Трамп запропонував виключити Іспанію з НАТО через відставання у витратах на оборону
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп у четвер запропонував НАТО розглянути питання про виключення Іспанії з альянсу через відставання країни у витратах на оборону, пише УНН з посиланням на Politico.
Деталі
"У нас був один відстаючий – Іспанія. Потрібно зателефонувати їм та з'ясувати, чому вони відстають", - сказав Трамп під час двосторонньої зустрічі з президентом Фінляндії Александром Стуббом.
"У них також все добре завдяки багатьом речам, які ми зробили. У них все гаразд. Вони не мають виправдань для цього, але це нормально. Чесно кажучи, можливо, вам варто вигнати їх із НАТО", - сказав Трамп.
Доповнення
На саміті у червні союзники по НАТО домовилися виконати вимогу Трампа про виділення 5% ВВП на оборонні витрати, включаючи 3,5% на основні військові витрати та 1,5% на ширші інвестиції у сферу безпеки. Іспанія була єдиною країною, яка відмовилася дотримуватися цього цільового показника.