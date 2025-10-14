Трамп пригрозил Испании введением пошлин за отказ увеличить расходы на оборону до 5%

Президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен Испанией из-за решения не повышать расходы на оборону до 5% и предположил введение пошлин против страны, передает УНН.

Я очень недоволен Испанией. Они единственная страна, которая не повысила свой показатель до 5%. Все остальные страны в НАТО повысили до 5%. А Испания очень хорошо живет за наш счет. Поэтому я недоволен Испанией. Испания получает защиту. И они сейчас, знаете, будто в полусередине этого. Так что их автоматически будут защищать. Даже если вы не хотите их защищать, вы защищаете их из-за их географического положения. И я думаю, что поступок Испании — очень плохой для НАТО. Я считаю это очень несправедливым по отношению к НАТО. Не имело бы значения, если бы вы сказали, что не собираетесь их защищать, потому что они, по сути, защищены. Что вы собираетесь делать? Обходить другие страны и идти атаковать Испанию, правильно? Поэтому я думаю, что они поступили нехорошо