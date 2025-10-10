$41.400.09
Над Україною за ніч знешкоджено 405 з 465 російських дронів і 15 з 32 ракет, включно з "Кинджалом"
06:38 • 5054 перегляди
Аварійні відключення після атаки рф у Києві та 9 областях - Укренерго
03:50 • 6320 перегляди
Сенат США затвердив військовий бюджет на 2026 рік: Україна отримає $500 млн допомоги – ЗМІ
10 жовтня, 00:08 • 18587 перегляди
росіяни масовано атакували енергетичну інфраструктуру України - Міненерго
9 жовтня, 19:48 • 40262 перегляди
росія і Україна скоро сядуть за стіл переговорів - Трамп
9 жовтня, 17:32 • 33252 перегляди
Відновлення зовнішнього електропостачання Запорізької АЕС розпочато - МАГАТЕ
9 жовтня, 14:03 • 39981 перегляди
Звільнено 180,8 кв. км території Донеччини: Сирський про перебіг Добропільського контрнаступу
Ексклюзив
9 жовтня, 11:29 • 41694 перегляди
Суд розгляне клопотання про відсторонення мера Вишгорода з посади 15 жовтня
9 жовтня, 09:40 • 68411 перегляди
Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило "найдешевшого аналога" рятує ваш гаманець
Ексклюзив
9 жовтня, 09:10 • 63259 перегляди
"Законопроєкт приховують": що буде із законом про штрафи для посадовців за неявку на виклик до Ради після вето Зеленського
Трамп запропонував виключити Іспанію з НАТО через відставання у витратах на оборону

Київ • УНН

 • 1672 перегляди

Дональд Трамп запропонував НАТО розглянути виключення Іспанії з альянсу через її відставання у витратах на оборону. Іспанія була єдиною країною, яка відмовилася дотримуватися цільового показника в 5% ВВП на оборонні витрати.

Трамп запропонував виключити Іспанію з НАТО через відставання у витратах на оборону

Президент США Дональд Трамп у четвер запропонував НАТО розглянути питання про виключення Іспанії з альянсу через відставання країни у витратах на оборону, пише УНН з посиланням на Politico.

Деталі

"У нас був один відстаючий – Іспанія. Потрібно зателефонувати їм та з'ясувати, чому вони відстають", - сказав Трамп під час двосторонньої зустрічі з президентом Фінляндії Александром Стуббом.

"У них також все добре завдяки  багатьом речам, які ми зробили. У них все гаразд. Вони не мають виправдань для цього, але це нормально. Чесно кажучи, можливо, вам варто вигнати їх із НАТО", - сказав Трамп.

Доповнення

На саміті у червні союзники по НАТО домовилися виконати вимогу Трампа про виділення 5% ВВП на оборонні витрати, включаючи 3,5% на основні військові витрати та 1,5% на ширші інвестиції у сферу безпеки. Іспанія була єдиною країною, яка відмовилася дотримуватися цього цільового показника.

Юлія Шрамко

Новини Світу
Александр Стубб
НАТО
Дональд Трамп
Фінляндія
Іспанія