Контроль полупроводников: Китай расследует Qualcomm по подозрению в нарушении антимонопольного законодательства
Киев • УНН
Китай начал антимонопольное расследование против американского производителя полупроводников Qualcomm. Причиной стало возможное нарушение законодательства из-за недекларирования деталей приобретения израильского разработчика микросхем Autotalks.
Компания Qualcomm из Сан-Диего, США, заявила летом о завершении сделки с Autotalks, фирмой, которая производит коммуникационные чипы для предотвращения автомобильных аварий. В то же время в компании из Соединенных Штатов обещали отказ от участия в торгах в случае разногласий в одобрении регуляторных органов. Сейчас в КНР подозревают, что Qualcomm не объявил вовремя и законно некоторые детали приобретения израильского разработчика микросхем, в Пекине инициировали расследование.
Передает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Китай начал антимонопольное расследование против Qualcomm из-за сделки с Autotalks. Государственная администрация Китая по регулированию рынка заявила, что расследование будет направлено на выяснение, нарушила ли Qualcomm антимонопольное законодательство Китая. В КНР считают, что производитель из Сан-Диего, США, не заявил в установленном законом порядке некоторые детали приобретения израильского разработчика микросхем.
Некоторые подробности согласно информации Reuters.
- Qualcomm в июне заявила, что завершила сделку с Autotalks, которая производит коммуникационные чипы для предотвращения автомобильных аварий, не раскрывая размер сделки и то, как она решила предыдущие спорные вопросы;
- но в 2024 году американская компания заявляла, что откажется от предложения по Autotalks. Причина - в калифорнийском офисе не смогли вовремя получить разрешение от регуляторных органов.
Qualcomm не сразу ответила на запрос о комментарии относительно китайского расследования.
Справка
В материале также напоминают, что в 2015 году крупный поставщик микросхем для мобильных телефонов уплатил штраф в размере 975 миллионов долларов для урегулирования антимонопольного дела в Китае.
Дополнение
В прошлом месяце Пекин обвинил американского производителя микросхем для искусственного интеллекта Nvidia в нарушении антимонопольного законодательства Китая.
Напомним
Bank of America считает, что рост рынка полупроводников продолжится до середины 2026 года.
Китай запретил экспорт технологий, связанных с добычей редкоземельных металлов, производством магнитов и их переработкой без разрешения.