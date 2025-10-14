Трамп пригрозив Іспанії введенням мит за відмову збільшити витрати на оборону до 5%
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп висловив невдоволення Іспанією через її відмову підвищити витрати на оборону до 5%, погрожуючи введенням мит. Він вважає це неповагою до НАТО та припускає можливі торговельні покарання.
Президент США Дональд Трамп заявив, що незадоволений Іспанією через рішення не підвищувати витрати на оборону до 5% та припустив введення мит проти країни, передає УНН.
Я дуже незадоволений Іспанією. Вони єдина країна, яка не підвищила свій показник до 5%. Всі інші країни в НАТО підвищили до 5%. А Іспанія дуже добре живе за наш рахунок. Тому я незадоволений Іспанією. Іспанія отримує захист. І вони зараз, знаєте, нібито в півсередині цього. Тож їх автоматично захищатимуть. Навіть якщо ви не хочете їх захищати, ви захищаєте їх через їхнє географічне положення. І я думаю, що вчинок Іспанії - дуже поганий для НАТО. Я вважаю це дуже несправедливим по відношенню до НАТО. Не мало б значення, якби ви сказали, що не збираєтеся їх захищати, тому що вони, по суті, захищені. Що ви збираєтеся робити? Оминати інші країни і йти атакувати Іспанію, правильно? Тому я думаю, що вони вчинили недобре
Він зазначив, що вважає, дуже нешанобливим по відношенню до НАТО рішення Іспанія не підвищувати витрати на оборону.
Насправді я думав ввести щодо них торговельне покарання через миа через те, що вони зробили. І, можливо, я так і зроблю. Я вважаю це неймовірно нешанобливим. Іспанія - єдина з усіх країн НАТО, єдина, хто так сказав, - це Іспанія. І я думаю, їх за це слід покарати
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп запропонував НАТО розглянути питання про виключення Іспанії з альянсу через відставання країни у витратах на оборону.