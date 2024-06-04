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Зростання ринку напівпровідників збережеться до середини 2026 року, галузь буде на підйомі - BofA

Зростання ринку напівпровідників збережеться до середини 2026 року, галузь буде на підйомі - BofA

Київ • УНН

 • 13898 перегляди

Bank of America вважає, що зростання ринку напівпровідників продовжиться до середини 2026 року. Також аналітики прогнозують, що запаси чіпів до тих пір не досягнуть свого піку, - це обумовлено розвитком штучного інтелекту.

За даними Bank of America, високий тренд на ринку напівпровідників дуже далекий від завершення, запаси чіпів не досягнуть піку до середини 2026 року, - на це вплине розвиток штучного інтелекту, передає УНН із посиланням на Business Insider.

BofA вважає, що запаси чіпів не досягнуть піку до середини 2026 року

- інформує видання.

Деталі

Оскільки попит на штучний інтелект значно охопив ринки, індекс SOX для відстеження напівпровідників випередив контрольні індекси і, наразі, - зріс на 26% з початку 2024 року.

Світовий ринок напівпровідників зросте цього року до рекордних 588 мільярдів доларів01.01.24, 01:35 • 73303 перегляди

Водночас індустрія чіпів часто переживає 10 кварталів зростання. Раніше галузь переживала спад.

Поточний цикл розпочався наприкінці 23-го року, тож ми перебуваємо тільки в третьому кварталі. Найімовірніше, зростання триватиме до середини 26-го року. Акції виробників мікросхем (SOX) змінюють напрямок руху за 6-9 місяців. Напівпровідники можуть досягти піку приблизно у 2025 році, або ще через рік. – вважають у Bank of America.

США та Японія планують поглибити співпрацю в галузі штучного інтелекту та напівпровідників30.03.24, 04:53 • 76123 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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