США и Китай готовятся к новому раунду торговых переговоров о снижении пошлин

На следующей неделе, вероятно, состоится новый раунд торговых переговоров между США и Китаем, в ходе которого будет обсуждаться возможное снижение пошлин. Об этом информирует издание Bloomberg, передает УНН.

Детали

По данным издания, на встрече министр финансов США Скотт Бессент и вице-премьер Китая Хэ Лифэн будут иметь задачу договориться о новых мерах по снижению эскалации между двумя крупнейшими экономиками мира.

В частности, Бессент сообщил, что планирует переговоры с Лифэном в пятницу вечером, а сама встреча должна состояться в ближайшее время.

Мы с ним и делегацией встретимся в Малайзии - вероятно, через неделю, начиная с завтрашнего дня, чтобы подготовиться к встрече двух президентов - сказал глава Минфина.

Комментарии Бессента прозвучали после того, как президент США Дональд Трамп выразил оптимизм относительно возможности достижения соглашения с китайской стороной, что поможет уменьшить напряженность, вызванную угрозами повышения пошлин.

Как пишет издание, эти заявления свидетельствуют о стремлении Вашингтона успокоить опасения относительно полномасштабной торговой войны с Пекином, которая могла бы нанести серьезный ущерб мировой экономике.

Я думаю, у нас все идет очень хорошо. Думаю, мы налаживаем отношения с Китаем - заявил Президент США.

Президент США также отметил, что, по его мнению, запланированная встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, которая должна состояться в этом месяце в Южной Корее в рамках саммита лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, состоится.

Напомним

На днях президент США Дональд Трамп анонсировал введение дополнительного 100-процентного тарифа на китайские товары с 1 ноября 2025 года. Это решение является ответом на "агрессивную позицию" Пекина относительно международной торговли и экспортного контроля.

Пекин, в свою очередь, призвал Вашингтон прекратить давление и вернуться к переговорам. Китай заявил, что не будет медлить с ответными мерами.

Сенат США готов предоставить президенту Дональду Трампу полномочия ввести до 500% пошлины на Китай из-за покупки российской нефти. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что это подпитывает российскую военную машину, поскольку Китай покупает 60% российских энергоресурсов.

