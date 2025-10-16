$41.750.14
Сенат США готов разрешить Трампу ввести 500% пошлины на Китай за покупку российской нефти - Бессент

Киев • УНН

 • 160 просмотра

Сенат США готов предоставить президенту Дональду Трампу полномочия ввести до 500% пошлины на Китай из-за покупки российской нефти. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что это подпитывает российскую военную машину, поскольку Китай покупает 60% российских энергоресурсов.

Сенат США готов разрешить Трампу ввести 500% пошлины на Китай за покупку российской нефти - Бессент

Сенат США готов поддержать идею предоставить президенту Дональду Трампу право ввести 500% пошлины для Китая из-за покупки Пекином российской нефти. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, сообщает УНН.

Детали

По его словам, несмотря на заявления Пекина о желании "сохранить мир во всем мире", покупка китайцами российской нефти подпитывает российскую военную машину.

85 сенаторов США готовы предоставить президенту Трампу полномочия ввести пошлины на Китай в размере до 500% за покупку российской нефти. Нам сообщили, что Европейский парламент не примет аналогичной меры

- сказал Бессент.

Он отметил, что пошлины для Китая можно назвать своеобразным "тарифом на победу Украины".

Президент Трамп должен сообщить нашим европейским союзникам, что мы будем поддерживать то, что вы можете назвать российским тарифом на нефть для Китая или украинским тарифом на победу для Китая. Но наши украинские и европейские союзники должны быть готовы следовать за нами

- подчеркнул министр финансов США.

Он добавил, что Китай подпитывает российскую военную машину - в частности, покупает 60% российских энергоресурсов.

Напомним

На днях президент США Дональд Трамп анонсировал введение дополнительного 100-процентного тарифа на китайские товары с 1 ноября 2025 года. Это решение является ответом на "агрессивную позицию" Пекина в отношении международной торговли и экспортного контроля.

Пекин, в свою очередь, призвал Вашингтон прекратить давление и вернуться к переговорам. Китай заявил, что не будет колебаться с ответными мерами.

Вэнс: У Трампа гораздо больше карт, чем у Китая

Вадим Хлюдзинский

