаемости

Население Китая сокращалось четвертый год подряд в 2025 году на фоне падения рождаемости до рекордно низкого уровня, свидетельствуют официальные данные, опубликованные в понедельник, а эксперты предупреждают о дальнейшем сокращении, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Население страны сократилось на 3,39 миллиона до 1,405 миллиарда, что является более быстрым сокращением, чем в 2024 году, тогда как общее количество рождений в 2025 году снизилось до 7,92 миллиона, что на 17% меньше, чем 9,54 миллиона в 2024 году. Количество смертей выросло до 11,31 миллиона с 10,93 миллиона в 2024 году, свидетельствуют данные Национального бюро статистики Китая (NBS).

Уровень рождаемости в Китае снизился до 5,63 на 1000 человек.

Рождаемость в 2025 году была "примерно на том же уровне, что и в 1738 году, когда население Китая составляло всего около 150 миллионов", сказал И Фусянь, демограф из Университета Висконсин-Мэдисон.

Уровень смертности в Китае, который в 2025 году составлял 8,04 на 1000 человек, был самым высоким с 1968 года.

Население Китая сокращается с 2022 года и быстро стареет, что усложняет план Пекина по увеличению внутреннего потребления и сдерживанию долга.

Данные NBS показали, что количество людей старше 60 лет достигло около 23% от общей численности населения. К 2035 году количество людей старше 60 лет достигнет 400 миллионов - примерно равно населению Соединенных Штатов и Италии вместе взятых - это означает, что сотни миллионов людей покинут рабочую силу в то время, когда пенсионные бюджеты уже истощены. Китай уже повысил пенсионный возраст, и теперь ожидается, что мужчины будут работать до 63 лет, а не до 60, а женщины до 58 лет, а не до 55.

Количество браков в Китае сократилось на одну пятую в 2024 году, что является самым большим падением за всю историю наблюдений, при этом более 6,1 миллиона пар зарегистрировали брак, по сравнению с 7,68 миллионами в 2023 году.

Браки обычно являются ведущим показателем рождаемости в Китае.

Демографы говорят, что решение, принятое в мае 2025 года, разрешить парам вступать в брак где угодно в стране, а не только по месту жительства, вероятно, приведет к временному росту рождаемости.

Количество браков выросло на 22,5% по сравнению с предыдущим годом до 1,61 миллиона в третьем квартале 2025 года, что ставит Китай на путь остановки почти десятилетнего ежегодного снижения количества браков. Полные данные за 2025 год будут опубликованы позднее в этом году.

Власти также пытаются пропагандировать "позитивные взгляды на брак и деторождение", пытаясь устранить влияние политики одного ребенка, которая действовала с 1980 по 2015 год и помогала бороться с бедностью, но изменяла китайские семьи и общество.

Движение населения обострило демографическую проблему, поскольку большое количество людей переезжает из сельских ферм в город, где рожать детей дороже.

Данные свидетельствуют, что уровень урбанизации Китая в 2025 году составлял 68%, по сравнению с примерно 43% в 2005 году.

Политики сделали планирование народонаселения ключевой частью экономической стратегии страны, и в этом году Пекин столкнется с общими потенциальными расходами около 180 миллиардов юаней (25,8 миллиарда долларов США) на стимулирование рождаемости, согласно оценкам Reuters.

Ключевыми расходами являются национальная субсидия на детей, которую впервые ввели в прошлом году, а также обязательство о том, что женщины в течение всей беременности "не будут иметь никаких собственных расходов" в 2026 году, а все медицинские расходы, включая экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), будут полностью возмещаться из национального фонда медицинского страхования.

Китай имеет один из самых низких уровней рождаемости в мире – около 1 рождения на женщину, что значительно ниже коэффициента замещения 2,1. Другие страны Восточной Азии, включая Тайвань, Южную Корею и Сингапур, имеют аналогично низкий уровень рождаемости – около 1,1 рождения на женщину.

Количество женщин репродуктивного возраста в Китае, которую ООН определяет как женщин в возрасте от 15 до 49 лет, к концу века сократится более чем на две трети до менее чем 100 миллионов.

