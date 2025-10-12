$41.510.00
11 октября, 16:00
Подборка фильмов для долгих октябрьских вечеров: от романтики до драмыVideo
11 октября, 14:06
На границах с ЕС вводится система проверки EES: что нужно знать украинцам
11 октября, 13:21
Есть хорошие варианты, сильные идеи: Зеленский обсудил с Трампом усиление украинской ПВО
11 октября, 12:56
Гибель блогера Ганича в Киеве: что известно о нем и кому он написал перед смертью
11 октября, 12:10
Дроны СБУ поразили НПЗ “Башнефть”, который в 1400 километрах от Украины - источник
11 октября, 08:54
В Киеве в авто нашли известного блогера с простреленной головой: полиция начала уголовное производство
10 октября, 19:08
Зеленский недоволен защитой киевских ТЭЦ
10 октября, 17:04
Свириденко внесла в Раду представление о назначении министром культуры Татьяны Бережной
10 октября, 15:17
В Украине растет спрос на зарядные станции: как менялись цены с начала войны и наблюдается ли повышение стоимостиPhoto
10 октября, 14:10
Украинская делегация готовится к визиту в США: Зеленский раскрыл детали
Китай ответил на угрозы Трампа о введении новых пошлин

Киев • УНН

 • 146 просмотра

Пекин призвал Вашингтон прекратить давление и вернуться к переговорам после решения президента США Дональда Трампа повысить пошлины на китайский импорт на 100% и ужесточить экспортный контроль. Китай заявил, что не будет колебаться с ответными мерами.

Китай ответил на угрозы Трампа о введении новых пошлин

Пекин призвал Вашингтон прекратить давление и вернуться к переговорам после решения президента США Дональда Трампа повысить пошлины на китайский импорт на 100% и ужесточить экспортный контроль. Китай заявил, что не будет медлить с ответными мерами, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Угрозы высокими пошлинами на каждом шагу — это не правильный способ ладить с Китаем. Если США будут настаивать на своем, Китай решительно примет соответствующие меры для защиты своих законных прав и интересов

— заявило Министерство торговли КНР.

Заявление Трампа Трамп в пятницу объявил о дополнительных 100% пошлинах на импорт из Китая, а также об экспортном контроле на "любое критически важное программное обеспечение" с 1 ноября, через несколько часов после угроз отменить предстоящую встречу с китайским лидером Си Цзиньпином.

Это произошло после того, как Китай ввел новые портовые сборы для американских судов, начал антимонопольное расследование в отношении Qualcomm Inc. и объявил о масштабных новых ограничениях на экспорт редкоземельных ископаемых и других критически важных материалов.

Пекин оправдал свои действия как защитные и обвинил США во введении новых ограничительных мер, направленных против Китая, после переговоров между двумя странами в Мадриде в сентябре, говорится в заявлении Министерства торговли, опубликованном в воскресенье. 

Дополнение

В прошлом месяце Министерство торговли США объявило о существенном ужесточении экспортного контроля, закрыв лазейки, которые позволяли Китаю получать передовые микросхемы, несмотря на действующие ограничения. В ответ Пекин на прошлой неделе ввел новые, жесткие правила экспорта редкоземельных элементов и других стратегически важных материалов.

Теперь компании, экспортирующие продукцию, содержащую даже незначительные количества таких элементов китайского происхождения, должны получать специальные экспортные лицензии. Под контроль также попали оборудование и технологии, связанные с переработкой редкоземельных металлов и производством магнитов.

В Министерстве торговли КНР подчеркнули, что новые правила не означают полного запрета экспорта — заявки, которые будут соответствовать требованиям, будут одобряться. Там также подчеркнули, что Пекин заранее уведомил другие страны по двусторонним каналам и оценил потенциальное влияние новых мер, которое, по их словам, будет "минимальным".

Китайская сторона заявила о готовности расширять международный диалог в сфере экспортного контроля, чтобы "укреплять стабильность глобальных промышленных и поставочных цепей".

Новые ограничения совпали по времени с запланированным Вашингтоном введением повышенных портовых сборов для крупных китайских судов. В Пекине назвали это частью "недружественных действий" США в рамках мер Раздела 301, которые, по их словам, "подрывают атмосферу торговых переговоров" и наносят ущерб китайским интересам.

Министерство торговли Китая заявило, что действия Пекина направлены на "защиту законных прав и интересов национальной промышленности и создание справедливых условий конкуренции на международных рынках".

Кроме того, Государственное управление по регулированию рынка КНР сообщило, что продолжит антимонопольное расследование против американского технологического гиганта Qualcomm. В центре внимания — попытка компании приобрести израильский стартап Autotalks Ltd.

Хотя Qualcomm официально сообщила об отмене сделки еще в марте 2024 года, китайские власти считают, что компания продолжила действовать без надлежащего согласования. Регулятор заявил, что следствие базируется на "четких фактах и убедительных доказательствах".

Напомним

Ранее УНН писал, что президент США Дональд Трамп анонсировал введение дополнительного 100-процентного тарифа на китайские товары с 1 ноября 2025 года. Это решение является ответом на "агрессивную позицию" Пекина в отношении международной торговли и экспортного контроля. 

Алена Уткина

ЭкономикаНовости Мира
Министерство торговли Соединенных Штатов Америки
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Мадрид
Китай
Соединённые Штаты