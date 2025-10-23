Китай сформировал пятилетний план роста на основе технологической самодостаточности

Китай пообещал в дальнейшем развивать свою экономику, удвоив усилия в стремлении к технологической самодостаточности. Правительство страны обозначило ключевые приоритеты нового пятилетнего плана, который начнется в 2026 году, но мало касаясь насущных проблем, пишет УНН со ссылкой на Nikkei Asia.

Центральный Комитет Коммунистической партии завершил свой четвертый пленум в Пекине, после чего государственное новостное агентство "Синьхуа" опубликовало коммюнике о том, что обсуждалось на четырехдневной сессии.

Запись свидетельствует о сильном внимании к технологическим инновациям и самообеспечению, что соответствует действующему пятилетнему плану, который заканчивается в этом году. Китай повысил свою глобальную конкурентоспособность в некоторых отраслях, выделенных в предыдущем плане, таких как электромобили и биотехнологии. Развитие собственной цепочки поставок полупроводников также стало ключевой задачей на фоне растущей геополитической напряженности.

Китай, согласно документу, сосредоточится на интеллектуальном, зеленом и интегрированном развитии, призывая производственный сектор "сохранить разумную долю" экономики. Чиновники все же подчеркнули рост внутреннего спроса как "стратегический приоритет", намекая на ожидания относительно больших усилий для стимулирования потребления. Также упоминалось о создании "единого общенационального рынка", одновременно содержался призыв к открытию каналов для социальной мобильности и улучшению распределения доходов вместе с системой социального обеспечения.

Экспорт Китая продолжает расти, несмотря на более высокие пошлины со стороны США, но глубокий спад на рынке недвижимости и слабая доверие снизили внутренний спрос, что подпитывало ценовые войны в различных отраслях промышленности. Однако рынок жилья был лишь кратко упомянут в отчете, с акцентом на "высококачественном развитии".

И несмотря на неоднократные обещания правительства относительно "антиинволюционных" мер в начале этого года - термин Пекина для решения проблемы избыточных мощностей в промышленном секторе и секторе возобновляемой энергетики - в отчете пленарного заседания не было упоминания о политике предложения.

Что касается общего экономического роста, Китай перестал включать конкретную цель, когда опубликовал текущий пятилетний план, вместо этого призывая к "устойчивому и здоровому" расширению. Аналитики говорят, что рост необходимо поддерживать на уровне около 4,5% в год, чтобы достичь цели удвоения валового внутреннего продукта к 2035 году по сравнению с 2020 годом.

Официальные данные Китая, похоже, идут к достижению годовой цели роста "около 5%" в этом году, но поддержание импульса в долгосрочной перспективе широко рассматривается как вызов, не в последнюю очередь из-за демографических показателей, после того, как население сокращалось третий год подряд в 2024 году.

На утро пятницы запланирована пресс-конференция для объяснения коммюнике, а более подробная версия рекомендаций ожидается позже. Окончательная версия будет утверждена на Всекитайском собрании народных представителей в следующем году.

Помимо политики, были вопросы относительно персонала, который готовится к пленуму, на фоне эскалации чистки высокопоставленных чиновников. В коммюнике отмечалось, что на четвертом пленуме присутствовали 168 членов и 147 запасных членов. Нынешний Центральный Комитет изначально имел 205 членов и 167 запасных членов.

В коммюнике официально объявлено об исключении 14 членов из Коммунистической партии Китая, включая бывших должностных лиц Народно-освободительной армии во главе с Хэ Вэйдуном, который занимал второе место в китайских вооруженных силах.

Результаты пленарного заседания предлагают представление о том, как Китай видит себя накануне решающей недели торговых переговоров с США. Должностные лица из Вашингтона и Пекина, включая министра финансов Скотта Бессента и вице-премьера Хэ Лифэна, должны встретиться в Малайзии с пятницы по понедельник, чтобы снять напряженность относительно экспортного контроля, тарифов и других вопросов. После этого на следующей неделе может состояться встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в Южной Корее.

Алисия Гарсия Эрреро, главный экономист Natixis в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщила журналистам в Токио в четверг, что Китай, вероятно, будет придерживаться "того же пути" в ближайшие годы. Это будет означать "удвоение" усилий по модернизации промышленного производства, поскольку оно зависит от роста экспорта.

Хотя будет большой толчок к новым технологиям, особенно фундаментальным исследованиям и разработкам критически важных технологий, она сказала, что "экспорт - это фиксированная ставка".

Исходя из ожиданий, что следующий пятилетний план будет направлен в этом направлении, Гарсия Эрреро заявила, что Natixis сохраняет свой прогноз относительно замедления годового роста Китая до 2,3% в 2035 году. Она назвала это "структурным замедлением", поскольку старение населения страны ускоряется, что будет иметь "огромные последствия для Японии и остальной Азии".

