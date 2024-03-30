США и Япония планируют углубить сотрудничество в области искусственного интеллекта и полупроводников

США и Япония планируют углубить сотрудничество в сфере искусственного интеллекта (ИИ) и полупроводников. Об этом сообщает Министерство экономики Украины, передает УНН.

Детали

Премьер-министра Японии Фумио Кисиды с президентом США Джо Байденом в запланированной на следующий месяц встрече объявят об углублении сотрудничества в области высоких технологий, в частности в сферах искусственного интеллекта (ИИ) и полупроводников

По информации, дежрава планируют создать основу для совместных исследований и разработок в этих областях, сотрудничая с такими компаниями, как Nvidia, Arm и Amazon.

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Ожидается, что Фумио Кисиды должен прибыть в Соединенные Штаты Америки 10 апреля.

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