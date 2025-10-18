США и Китай готовятся к новому раунду торговых переговоров о снижении пошлин

$41.640.12
00:34 • 14875 просмотра
Зеленский и Трамп в Белом доме: говорили о Tomahawk, возможном мире с Россией и энергетической помощи Украине
23:31 • 33258 просмотра
Трамп не планирует передавать Украине ракеты Tomahawk: встреча лидеров была напряженной
17 октября, 19:15 • 27702 просмотра
Трамп заявил, что в течение недели можно завершить войну
17 октября, 18:40 • 32798 просмотра
Зеленский заявил, что у него с Трампом "глубокие взаимопонимания"
17 октября, 18:26 • 26961 просмотра
Зеленский предложил Трампу обменять дроны на американское вооружение
17 октября, 17:56 • 21354 просмотра
Будет двусторонняя встреча, но Зеленский будет на связи: Трамп о встрече с путиным в Венгрии
17 октября, 17:29 • 20127 просмотра
Зеленский прибыл в Белый дом, его встретил Трамп
17 октября, 16:16 • 17462 просмотра
Трамп не исключил отправку Tomahawk Украине: CNN узнало детали разговора президента США с путиным
17 октября, 14:20 • 19695 просмотра
Профильный комитет рекомендовал проект Бюджета-2026 к первому чтению: рассмотрение ожидается 21-22 октября
Эксклюзив
17 октября, 13:38 • 21124 просмотра
В комитете ВР по нацбезопасности оценили уровень мобилизации в УкраинеVideo
Эксклюзивы
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
17 октября, 07:15 • 69609 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается16 октября, 12:39 • 94316 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
16 октября, 07:53 • 121538 просмотра
Victoria's Secret 2025: какими были самые яркие моменты легендарного показа модPhoto16 октября, 07:27 • 87510 просмотра
НАБУ системно болеет: коррупция и рейдерство детективов ставят под сомнение целесообразность его существования16 октября, 07:09 • 111919 просмотра
Годами находилась в его близком кругу: СМИ рассекретили новую возлюбленную Эминема17 октября, 20:07 • 23221 просмотра
Сэм Фендер получил премию Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 октября, 10:57 • 33166 просмотра
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фотоPhoto15 октября, 15:48 • 61924 просмотра
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосамиPhoto15 октября, 00:05 • 109400 просмотра
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвкиPhoto14 октября, 13:19 • 85276 просмотра
США и Китай готовятся к новому раунду торговых переговоров о снижении пошлин

Киев • УНН

 • 578 просмотра

На следующей неделе состоятся торговые переговоры между США и Китаем, где будет обсуждаться возможное снижение пошлин. Министр финансов США Скотт Бессент и вице-премьер Китая Хэ Лифэн встретятся в Малайзии для обсуждения новых мер.

США и Китай готовятся к новому раунду торговых переговоров о снижении пошлин

На следующей неделе, вероятно, состоится новый раунд торговых переговоров между США и Китаем, в ходе которого будет обсуждаться возможное снижение пошлин. Об этом информирует издание Bloomberg, передает УНН.

Детали

По данным издания, на встрече министр финансов США Скотт Бессент и вице-премьер Китая Хэ Лифэн будут иметь задачу договориться о новых мерах по снижению эскалации между двумя крупнейшими экономиками мира.

В частности, Бессент сообщил, что планирует переговоры с Лифэном в пятницу вечером, а сама встреча должна состояться в ближайшее время.

Мы с ним и делегацией встретимся в Малайзии - вероятно, через неделю, начиная с завтрашнего дня, чтобы подготовиться к встрече двух президентов

- сказал глава Минфина.

Комментарии Бессента прозвучали после того, как президент США Дональд Трамп выразил оптимизм относительно возможности достижения соглашения с китайской стороной, что поможет уменьшить напряженность, вызванную угрозами повышения пошлин.

Как пишет издание, эти заявления свидетельствуют о стремлении Вашингтона успокоить опасения относительно полномасштабной торговой войны с Пекином, которая могла бы нанести серьезный ущерб мировой экономике.

Я думаю, у нас все идет очень хорошо. Думаю, мы налаживаем отношения с Китаем

- заявил Президент США.

Президент США также отметил, что, по его мнению, запланированная встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, которая должна состояться в этом месяце в Южной Корее в рамках саммита лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, состоится.

Напомним

На днях президент США Дональд Трамп анонсировал введение дополнительного 100-процентного тарифа на китайские товары с 1 ноября 2025 года. Это решение является ответом на "агрессивную позицию" Пекина относительно международной торговли и экспортного контроля.

Пекин, в свою очередь, призвал Вашингтон прекратить давление и вернуться к переговорам. Китай заявил, что не будет медлить с ответными мерами.

Сенат США готов предоставить президенту Дональду Трампу полномочия ввести до 500% пошлины на Китай из-за покупки российской нефти. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что это подпитывает российскую военную машину, поскольку Китай покупает 60% российских энергоресурсов.

Вита Зеленецкая

