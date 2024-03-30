США и Япония планируют углубить сотрудничество в области искусственного интеллекта и полупроводников

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
  •  110655 просмотра

МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами

Эксклюзив
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
  •  112467 просмотра

В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19

Эксклюзив
Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом
  •  114945 просмотра

Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом

Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
28 марта 2024, 13:27  •  239302 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
28 марта 2024, 12:43  •  134901 просмотра

МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
28 марта 2024, 11:14  •  133808 просмотра

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ

Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
27 марта 2024, 14:58  •  153304 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
27 марта 2024, 12:32  •  143135 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
27 марта 2024, 10:30  •  145276 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  153353 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

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Публикации

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
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28 марта 2024, 13:27  •  239302 просмотра
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Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

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«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
Эксклюзив

21 марта 2024, 11:56  •  622239 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  570917 просмотра
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

20 марта 2024, 17:18  •  582413 просмотра

США и Япония планируют углубить сотрудничество в области искусственного интеллекта и полупроводников

Соединенные Штаты и Япония планируют углубить сотрудничество в области искусственного интеллекта и полупроводников, создав основу для совместных исследований и разработок с участием таких компаний, как Nvidia, Arm и Amazon.

Экономика •   •  753 просмотра
США и Япония планируют углубить сотрудничество в области искусственного интеллекта и полупроводников

Программа еОселя: Более 8,5 тысяч семей получили кредиты на жилье

Более 8,5 тысяч украинских семей приобрели жилье по программе еОселя, а общая сумма выданных кредитов превысила 13 миллиардов гривен.

Общество •   •  2758 просмотра
Программа еОселя: Более 8,5 тысяч семей получили кредиты на жилье

Польша продолжает поддерживать Украину в спортивной и молодежной сферах

Польша и Украина договорились усилить сотрудничество в сфере спорта, включая децентрализацию, борьбу с дискриминацией, допингом, поддержку спортсменов и восстановление спортивной инфраструктуры, а также совместно противодействовать участию представителей стран-агрессоров в международном спорте.

спорт •   •  3304 просмотра
Польша продолжает поддерживать Украину в спортивной и молодежной сферах

Итальянские истребители перехватили российские самолеты над Балтийским морем

Итальянские истребители Eurofighter перехватили два российских самолета, пролетавших над международными водами в Балтийском море, во время миссии воздушного контроля НАТО в четверг и пятницу.

Новости Мира •   •  3920 просмотра
Итальянские истребители перехватили российские самолеты над Балтийским морем

Вражеские силы атакуют Одесскую область

рф атакует Одесскую область, о чем сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Война •   •  7256 просмотра
Вражеские силы атакуют Одесскую область

НБУ зафиксировал положительную динамику в небанковском секторе за IV квартал 2023 года

В IV квартале 2023 года страховые премии выросли на 22%, активы кредитных союзов - на 10,7%, а активы финансовых компаний - на 2,7%.

Общество •   •  6696 просмотра
НБУ зафиксировал положительную динамику в небанковском секторе за IV квартал 2023 года

Зафиксировано перемещение вражеских БпЛА в разных направлениях по территории Украины

российские беспилотники были замечены в разных направлениях по Украине.

Война •   •  15259 просмотра
Зафиксировано перемещение вражеских БпЛА в разных направлениях по территории Украины

Беспилотники рф движутся к Одесской области

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют об обнаружении беспилотных летательных аппаратов (БпЛА), которые движутся со стороны Черного моря в направлении Одесской области (Татарбунарский район).

Война •   •  15808 просмотра
Беспилотники рф движутся к Одесской области

Обнаружены группы беспилотников в Днепропетровской и Полтавской областях

Военно-воздушные силы Украины обнаружили группы беспилотников в Днепропетровской и Полтавской областях.

Война •   •  14691 просмотра
Обнаружены группы беспилотников в Днепропетровской и Полтавской областях

российские боты на Facebook обвиняют Украину за теракт в "Крокусе Сити Холл"

Активная волна российских ботов в Facebook пытается ложно связать теракт в "Крокус Сити Холле" с Украиной, обвиняя "ненормальных украинских патриотов" в совершении нападения.

Война •   •  15582 просмотра
российские боты на Facebook обвиняют Украину за теракт в "Крокусе Сити Холл"