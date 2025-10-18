США та Китай готуються до нового раунду торговельних переговорів про зниження мит

Наступного тижня, ймовірно, відбудеться новий раунд торговельних переговорів між США та Китаєм, під час якого обговорюватиметься можливе зниження мит. Про це інформує видання Bloomberg, передає УНН.

Деталі

За даними видання, на зустрічі міністр фінансів США Скотт Бессент та віцепрем’єр Китаю Хе Ліфен матимуть завдання домовитися про нові заходи для зниження ескалації між двома найбільшими економіками світу.

Зокрема, Бессент повідомив, що планує переговори з Ліфеном у п’ятницю ввечері, а сама зустріч має відбутися найближчим часом.

Ми з ним і делегацією зустрінемося в Малайзії - ймовірно, за тиждень, починаючи із завтрашнього дня, щоб підготуватися до зустрічі двох президентів - сказав глава Мінфіну.

Коментарі Бессента прозвучали після того, як президент США Дональд Трамп висловив оптимізм щодо можливості досягнення угоди з китайською стороною, що допоможе зменшити напруженість, викликану загрозами підвищення мит.

Як пише видання, ці заяви свідчать про прагнення Вашингтона заспокоїти побоювання щодо повномасштабної торговельної війни з Пекіном, яка могла б завдати серйозної шкоди світовій економіці.

Я думаю, у нас усе йде дуже добре. Думаю, ми налагоджуємо відносини з Китаєм - заявив Президент США.

Президент США також зазначив, що, на його думку, запланована зустріч з президентом Китаю Сі Цзіньпіном, яка має відбутися цього місяця в Південній Кореї в рамках саміту лідерів Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, відбудеться.

Нагадаємо

Днями президент США Дональд Трамп анонсував введення додаткового 100-відсоткового тарифу на китайські товари з 1 листопада 2025 року. Це рішення є відповіддю на "агресивну позицію" Пекіна щодо міжнародної торгівлі та експортного контролю.

Пекін, у свою чергу, закликав Вашингтон припинити тиск і повернутися до переговорів. Китай заявив, що не вагатиметься із заходами у відповідь.

Сенат США готовий надати президенту Дональду Трампу повноваження ввести до 500% мита на Китай через купівлю російської нафти. Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що це підживлює російську військову машину, оскільки Китай купує 60% російських енергоресурсів.

