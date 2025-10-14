Трамп пригрозил Испании введением пошлин за отказ увеличить расходы на оборону до 5%
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп выразил недовольство Испанией из-за ее отказа повысить расходы на оборону до 5%, угрожая введением пошлин. Он считает это неуважением к НАТО и предполагает возможные торговые наказания.
Я очень недоволен Испанией. Они единственная страна, которая не повысила свой показатель до 5%. Все остальные страны в НАТО повысили до 5%. А Испания очень хорошо живет за наш счет. Поэтому я недоволен Испанией. Испания получает защиту. И они сейчас, знаете, будто в полусередине этого. Так что их автоматически будут защищать. Даже если вы не хотите их защищать, вы защищаете их из-за их географического положения. И я думаю, что поступок Испании — очень плохой для НАТО. Я считаю это очень несправедливым по отношению к НАТО. Не имело бы значения, если бы вы сказали, что не собираетесь их защищать, потому что они, по сути, защищены. Что вы собираетесь делать? Обходить другие страны и идти атаковать Испанию, правильно? Поэтому я думаю, что они поступили нехорошо
Он отметил, что считает очень неуважительным по отношению к НАТО решение Испании не повышать расходы на оборону.
На самом деле я думал ввести в отношении них торговое наказание из-за пошлин из-за того, что они сделали. И, возможно, я так и сделаю. Я считаю это невероятно неуважительным. Испания — единственная из всех стран НАТО, единственная, кто так сказал, — это Испания. И я думаю, их за это следует наказать
Напомним
Президент США Дональд Трамп предложил НАТО рассмотреть вопрос об исключении Испании из альянса из-за отставания страны в расходах на оборону.