Трамп предложил исключить Испанию из НАТО из-за отставания в расходах на оборону
Киев • УНН
Дональд Трамп предложил НАТО рассмотреть исключение Испании из альянса из-за ее отставания в расходах на оборону. Испания была единственной страной, которая отказалась соблюдать целевой показатель в 5% ВВП на оборонные расходы.
Президент США Дональд Трамп в четверг предложил НАТО рассмотреть вопрос об исключении Испании из альянса из-за отставания страны в расходах на оборону, пишет УНН со ссылкой на Politico.
Детали
"У нас был один отстающий – Испания. Нужно позвонить им и выяснить, почему они отстают", - сказал Трамп во время двусторонней встречи с президентом Финляндии Александром Стуббом.
"У них также все хорошо благодаря многим вещам, которые мы сделали. У них все в порядке. У них нет оправданий для этого, но это нормально. Честно говоря, возможно, вам стоит выгнать их из НАТО", - сказал Трамп.
Дополнение
На саммите в июне союзники по НАТО договорились выполнить требование Трампа о выделении 5% ВВП на оборонные расходы, включая 3,5% на основные военные расходы и 1,5% на более широкие инвестиции в сферу безопасности. Испания была единственной страной, которая отказалась придерживаться этого целевого показателя.