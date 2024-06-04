Рост рынка полупроводников сохранится до середины 2026 года, отрасль будет на подъеме-BofA

По данным Bank of America, высокий тренд на рынке полупроводников очень далек от завершения, запасы чипов не достигнут пика до середины 2026 года, - на это повлияет развитие искусственного интеллекта, передает УНН со ссылкой на Business Insider.

BofA считает, что запасы чипсов не достигнут пика к середине 2026 года - информирует издание.

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Поскольку спрос на искусственный интеллект значительно охватил рынки, индекс Sox для отслеживания полупроводников опередил контрольные индексы и, на данный момент, - вырос на 26% с начала 2024 года.

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В то же время индустрия чипов часто переживает 10 кварталов роста. Раньше отрасль переживала спад.

Текущий цикл начался в конце 23-го года, поэтому мы находимся только в третьем квартале. Вероятнее всего, рост продлится до середины 26-го года. Акции производителей микросхем (SOX) меняют направление движения за 6-9 месяцев. Полупроводники могут достичь пика примерно в 2025 году или еще через год. - считают в Bank of America.

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