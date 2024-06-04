Зростання ринку напівпровідників збережеться до середини 2026 року, галузь буде на підйомі - BofA
Київ • УНН
Bank of America вважає, що зростання ринку напівпровідників продовжиться до середини 2026 року. Також аналітики прогнозують, що запаси чіпів до тих пір не досягнуть свого піку, - це обумовлено розвитком штучного інтелекту.
За даними Bank of America, високий тренд на ринку напівпровідників дуже далекий від завершення, запаси чіпів не досягнуть піку до середини 2026 року, - на це вплине розвиток штучного інтелекту, передає УНН із посиланням на Business Insider.
BofA вважає, що запаси чіпів не досягнуть піку до середини 2026 року
Деталі
Оскільки попит на штучний інтелект значно охопив ринки, індекс SOX для відстеження напівпровідників випередив контрольні індекси і, наразі, - зріс на 26% з початку 2024 року.
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Водночас індустрія чіпів часто переживає 10 кварталів зростання. Раніше галузь переживала спад.
Поточний цикл розпочався наприкінці 23-го року, тож ми перебуваємо тільки в третьому кварталі. Найімовірніше, зростання триватиме до середини 26-го року. Акції виробників мікросхем (SOX) змінюють напрямок руху за 6-9 місяців. Напівпровідники можуть досягти піку приблизно у 2025 році, або ще через рік. – вважають у Bank of America.
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