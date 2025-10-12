Китай ответил на угрозы Трампа о введении новых пошлин

Пекин призвал Вашингтон прекратить давление и вернуться к переговорам после решения президента США Дональда Трампа повысить пошлины на китайский импорт на 100% и ужесточить экспортный контроль. Китай заявил, что не будет медлить с ответными мерами, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Угрозы высокими пошлинами на каждом шагу — это не правильный способ ладить с Китаем. Если США будут настаивать на своем, Китай решительно примет соответствующие меры для защиты своих законных прав и интересов — заявило Министерство торговли КНР.

Заявление Трампа Трамп в пятницу объявил о дополнительных 100% пошлинах на импорт из Китая, а также об экспортном контроле на "любое критически важное программное обеспечение" с 1 ноября, через несколько часов после угроз отменить предстоящую встречу с китайским лидером Си Цзиньпином.

Это произошло после того, как Китай ввел новые портовые сборы для американских судов, начал антимонопольное расследование в отношении Qualcomm Inc. и объявил о масштабных новых ограничениях на экспорт редкоземельных ископаемых и других критически важных материалов.

Пекин оправдал свои действия как защитные и обвинил США во введении новых ограничительных мер, направленных против Китая, после переговоров между двумя странами в Мадриде в сентябре, говорится в заявлении Министерства торговли, опубликованном в воскресенье.

Дополнение

В прошлом месяце Министерство торговли США объявило о существенном ужесточении экспортного контроля, закрыв лазейки, которые позволяли Китаю получать передовые микросхемы, несмотря на действующие ограничения. В ответ Пекин на прошлой неделе ввел новые, жесткие правила экспорта редкоземельных элементов и других стратегически важных материалов.

Теперь компании, экспортирующие продукцию, содержащую даже незначительные количества таких элементов китайского происхождения, должны получать специальные экспортные лицензии. Под контроль также попали оборудование и технологии, связанные с переработкой редкоземельных металлов и производством магнитов.

В Министерстве торговли КНР подчеркнули, что новые правила не означают полного запрета экспорта — заявки, которые будут соответствовать требованиям, будут одобряться. Там также подчеркнули, что Пекин заранее уведомил другие страны по двусторонним каналам и оценил потенциальное влияние новых мер, которое, по их словам, будет "минимальным".

Китайская сторона заявила о готовности расширять международный диалог в сфере экспортного контроля, чтобы "укреплять стабильность глобальных промышленных и поставочных цепей".

Контроль полупроводников: Китай расследует Qualcomm по подозрению в нарушении антимонопольного законодательства

Новые ограничения совпали по времени с запланированным Вашингтоном введением повышенных портовых сборов для крупных китайских судов. В Пекине назвали это частью "недружественных действий" США в рамках мер Раздела 301, которые, по их словам, "подрывают атмосферу торговых переговоров" и наносят ущерб китайским интересам.

Министерство торговли Китая заявило, что действия Пекина направлены на "защиту законных прав и интересов национальной промышленности и создание справедливых условий конкуренции на международных рынках".

Кроме того, Государственное управление по регулированию рынка КНР сообщило, что продолжит антимонопольное расследование против американского технологического гиганта Qualcomm. В центре внимания — попытка компании приобрести израильский стартап Autotalks Ltd.

Хотя Qualcomm официально сообщила об отмене сделки еще в марте 2024 года, китайские власти считают, что компания продолжила действовать без надлежащего согласования. Регулятор заявил, что следствие базируется на "четких фактах и убедительных доказательствах".

Напомним

Ранее УНН писал, что президент США Дональд Трамп анонсировал введение дополнительного 100-процентного тарифа на китайские товары с 1 ноября 2025 года. Это решение является ответом на "агрессивную позицию" Пекина в отношении международной торговли и экспортного контроля.