17 января, 12:49
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
17 января, 12:29
Новые правила комендантского часа: правоохранители по пунктам объяснили, как это работает
17 января, 09:19
Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США: что в повестке дня
17 января, 00:18
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
16 января, 13:20
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
16 января, 12:36
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
16 января, 12:29
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой17 января, 08:55 • 24907 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 57634 просмотра
Шоу в ВАКС: шутки, критика, эмоции и залог для ТимошенкоPhoto16 января, 16:00 • 32956 просмотра
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать15 января, 18:00 • 64506 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 94368 просмотра
Си Цзиньпин усиливает чистки в Китае: за год наказано почти миллион чиновников

Киев • УНН

 • 1066 просмотра

Си Цзиньпин приказал усилить борьбу с коррупцией, в результате чего в 2025 году наказано 983 000 человек. Это рекордный показатель за два десятилетия, направленный на обеспечение выполнения решений высшего руководства.

Си Цзиньпин усиливает чистки в Китае: за год наказано почти миллион чиновников

Лидер КНР Си Цзиньпин приказал усилить борьбу с коррупцией и нарушениями дисциплины в 2026 году. Согласно данным Центральной комиссии партии по проверке дисциплины, обнародованным 17 января, в течение 2025 года правоохранители наказали рекордные 983 000 человек. Это на 10,6% больше, чем в предыдущем году, и является самым высоким показателем за последние два десятилетия. Об этом говорится в материале WSJ, пишет УНН.

Детали

Основной целью расширения надзорных полномочий инспекторов является обеспечение беспрекословного выполнения решений высшего руководства перед запуском нового пятилетнего экономического плана. Си Цзиньпин назвал коррупцию "главным препятствием на пути нации" и призвал к решительному устранению бюрократов, которые саботируют или искажают политику Пекина.

Торговое соглашение, снижение пошлин и редкозы: о чем Трамп договорился с главой Китая Си Цзиньпином30.10.25, 08:51 • 3050 просмотров

Особое внимание уделяется регионам, где чиновники "слепо следуют трендам" – например, инвестируют в производство полупроводников или электромобилей без надлежащих местных условий, что партийная пресса называет "искажением добрых намерений".

Борьба с бюрократической инерцией

Несмотря на массовые репрессии, Пекин столкнулся с проблемой "бездействия": более 140 800 человек были наказаны за бездействие или обман в течение прошлого года. Чиновники на местах часто опасаются принимать решения из-за риска попасть под следствие. Си Цзиньпин заявил, что "честные ошибки" при выполнении задач могут быть оправданы, чтобы стимулировать инициативу.

С момента прихода Си Цзиньпина к власти в конце 2012 года общее количество наказанных превысило 7,2 миллиона человек. Аналитики отмечают, что нынешние чистки переросли из борьбы со взяточничеством в масштабный инструмент принуждения к личной лояльности лидеру и его стратегическому курсу. 

Китай сформировал пятилетний план роста на основе технологической самодостаточности23.10.25, 16:34 • 3264 просмотра

Степан Гафтко

