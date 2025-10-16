Сенат США готовий дозволити Трампу ввести 500% мита на Китай за купівлю російської нафти - Бессент
Київ • УНН
Сенат США готовий надати президенту Дональду Трампу повноваження ввести до 500% мита на Китай через купівлю російської нафти. Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що це підживлює російську військову машину, оскільки Китай купує 60% російських енергоресурсів.
Сенат США готовий підтримати ідею надати президенту Дональду Трампу право ввести 500% мита для Китаю через купівлю Пекіном російської нафти. Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, повідомляє УНН.
Деталі
За його словами, попри заяви Пекіна про бажання "зберегти мир в усьому світі", купівля китайцями російської нафти підживлює російську військову машину.
85 сенаторів США готові надати президенту Трампу повноваження запровадити мита на Китай у розмірі до 500% за купівлю російської нафти. Нам повідомили, що Європейський парламент не ухвалить аналогічного заходу
Він зазначив, що мита для Китаю можна назвати своєрідним "тарифом на перемогу України".
Президент Трамп має повідомити наших європейських союзників, що ми будемо підтримувати те, що ви можете назвати російським тарифом на нафту для Китаю або українським тарифом на перемогу для Китаю. Але наші українські та європейські союзники повинні бути готові слідувати за нами
Він додав, що Китай підживлює російську військову машину - зокрема, купує 60% російських енергоресурсів.
Нагадаємо
Днями президент США Дональд Трамп анонсував введення додаткового 100-відсоткового тарифу на китайські товари з 1 листопада 2025 року. Це рішення є відповіддю на "агресивну позицію" Пекіна щодо міжнародної торгівлі та експортного контролю.
Пекін, у свою чергу, закликав Вашингтон припинити тиск і повернутися до переговорів. Китай заявив, що не вагатиметься із заходами у відповідь.
