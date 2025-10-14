Трамп пригрозив Іспанії введенням мит за відмову збільшити витрати на оборону до 5%

Президент США Дональд Трамп заявив, що незадоволений Іспанією через рішення не підвищувати витрати на оборону до 5% та припустив введення мит проти країни, передає УНН.

Я дуже незадоволений Іспанією. Вони єдина країна, яка не підвищила свій показник до 5%. Всі інші країни в НАТО підвищили до 5%. А Іспанія дуже добре живе за наш рахунок. Тому я незадоволений Іспанією. Іспанія отримує захист. І вони зараз, знаєте, нібито в півсередині цього. Тож їх автоматично захищатимуть. Навіть якщо ви не хочете їх захищати, ви захищаєте їх через їхнє географічне положення. І я думаю, що вчинок Іспанії - дуже поганий для НАТО. Я вважаю це дуже несправедливим по відношенню до НАТО. Не мало б значення, якби ви сказали, що не збираєтеся їх захищати, тому що вони, по суті, захищені. Що ви збираєтеся робити? Оминати інші країни і йти атакувати Іспанію, правильно? Тому я думаю, що вони вчинили недобре