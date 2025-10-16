Сенат США готов разрешить Трампу ввести 500% пошлины на Китай за покупку российской нефти - Бессент

Сенат США готов поддержать идею предоставить президенту Дональду Трампу право ввести 500% пошлины для Китая из-за покупки Пекином российской нефти. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, сообщает УНН.

По его словам, несмотря на заявления Пекина о желании "сохранить мир во всем мире", покупка китайцами российской нефти подпитывает российскую военную машину.

85 сенаторов США готовы предоставить президенту Трампу полномочия ввести пошлины на Китай в размере до 500% за покупку российской нефти. Нам сообщили, что Европейский парламент не примет аналогичной меры

Он отметил, что пошлины для Китая можно назвать своеобразным "тарифом на победу Украины".

Президент Трамп должен сообщить нашим европейским союзникам, что мы будем поддерживать то, что вы можете назвать российским тарифом на нефть для Китая или украинским тарифом на победу для Китая. Но наши украинские и европейские союзники должны быть готовы следовать за нами