Си Цзиньпин усиливает чистки в Китае: за год наказано почти миллион чиновников
Си Цзиньпин приказал усилить борьбу с коррупцией, в результате чего в 2025 году наказано 983 000 человек. Это рекордный показатель за два десятилетия, направленный на обеспечение выполнения решений высшего руководства.
Лидер КНР Си Цзиньпин приказал усилить борьбу с коррупцией и нарушениями дисциплины в 2026 году. Согласно данным Центральной комиссии партии по проверке дисциплины, обнародованным 17 января, в течение 2025 года правоохранители наказали рекордные 983 000 человек. Это на 10,6% больше, чем в предыдущем году, и является самым высоким показателем за последние два десятилетия. Об этом говорится в материале WSJ, пишет УНН.
Детали
Основной целью расширения надзорных полномочий инспекторов является обеспечение беспрекословного выполнения решений высшего руководства перед запуском нового пятилетнего экономического плана. Си Цзиньпин назвал коррупцию "главным препятствием на пути нации" и призвал к решительному устранению бюрократов, которые саботируют или искажают политику Пекина.
Особое внимание уделяется регионам, где чиновники "слепо следуют трендам" – например, инвестируют в производство полупроводников или электромобилей без надлежащих местных условий, что партийная пресса называет "искажением добрых намерений".
Борьба с бюрократической инерцией
Несмотря на массовые репрессии, Пекин столкнулся с проблемой "бездействия": более 140 800 человек были наказаны за бездействие или обман в течение прошлого года. Чиновники на местах часто опасаются принимать решения из-за риска попасть под следствие. Си Цзиньпин заявил, что "честные ошибки" при выполнении задач могут быть оправданы, чтобы стимулировать инициативу.
С момента прихода Си Цзиньпина к власти в конце 2012 года общее количество наказанных превысило 7,2 миллиона человек. Аналитики отмечают, что нынешние чистки переросли из борьбы со взяточничеством в масштабный инструмент принуждения к личной лояльности лидеру и его стратегическому курсу.
