Китай відповів на погрози Трампа про введення нових мит

Пекін закликав Вашингтон припинити тиск і повернутися до переговорів після рішення президента США Дональда Трампа підвищити мита на китайський імпорт на 100% та посилити експортний контроль. Китай заявив, що не вагатиметься із заходами у відповідь, пише УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

Погрози високими митами на кожному кроці - це не правильний спосіб ладити з Китаєм. Якщо США наполягатимуть на своєму, Китай рішуче вживе відповідних заходів для захисту своїх законних прав та інтересів - заявило Міністерство торгівлі КНР.

Заява Трампа Трамп у п'ятницю оголосив про додаткові 100% мита на імпорт з Китаю, а також про експортний контроль на "будь-яке критично важливе програмне забезпечення" з 1 листопада, через кілька годин після погроз скасувати майбутню зустріч з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

Це сталося після того, як Китай запровадив нові портові збори для американських суден, розпочав антимонопольне розслідування щодо Qualcomm Inc. та оголосив про масштабні нові обмеження на експорт рідкоземельних копалин та інших критично важливих матеріалів.

Пекін виправдав свої дії як захисні дії та звинуватив США у запровадженні нових обмежувальних заходів, спрямованих проти Китаю, після переговорів між двома країнами в Мадриді у вересні, йдеться у заяві Міністерства торгівлі, опублікованій у неділю.

Доповнення

Минулого місяця Міністерство торгівлі США оголосило про суттєве посилення експортного контролю, закривши лазівки, які дозволяли Китаю отримувати передові мікросхеми, попри чинні обмеження. У відповідь Пекін минулого тижня запровадив нові, жорсткі правила експорту рідкісноземельних елементів та інших стратегічно важливих матеріалів.

Тепер компанії, які експортують продукцію, що містить навіть незначні кількості таких елементів китайського походження, мають отримувати спеціальні експортні ліцензії. Під контроль також потрапили обладнання та технології, пов’язані з переробкою рідкісноземельних металів і виробництвом магнітів.

У Міністерстві торгівлі КНР наголосили, що нові правила не означають повної заборони експорту - заявки, які відповідатимуть вимогам, схвалюватимуться. Там також підкреслили, що Пекін заздалегідь повідомив інші країни через двосторонні канали та оцінив потенційний вплив нових заходів, який, за їхніми словами, буде "мінімальним".

Китайська сторона заявила про готовність розширювати міжнародний діалог у сфері експортного контролю, щоб "зміцнювати стабільність глобальних промислових і постачальних ланцюгів".

Контроль напівпровідників: Китай розслідує Qualcomm через підозри у порушенні антимонопольного законодавства

Нові обмеження збіглися в часі із запланованим Вашингтоном запровадженням підвищених портових зборів для великих китайських суден. У Пекіні назвали це частиною "недружніх дій" США в межах заходів Розділу 301, які, за їхніми словами, "підривають атмосферу торгівельних переговорів" і завдають шкоди китайським інтересам.

Міністерство торгівлі Китаю заявило, що дії Пекіна спрямовані на "захист законних прав і інтересів національної промисловості та створення справедливих умов конкуренції на міжнародних ринках".

Крім того, Державне управління з регулювання ринку КНР повідомило, що продовжить антимонопольне розслідування проти американського технологічного гіганта Qualcomm. У центрі уваги - спроба компанії придбати ізраїльський стартап Autotalks Ltd.

Хоча Qualcomm офіційно повідомила про скасування угоди ще в березні 2024 року, китайська влада вважає, що компанія продовжила діяти без належного узгодження. Регулятор заявив, що слідство базується на "чітких фактах і переконливих доказах".

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що президент США Дональд Трамп анонсував введення додаткового 100-відсоткового тарифу на китайські товари з 1 листопада 2025 року. Це рішення є відповіддю на "агресивну позицію" Пекіна щодо міжнародної торгівлі та експортного контролю.