Мировой рынок полупроводников вырастет в этом году до рекордных 588 миллиардов долларов
Киев • УНН
Мировой рынок полупроводников достигнет $588 млрд в 2024 году, восстановившись после падения на 9,4% в 2023 году.
Ожидается, что мировой рынок полупроводников вырастет на 13,1% в 2024 году полупроводников вырастет на 13,1% в 2024 году и достигнет рекордных 588,36 млрд долларов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Kyodo News.
Если это будет реализовано, размер рынка с точки зрения счетов превысит предыдущий рекорд 574,08 миллиарда долларов в 2022 году. году. Ожидается, что в 2023 году рынок сократится на 9,4 процента до 520,13 миллиарда долларов из-за снижения спроса на чипы памяти.
Оптимистичный прогноз связан с тем, что в отрасли начали появляться признаки восстановления спроса благодаря широкому использованию генеративного ИИ.
Американский гигант по производству микросхем Intel Corp. заявил в октябре, что, вероятно, сообщит о своем первом за два года росте доходов до конца года. Фирмы-конкуренты Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. и Samsung Electronics Co. также прогнозируют лучшие прибыли в этот период.
В региональном разрезе наибольший рост в 2024 году ожидается в Северной и Южной Америке, где прогнозируется увеличение на 22,3%. Рынок Азиатско-Тихоокеанского региона, где многие компании имеют свои производственные площадки для смартфонов и ПК, по прогнозам, вырастет на 12,0 процентов. Японский оценивают всего в 4,4%.
Мировой рынок полупроводников вырастет в этом году до рекордных 588 миллиардов долларов
Мировой рынок полупроводников достигнет $588 млрд в 2024 году, восстановившись после падения на 9,4% в 2023 году.
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