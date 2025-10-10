Контроль напівпровідників: Китай розслідує Qualcomm через підозри у порушенні антимонопольного законодавства

Компанія Qualcomm із Сан-Дієго, США, заявила влітку про завершення угоди з Autotalks, фірмою, яка виробляє комунікаційні чіпи для запобігання автомобільним аваріям. Водночас у компанії зі Сполучених Штатів обіцяли відмову від участі в торгах у разі розбіжностей у схваленнв регуляторних органів. Зараз у КНР підозрюють, що Qualcomm не оголосив вчасно і законно деякі деталі придбання ізраїльського розробника мікросхем, у Пекіні ініціювали розслідування.

Передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Китай розпочав антимонопольне розслідування проти Qualcomm через угоду з Autotalks Державна адміністрація Китаю з регулювання ринку заявила, що розслідування буде спрямовано на з'ясування, чи порушила Qualcomm антимонопольне законодавство Китаю. У КНР вважають, що виробник із Сан-Дієго, США, не заявив в установленому законом порядку деякі деталі придбання ізраїльського розробника мікросхем.

Деякі подробиці відповідно до інформації Reuters.

Qualcomm у червні заявила, що завершила угоду з Autotalks, яка виробляє комунікаційні чіпи для запобігання автомобільним аваріям, не розкриваючи розмір угоди та те, як вона вирішила попередні суперечливі питання;

але у 2024 році американська компанія заявляла, що відмовиться від пропозиції щодо Autotalks. Причина - у каліфорнійському офісі не змогли вчасно отримати дозвіл від регуляторних органів.

Qualcomm не відразу відповіла на запит про коментар щодо китайського розслідування.

Довідка

У матеріалі також нагадують, що у 2015 році великий постачальник мікросхем для мобільних телефонів сплатив штраф у розмірі 975 мільйонів доларів для врегулювання антимонопольної справи в Китаї.

Доповнення

Минулого місяця Пекін звинуватив американського виробника мікросхем для штучного інтелекту Nvidia в порушенні антимонопольного законодавства Китаю.

Нагадаємо

Bank of America вважає, що зростання ринку напівпровідників продовжиться до середини 2026 року.

Китай заборонив експорт технологій, пов'язаних із видобутком рідкоземельних металів, виробництвом магнітів та їх переробкою без дозволу.